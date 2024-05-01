CHP Lideri Özgür Özel, Taksim'deki Engelin Kaldırılmamasını Eleştirdi - Son Dakika
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CHP Lideri Özgür Özel, Taksim'deki Engelin Kaldırılmamasını Eleştirdi

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1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için İstanbul'da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Taksim'e yürüyüşün önündeki engelin kaldırılması talebini polis amiriyle görüştü. Ancak taleplerinin kabul edilmediğini açıklayan Özel, 'Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz' dedi.

01.05.2024 11:27
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(ANKARA) - 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için İstanbul'da bulunan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP heyetiyle birlikte Saraçhane'de basın açıklaması gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın açıklamasının ardından Saraçhane'den ayrıldı.

Taksim'e yürüyüşün önündeki engelin kaldırılması için polis amiriyle görüşme yapan CHP lider Özel, taleplerinin kabul edilmediğini açıkladı. Görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında konuşan Özel, "Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Özgür Özel, basın açıklamasının ardından Saraçhane'den ayrıldı.

CHP Lideri Özgür Özel, Taksim\'deki Engelin Kaldırılmamasını Eleştirdi
Kaynak: ANKA

İstanbul, 1 Mayıs, Taksim, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Lideri Özgür Özel, Taksim'deki Engelin Kaldırılmamasını Eleştirdi - Son Dakika
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