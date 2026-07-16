CHP'li Uzun: Yeni parti gereksiz, bölünme olmamalı

(MANİSA) - CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun, CHP Grup Başkanı Özgür Özel önderliğinde yeni bir parti kurulacağı söylentilerine ilişkin, "Ben yeni partinin ülkenin bu koşullarında gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ülke ciddi bir ekonomik sorun yaşıyor, insanlar zor geçiniyor. Böyle bir bölünmenin sebebi CHP'den ayrılan arkadaşlar olmamalı" dedi.

CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin gündeminin ekonomi olduğunu, hem CHP hem Manisa hem de Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Milletin önceliği ve taleplerinin, CHP'nin yaşadığı kaostan ziyade ülkenin içinde olduğu ekonomik zor durum ve yoksulluk olduğunu belirten Uzun, şunları kaydetti:

"Biz CHP olarak aslında gündemimizin bu olması gerektiğini biliyoruz ve il başkanlığı olarak hem kentin hem ülkenin sorunlarına döneceğiz. Yaptığımız siyaset dili her zaman şeffaf olacak. Eğer bir hata yaptıysak özür dileyeceğiz, doğru yaptıysak arkasında duracağız. Manisa'ya hizmet etme gibi bir sözümüz var ve bu sözü yerine getireceğiz. Geçtiğimiz hafta 10 Temmuz tarihinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplantısı gerçekleştirildi ve Manisa'da bir bayrak değişimi yaşanmıştır. Bu güvene layık olmak için elimden ne geliyorsa barış ve sevgi diliyle yapacağımızdan herkes emin olsun. CHP, itiraz geleneğinin, muhalif bir bakış açısının olduğu bir partidir. Biz bu muhalif bakış açısı ve itirazlardan beslenen bir partiyiz. Biz bu değelrendirmelerden ders çıkarmayı bileceğiz. Biz gücümüzü salt CHP'li üyelerden almıyoruz. Siyaset toplum için yapılır, farklı görüşten olan insaları da CHP saflarına katabilme gayretiyle yapılır. Biz, yeni dönemde istişare kültürünü, ortak aklı ve buna sıkı sıkıya bağlanarak politika üretmeyi, bu memlekete hizmet etmeyi kendimize şiar edindik. Bu partiye nezaketi, saygıyı ve hoşgörüyü tekrar getireceğiz. Mesele Sayın Özgür Özel, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu meselesinden ziyade kişilerden bağımsız 103 yıllık ulu bir çınardır. Sayın Özgür Özel de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bizim gururumuzdur. Şu anda partimizin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Onun önderliğinde yeni oluşturacağımız il örgütüyle kibrin hakim olmadığı, tevazunun olduğu, herkesin içinde, halkla iç içe bir başkan olacak."

"AKÇELİ İŞLERE BULAŞANLARI GENEL MERKEZİMİZ DEĞERLENDİRECEKTİR"

Parti içinde yolsuzluk ve ihalelerle ismi anılan kişilere yarşı tutumunun ne olacağına ilişkin soruya yanıt veren Uzun, "Manisa'mızda benim şu ana kadar şahit olduğum birkaç hadise var. Biz yargı mensubu değiliz, yargılayan değiliz. Yargıya konu olmuş arkadaşlarımızın durumunu yönetim kurulumuzla ilgilenip genel merkezimizde değerlendireceğiz. Bu bir arınma süreci. Arınma, bizimle olan ya da olmayan meselesi değil. Partide akçeli işlere bulaşmış, CHP kültürüne yakışmayan, yargı yolu açık olan konular varsa bunlar değerlendirilecektir" diye konuştu.

