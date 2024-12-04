CHP'liler, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti Tutarak Kayyum Atamalarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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CHP'liler, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti Tutarak Kayyum Atamalarına Tepki Gösterdi

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak kayyum atanmasına karşı CHP'liler, Cumhuriyet Meydanı'nda Demokrasi Nöbeti düzenliyor. Eski CHP milletvekili Rıdvan Budak, halka umutsuzluğa kapılmamaları çağrısında bulunarak, iktidarın mevcut durumunu eleştirdi.

04.12.2024 16:45  Güncelleme: 17:07
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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanması üzerine CHP'lilerin ilçede başlattığı Demokrasi Nöbeti devam ediyor. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndaki nöbette konuşan eski CHP İstanbul Milletvekili ve eski DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, "Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhur İttifakı'nın tepesindeki adamlardan çok büyüktür. Bu ülkede Mustafa Kemal'le yarış edenler onun tırnağı olamazlar. Tırnağı kadar iş yapmadılar. Onun için o bu ülkeyi, bu devleti, bütün kurumlarıyla en sağlam biçimde kurdu. Yine merak etmeyin, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olacağız" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda başlattığı Demokrasi Nöbeti devam ediyor. Nöbete bugün Esenyurt Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ertan Akbaba, CHP önceki dönem milletvekili ve DİSK eski Genel Başkanı Rıdvan Budak ve CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergün katıldı.

"Görüntüde sarayda oturuyorlar ama çamurun üzerinde, batağın üzerinde oturuyor"

Rıdvan Budak konuşmasında iktidara erken seçime gitme çağrısında bulunarak, "Halk sizden desteğini çekmiş. Halka rağmen iktidar olunur mu? 60-70 yıldır bu ülkede milli irade diye bağırdınız. Elbet ki milli irade. Milli iradenin yani halkın iradesinin üzerinde olduğuna yönelik bir irade olamaz. Yanılıyorlar. Çok kötü gidecekler. Yani çamurun üzerinde oturuyorlar. Sarayda oturanlar bilsinler ki görüntüde sarayda oturuyorlar ama çamurun üzerinde, batağın üzerinde oturuyor. Emekli, işçi, memur, tarım alanında yaşamlarını sürdüren yurttaşlar, gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız memnun değil. ya siz kimi memnun ediyorsunuz? Ulusal geliri paylaşımını bir taraftan alıp öbür tarafa aktardınız. O çete, bu çete demiyorum. Bunların çetesi öyle beş tane adamdan falan ibaret değil. Bunlar epeyce büyük çete. Çetenin altında taşeron çete, onun altında başka bir taşeronluk çete bu. Çeteler, çeteler, çeteler. Şimdi iktidar bu millet sizi, çeteleri zengin etmekle suçluyorsa, zaten bitmişsiniz. O zaman milletin yakasından düşün kardeşim." dedi.

"Bu ülkede Mustafa Kemal'le yarış edenler onun tırnağı olamazlar"

Yurttaşların umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini belirten Budak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhur İttifakı'nın tepesindeki adamlardan çok büyüktür. Bu ülkede Mustafa Kemal'le yarış edenler onun tırnağı olamazlar. Tırnağı kadar iş yapmadılar. Onun için o bu ülkeyi, bu devleti, bütün kurumlarıyla en sağlam biçimde kurdu. Yine merak etmeyin, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olacağız" diye konuştu.

"Bu pisliğinizi ne bayrak örter, ne vatan örter, ne ezan örter"

CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergün  ise konuşmasında ülkeyi, AKP iktidarından kurtaracaklarını ifade ederek  şöyle konuştu:

"Bu ülkeyi bunlardan kurtardığımız zaman emeklinin maaşı da düzelecek, asgari ücretli maaşı da düzelecek, sektörlerde değil, sistemlerde muayene olacaksınız. Sektörlerde değil sistemlerde eğitim görecek çocuklarımız. Yaptırmadıkları, toplamadıkları meclis üyesi arkadaşlarımızla gönül ister ki gidip halk yararına Esenyurt Meclisi'nde çok güzel kararlar çıkaralım. Halk kendi kendini seçtikleriyle birlikte yönetsin. Ama başımıza gönderdikleri kayyum belasıyla gaspla demokrasi darbesiyle yönetmeye başlıyorlar. Bu tamamen faşizmdir. Beceriksizliğinizi, yolsuzluğunuzu, halktan uzaklarınızı, kopukluğunuzu icraatlarınızla örtmeye çalışın. Halka hizmetlerinizle örtmeye çalışın. Kendinize ait olmayan belediyelere kayyumlar atayarak onların üzerini örtemezsiniz.  Halkın gündemini, halka ait olmayan yapay, uyduruk, iddiasız elemlerle gündemlerle kapatmaya çalışmayın. Halk unutmuyor. Artık aşağıya doğru iniyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi, son yerel seçimde 414 belediye kazanmıştır. Seçmenin yüzde 65'ine yakın olan bir ikamet eden bir kısmını belediyeleriyle yönetiyor, ekonomisinin yüzde 85'ini belediyelerle yönetiyor.  İşte bu ezikliğin altından çıkabilmek için bizlerin, bizim seçilmişlerimizin ve belediyelerimizin her türlü haklarını kısıtlamaya başlıyorlar. Bütün gelirlerini tırpanlamaya başladılar. ve uyduruk iddialarla da halkın kafasında başka algı oluşturmak için kayyum atamaya başladılar. Bu çirkinliklerin altında kalacaksınız. Bu pisliğinizi ne bayrak örter, ne vatan örter, ne ezan örter. Sizi bunların hiçbirisi kurtaramayacak. Ağzınıza alarak da sürekli bunları kirletmeyiniz. Bunlar hepimizin milli değerleridir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'liler, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti Tutarak Kayyum Atamalarına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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