CHP Lideri Özgür Özel: İfadesine Çağrılan İmamoğlu Değil, Tüm Demokratlar

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(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cuma günü ifade verecek olmasına ilişkin olarak, "Ekrem Başkan bu cuma günü ifadeye çağrıldı. İfadeye çağrılan Ekrem İmamoğlu değildir. Demokrasi ve adalet isteyen herkes, eşitlik isteyen herkes, demokrasi isteyen herkes; ifadeye çağrılan CHP'lilerin hepsidir. İstanbul'un tüm demokratlar cuma günü ifadeye çağrılmıştır. Ben cuma günü ifadeye çağrılan herkese 'Yüreğinize sağlık, ayağınıza sağlık, gidin, o ifadeyi verin' diyorum" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, şunları kaydetti:

"Hangi görüşte olursa olsun bütün iktidara kafa tutan herkesin davasını haklılıklarını, mücadelelerini sahipleneceğiz. Ümit Özdağ'a yapılan muameleyi kendime yapılmış sayıyorum. Taban tabana zıt bazı görüşlerimiz olsa da, 'Atatürkçüyüm' diyen, 'Mücadele edeceğim' diyen, 'Bu iktidarın karşısındayım' diyen Ümit Özdağ'a da kılıçlarını çekip bu vatana bağlılık yemini içen teğmenlere de Gezi yüzünden bin gündür içeride yatanlara ya da yedi yıldır içeride yatanlara, sırf partisi 'Seni başkan yaptırmayacağız' dedi diye içeri tıktığın genel başkana da İstanbul Barosu'na da 12 yıl önce gitti diye 12 yıl sonra ifadeye çağrılan sanatçılara da bütün benliğimizle CHP olarak sahip çıkacağız.

"Evlatla uğraşmak yakışmaz kimseye"

Geçen hafta Ekrem Başkan ile beraber bir toplantıda yargının siyasallaşmasını eleştiren konuşmalar yapıyoruz. Ekrem Başkan, Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın'ı kastederek 'Cem benim evladım' dedi. İstanbul Başsavcısına seslendi. 'Evladımla uğraşma' dedi 'Ben buradayım. Cem bizim evladımız, bütün gençlik kolları bizim evladımız. Evlatla uğraşmak yakışmaz kimseye' dedi. 'Bak sana söz veriyorum biz iktidar olduğumuzda senin evladın da güvende olacak. Çünkü bize yaptıklarınızı size yapmayacağız' dedi. Kalktı geldi yanıma oturdu. Gelirken tebrik ettim, oturunca kolçağın üzerindeki elini tuttum. 'Başkanım' dedim kulağına. 'Çok iyi oldu, çok iyi dedin. Böyle bir teminat vermeye ihtiyaç var, bunu tekrarlamalıyız. Aç, yoksul, işsiz, sıkıntıda olan AK Partili bir dönem kayıt oldum diye partiye, oy verdim diye, AK Partili biliniyorum diye, şimdi oradan kopacakken 'Ya bunların çocuklarına bizimkiler bunları yapıyor, iktidar değişince de benim çocuğumun başına gelir mi' der, bu teminatı verelim. Rövanşist olmayacağımızı, suçu işleyenin kendinden hukuk önünde hesap soracağımızı ama evlatla uğraşmayacağımızı söylemek iyi oldu başkanım' dedim. Ekrem Başkan da 'Sağ ol Genel Başkanım. Söyleyelim bunu, öyle bir ihtiyaç var' dedi.

"Cuma günü ifadeye çağrılan İmamoğlu değil, tüm demokratlardır"

Bu konuşmadan 10 dakika sonra salonda bir uğultu. Ekrem Başkan'a 'savcıyı ve ailesini tehdit etmek' suçundan soruşturma açıldı. Biz bu söyleneni savcının ailesi üzerinden bir ülkede yaklaşan iktidar değişikliğinden sonrasına teminat diye anlatırken buradan bile kendini, ailesini araçsallaştırarak, ailesini kullanarak, Ankara'dan kendine verilen adalet katliamı giyotinlik görevini sürdüren buna kendi evlatlarını alet eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. ve o konuşmadan dolayı Ekrem Başkan bu cuma günü ifadeye çağrıldı. Buradan ifade etmek isterim ki ifadeye çağrılan Ekrem İmamoğlu değildir. Demokrasi ve adalet isteyen herkes, eşitlik isteyen herkes, demokrasi isteyen herkes; ifadeye çağrılan CHP'lilerin hepsidir. İfadeye çağrılan 'İstanbul'u bunlara karşı muhafaza edeceğim, İstanbul'un muhafızıyım' diye yola çıkıp İstanbul ittifakından oy alan Ekrem İmamoğlu'dur. İfadeye çağrılan esnaf ittifakıdır. İstanbul'daki sosyal demokratların yanında, milliyetçi demokratlar cuma günü ifadeye çağrılmıştır. Kürt demokratlar cuma günü ifadeye çağrılmıştır. İstanbul'un tüm demokratlara cuma günü ifadeye çağrılmıştır. Ben cuma günü ifadeye çağrılan herkese 'Yüreğinize sağlık, ayağınıza sağlık, gidin, o ifadeyi verin' diyorum."

(SÜRECEK)