CHP Lideri Özgür Özel, Ziyaret Sonrası Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda tutuklu bulunan kişileri ziyaret ettikten sonra açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar ve diğer CHP'lileri ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Özel, "Zeydan Karalar, Adana'nın Adana gibi Başkanı. Bütün Adanalıların sevgilisi. Her seçimde daha fazla oy alarak Adana'da rekor üstüne rekor kıran Zeydan Başkan'ı alıp buraya koydular. 14 yıl önce AK Partili belediyenin yapmış olduğu bir ihale ve o ihalenin sonunda bundan yapılan ödemeler ve daha sonra da o ihalenin yenilenmemesi söz konusu. Zeydan Başkan ihale vermediği bir firmanın AK Parti döneminden kalan ödemelerini, düzenli yaptıkları ödemeleri, 'Ödemeleri almak için Zeydan Başkan'a gittim', yalan. 'O da beni filancaya yolladı', yalan. Kanıt yok, ispat yok, hiçbir şey yok. 'O da benden küçük paralar istedi', bu da yalan. Ama Zeydan Başkan bu yalanlarla burada tutuklu. Adana'nın vicdanına sığmayan, kimselerin kabul etmediği, Zeydan Başkan'a yapışmayacak ve 14 yıl geriye dönük, üstüne Seyhan'ı yönetmiş, 'Adana Büyükşehri yönet' demiş Adanalılar, yönetmiş. Bir daha aday göstermişiz, rekor oyla seçilmiş. Anket yapmışız, Türkiye rekorlarını kırmış Zeydan Başkan'ı Adana'dan kopartıp, Adana'yı cezalandırıyorlar. Kaldı ki bu başımızda kendisini Türkiye Başsavcısı sanan, kendisini bu kasabanın, buraların şerifi sanan, kanunu kendi koyan, kendi uygulayan kişi olmasa Zeydan Başkan, mesela şu anda Adalet Bakanı'ndan izin alarak görüşmedik Zeydan Başkan'la. Çünkü örgütlü bir suça dahil değil. Çünkü Zeydan Başkan'a 'Sen bu suçu işledin' dedikleri dönemde burada iddia ettikleri örgüt yok ortada. O yüzden örgütsüz, bir başına koymuşlar. Milletvekilleri örgütlü suçlar, terör suçları dışında izinsiz görüşürler. İzinsiz görüştük. Bir başına, sırf inadına Adana'yı kazanma suçundan dolayı içeriye atılan Zeydan Başkan var. İmamoğlu suç örgütüne dahil edemez. Beyefendilerin hayallerinde icat ettikleri örgüt, onların hayallerinde bile yok 14 yıl önce" dedi.

Özel, "Zeydan Başkan'la ilgili durum, Ekrem Başkan'la ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında o pazar günü böyle 1,5 saat kadar öncesinden aynı şeyleri duymuştuk, sonradan doğrulandı. Hatta 'Ekrem İmamoğlu tutuklandı' dediklerinde Ekrem İmamoğlu henüz daha ifade veriyordu içeride. Bu şunu gösteriyor. Adalet aramıyor kimse, karar vermişler ve bu verdikleri kararı, karar vereceklerin dosyalarının altına sürmüşler. Zaman geçince işte bazı gazetelere ve televizyonlara imtiyaz sağlamak, ilk haberi onlar versin diye öyle bir acemilik yapmışlardı ki o gün, daha Ekrem Başkan'a hakim hanım soruları soruyor, cevabını almamış. O sırada tutuklanma haberi çıktı. Tabii Allah o kürsüdeki Hakim Hanım'ın durumuna kimseyi düşürmesin. Ekrem Başkan'ın durumuna da düşürmesin. Düşünsenize günlerce içeride tutulmuşsunuz, şimdi 111 gündür buradasınız ve kimse sizin ne diyeceğinizi, savunmanızı, iftiraya vereceğiniz cevapla ilgilenmiyor. Karar vermişler, tutuklamaya çoktan karar vermişler. Büyük bir kul hakkıdır. Bunu yapan kimse ki, biliyoruz. Kimin yaptırdığını Ankara'da, işin en başındakini de biliyoruz. İstanbul'daki onun taşeronunun, temsilcisinin kim olduğunu da biliyoruz. Ama altındaki savcıları da biliyoruz. Önümüzdeki günlerde mesela böyle bir üç isimli savcının nasıl silsile yoluyla bütün devleti de kandırdığını, nasıl mesela ifade alırken Ekrem Başkan'a ifadenin sonunda 'Kızmıyorsunuz değil mi? ya bu iş böyle.' Sular yükselirse balıklar karıncaları, sular alçalırsa karıncalar balıkları yer hesabı. 'Seçimi siz kazanırsanız da bizi yargılarsınız' deyip Ekrem Başkan'ın 'Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Böyle mi bu kararları veriyorsun? Siz kim, biz kim? Sen bana adalet dağıtacaksın. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda kinle senin peşine düşüp de, seni mi yargılamanın peşine düşecekmişim? Bunu düşünüyorsan senin zaten yargılanman lazımmış. Demek ki suç işliyorsun burada. Bana karşı husumet duyuyorsun. Sen nasıl savcısın?' deyince, 'Kızmayın Başkanım, Başkanım' yapan, içinde 'C'li üç isimli bir savcı var. Onunla ilgili şimdi çok bilgim var. Bundan sonra hani pek yakında, Akın Gürlek'le bir reklam arasına gireriz belki. O da biraz dinlensin. O beş yıllık olanı söylüyorum. Onunla ilgili çok şey anlatacağım size. Bakalım bu gece bir rahat uyumasın. Belki yarın, belki yarından da yakın o beş yıllık küstahla, o saçını toplayıp aklını başını toplamayanla meselemiz var. Neler duydum, neler öğrendim. Ne bilgiler öğrendim. Bakalım neler olacak" dedi.

Özel, " Mehmet Murat Çalık'ın hastanede yazılan raporu da çok kritik. Maalesef yakınlarını üzmemek için bazı detayları da paylaşmıyoruz ama yapılan tahliller hastalığının nüks aşamasında olabileceğini söylüyor. Cezaevi şartlarının bunu tetikleyebileceğini söylüyorlar. Adli Tıp Kurumu'ndan ricamız elini çabuk tutsunlar. Çünkü bu meselelerde an meselesidir tedaviye başlamak. Eczacı kimliğimle, sağlıkçı kimliğimle de söylüyorum. Özellikle bu hastalıkların tekrar riski olduğunda tedaviye başlamak için geçirilen her gün altın kıymetindedir, çok önemlidir. Günleri kaybettirmesinler. Hastanenin raporu belli, prosedürler belli. Adli Tıp'ın hızla gerekli kararı vermesini, Sayın Adalet Bakanı'nın da bugün hatırlattığı mevzuatın işleyerek hızlı sağlığına kavuşacağı ortama kavuşması ümit ediyoruz" dedi.