Şu an nöbetinin devam ettiği Manisa İl Başkanlığı binasına ne zaman gideceğine ilişkin soru üzerine Uzun, şu ifadeleri kullandı:

"Biz aslında bu toplantıyı il binasında yapmayı arzu ederdik. Kısa süre sonra il binasında da toplantıyı yapacağız. Bizim il yönetimindeki arkadaşlarımız direnç gösteriyorlar, bu direnç bir yere kadar anlaşılabilir bir durum. Ama daha fazlası Manisa'nın huzurunu kaçırır. Manisa bir huzur şehri, CHP'de yeniden huzur hakim olacak. Bunun bedeli ne olursa olsun biz bunu gerçekleştireceğiz. Biz il binamıza gideceğiz. Kolluk kuvvetlerimizi bu tip olaylarla meşgul edip olumsuz bir görüntü vermek istemiyoruz. En yakın zamanda il başkanlığımıza gideceğiz. O zamana kadar arkadaşlarımızla oturup karar vereceğiz. Biz barış ve sevgi dilini sürdürmeye devam edeceğiz."

"BAŞKANLARIMIZIN AYRILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Uzun, Manisa Büyükşehir Besim Dutlulu'nun, kurulması planlanan yeni partiye geçmesi durumunda CHP'de kalması için konuşup konuşmayacağı sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Besim Başkanımızı seviyoruz ve çalışmalarını destekliyoruz. Şöyle bir problem var: Herkesin kendi görev alanında bulunması sorunu var. Belediye başkanları kamu hizmeti üretmeli, partililer siyaset üretmeli. Bu, geçen dönemde biraz karmaşık bir hale gelmişti. Besim Başkan gayet güzel yapıyor belediye başkanlığını. Ben kendisinin tercihini hangi yönde kullanacağını bilemem. Ama 2024 yılında insanlar rahmetli Ferdi Zeyrek Başkanımızı ve CHP'yi seçmişlerdi. Ben böyle bir ayrılığın hem Ferdi Başkanımızın hatırasına hem de CHP'ye haksızlık olacağını düşünüyorum. Ben Besim Başkanımızın ve diğer başkanlarımızın ayrılacağını düşünmüyorum."

"İŞÇİNİN, EMEKÇİNİN BİZDEN BEKLENTİLERİ VAR"

Uzun, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kurması durumunda Manisa'da nasıl bir CHP olacağına ilişkin soruya ise "Dün Sayın Özgür Özel, yeni parti kuracaklarıyla alakalı bir açıklama yaptı. Ben yeni partinin ülkenin bu koşullarında gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ülke ciddi bir ekonomik sorun yaşıyor, insanlar zor geçiniyor. Böyle bir bölünmenin sebebi CHP'den ayrılan arkadaşlar olmamalı. CHP 103 yıllık ulu bir çınardır. İtirazlara saygımız var. Ben Özgür Özel'in bunu yapmaması ve oy bölünmesini yaşatmaması gerektiğini düşünüyorum. İşçinin, emekçinin bizden beklentileri var. Tabii ki de kendi taktiri. Ama CHP, kişilerden bağımsız ulu bir çınardır. CHP, bu ülkenin umududur. Kendisi böyle bir karar verirse 'Hayırlısı olsun' demekten başka çaremiz yok" yanıtını verdi.

"KAMU KAYNAKLARINI BİREYSEL ÇIKAR İÇİN KULLANANLARIN KARŞISINDA OLURUZ"

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ahmet Anıl Ceylan'ın gözlatına alınmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Uzun, "Ülkemizdeki baskı ve yargının durumu malum. Biz gözaltına alınan ya da benzer durumlara maruz kalan arkadaşlarımızı vücudumuzdan kopan parçalar olarak görürüz. Her kim olursa olsun, kamu kaynaklarını bireysel çıkar için kullanan herkesin karşısında oluruz. Mevkiler ve makamlar bireysel zenginleşme yeri olmamalıdır. Anıl Bey benim çocukluk arkadaşımdır, yanlış bir şeyin içinde olacağını inanmak dahi istemem. Bizim çizgimiz, CHP'de siyaset yapan herkes tertemiz, sütten çıkmış gibi olacak. Ben sürecin takipçisi olacağım" diye konuştu.

"SESSİZ BİR ÇOĞUNLUK BİZİ DESTEKLİYOR"

Taban desteği ve partililerin kendisine ilişkin tavrına ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Uzun, "Sessiz bir çoğunluk bizi destekliyor. Gönül isterdi ki sesli bir şekilde destek versinler. Ama ciddi bir sessiz kalabalık bizi destekliyor, bunu da çok yakında göreceksiniz" dedi.