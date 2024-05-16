CHP Milletvekili Akay, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın faaliyetlerini eleştirdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Akay, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın faaliyetlerini eleştirdi

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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kuruluş amacının Dışişleri teşkilatını güçlendirmek değil, kazanç elde etmek olduğunu belirtti. Akay, vakfın ticari faaliyetlerde bulunarak gelir elde ettiğini ve bir holding gibi hareket ettiğini ifade etti. Ayrıca, vakfın Meclis denetimi dışında bir vakıf olacağına dikkat çekti ve Dışişleri Bakanlığı'nın varlıklarının vakıf tarafından kullanılabileceğini söyledi.

16.05.2024 18:40
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(ANKARA)- CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerinde Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kuruluş amacının Dışişleri teşkilatını güçlendirmek değil, görev ve yetkilerini kullanarak kazanç elde etmek olduğunu ifade ederek "Yaptığı bu faaliyetler nedeniyle de bu vakıf bir vakıf olmanın ötesinde bir holding gibi hareket edecek bir pozisyon alıyor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi görüşülüyor. Teklif üzerinde söz alan CHP Karabük Milletvekili ve komisyon üyesi Cevdet Akay, vakfın kuruluş amacının Dışişleri Bakanlığı teşkilatını güçlendirmek olmadığının söyleyerek "Faaliyet listesinden açıkça görülmektedir ki Vakfın kuruluş amacı Dışişleri Bakanlığı teşkilatını güçlendirmek değildir. Teşkilatı bu şekilde nasıl güçlendireceğiz? Görev ve yetkilerinden yararlanarak bir kazanç elde edilmek amaçlanmış, biz öyle görüyoruz. Şimdi, normal ticari faaliyet alanlarında bir sürü özel sektör kuruluşları da var. Şimdi, siz vakıf olarak iştiraklerde bulunacaksınız, şirketler kuracaksınız, bunlardan faaliyetler yaparak gelir elde edeceksiniz ama vergi muafiyeti var yani bunlarla ilgili de vergi ödemiyorsunuz; bu ayrı bir boyut" diye konuştu.

"MECLİS DENETİMİ DIŞINDA BİR VAKIF OLMUŞ OLACAK"

Vakfın yapacağı faaliyetler nedeniyle vakıf olmanın ötesinde holding gibi hareket edeceğini iddia eden Akay, "Son beş yılda Yunus Emre Vakfı'nın ve Türkiye Maarif Vakfı'nın topladığı para aşağı yukarı 19,1 milyar lira; bu denetime tabi olmayan yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de denetiminde olmayan bir kaynak. Dışişleri Bakanlığının bütçesi belli, buradan ayrılacak ödenekler belli. Bu vakıf kurulduğu takdirde Meclis denetimi dışında bir vakıf olmuş olacak; bu, sakıncalı bir durum. Bir sürü gelir elde ediyor, gayrimenkuller alıyor, satıyor, kiralıyor; ticari faaliyette bulunmak üzere birtakım şirketler kurabiliyor bunları da hem yurt içinde hem de yurt dışında yapabiliyor. Yaptığı bu faaliyetler nedeniyle de bu vakıf bir vakıf olmanın ötesinde bir holding gibi hareket edecek bir pozisyon alıyor" ifadelerini kullandı.

"VAKIF, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN VARLIKLARINI KULLANABİLECEK"

Bakanın kararıyla belirli alanların vakfa tahsis edilebileceğine işaret eden Akay, "Mal ve hizmet alımlarıyla ilgili, gayrimenkul alımlarıyla ilgili bir inisiyatifi kim kullanacak? Gerektiğinde Dışişleri Bakanlığı'na ait taşınmazların, taşınır malların, gayrimenkullerin, kullanılabilmesiyle ilgili kararı kim verecek? Burada muallak bir durum var. Bakanın kararıyla belirli alanlar demek ki tahsis edilebilecek, kullanıma açılabilecek. Burada da şu durum önem arz ediyor: Bakanlık bünyesinde nerede, ne kadar kıymetli taşınmaz mal var, gayrimenkul var, menkul mallar var? Burada gerektiğinde Vakıf tarafından bu gayrimenkullerin kullanılması ve değerlendirilmesi söz konusu olacak. Örneğin, İstanbul Boğazı kıyısında çok geniş bir arazisi var Dışişleri Bakanlığı'nın. Mesela bu arazi Vakıf tarafından değerlendirilecek mi? Değerlendirilecekse nasıl değerlendirilecek, bu önem arz ediyor" diye konuştu.

"DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TASARRUF TEDBİRLERİNİN DIŞINA ÇIKACAK"

Akay, Kurulacak olan vakıfla Dışişleri Bakanlığı'nın tasarruf tedbirlerinin dışına çıktığını belirterek şunları söyledi:

"10 milyonluk bir sermayeyle başlıyorsunuz. Kuruluş tamamlandıktan sonra anlatılan faaliyetler ve yerine getirilmesi gereken konular düşünüldüğünde buradaki gelirin çok yüksek boyutta olduğunu görüyoruz. Bu, finans uzmanı tarafından da yönetildiğine göre buradaki kazançların nasıl değerlendirileceği de çok önemli. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bazı projelerle ilgili denetim mekanizması var ama burada bir denetim mekanizması yok. Yani, siz buradaki yöneticilere yüksek maaşlar verebilirsiniz, lüks araçlar tahsis edebilirsiniz, lüks lojmanlar tahsis edebilirsiniz. Şimdi, bütün kurumlar, bakanlıklar tasarruf tedbirlerine uyarken bu vakıf aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı tasarruf tedbirlerinin dışına çıkılmış olacak."

CHP Milletvekili Akay, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı\'nın faaliyetlerini eleştirdi
Kaynak: ANKA

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