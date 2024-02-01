 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Milletvekili Aşkın Genç, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e yanıt verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Aşkın Genç, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e yanıt verdi

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in fiyat istikrarıyla ilgili sözlerine yanıt vererek, fiyat istikrarının sağlanması için enflasyonun düşürülmesinin yeterli olmadığını, ülkede hukuk, demokrasi ve adaletin de çalıştırılması gerektiğini belirtti. Genç, ayrıca Cumhurbaşkanı'nın tekerleği yeniden icat etmeye çalıştığını ifade etti ve bu bilgilerin Bakan Şimşek tarafından da aktarılmasını tavsiye etti.

01.02.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Ana hedef fiyat istikrarıdır... Tekerleği yeniden keşfetme çabası yoktur" sözlerine, "Fiyat istikrarının sağlanması, enflasyonun düşürülmesi lazım. Ama sadece fiyat istikrarının sağlanması için enflasyonun düşürülmesi yetmez. Bu ülkede hukuk, demokrasi ve adaletin de çalıştırılması gerekir. 'Tekerleği yeniden icat etmiyoruz' diyor, keşke bu ifadelerini Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı da kullansa. Ne yazık ki son 3 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı tekerleği yeniden icat etmeye çalıştı 'Faiz sebep enflasyon neticedir' ifadesiyle. Bu bilgileri Sayın Cumhurbaşkanı'na da aktarmasını şiddetle tavsiye ediyorum" yanıtını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) olağan meclis toplantısına yaptığı konuşmada; Ana hedef fiyat istikrarıdır. Fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten bahsedemezsiniz. Bunu sağlayamazsanız arzuladığınız tarzda nitelikli sürdürülebilir ve rekabetçi bir sanayi asla olmaz, sadece geçici ve dönemsel kazanımlar olur. Kalıcı ve yüksek büyümenin tek koşulu; fiyat istikrarıdır...Dezenflasyon programının çerçevesi basittir. Tekerleği yeniden keşfetme çabası yoktur. Uluslararası normlar nasılsa odur" açıklamasını yaptı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, bugün Bakan Şimşek'in açıklamasına yanıt vererek, "Ne yazık ki son 3 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı tekerleği yeniden icat etmeye çalıştı 'Faiz sebep enflasyon neticedir' ifadesiyle. Bu bilgileri Sayın Cumhurbaşkanı'na da aktarmasını şiddetle tavsiye ediyorum Sayın Maliye Bakanı'nın" dedi. Şimşek şunları söyledi:

"Hazine ve Maliye Bakanımız dün katıldığı İSO'nun meclis toplantısında 'Fiyat istikrarı olmayan ülkelerin öngörülebilir bir ülke olmadığı' ifade etmiş. Biz de katılıyoruz kendisine. Fiyat istikrarının sağlanması, enflasyonun düşürülmesi lazım. Ama sadece fiyat istikrarının sağlanması için enflasyonun düşürülmesi yetmez. Bu ülkede hukuk, demokrasi ve adaletin de çalıştırılması gerekir. 'Tekerleği yeniden icat etmiyoruz' diyor, keşke bu ifadelerini Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı da kullansa. Ne yazık ki son 3 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı tekerleği yeniden icat etmeye çalıştı 'Faiz sebep enflasyon neticedir' ifadesiyle. Bu bilgileri Sayın Cumhurbaşkanı'na da aktarmasını şiddetle tavsiye ediyorum Sayın Maliye Bakanı'na."

CHP Milletvekili Aşkın Genç, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek\'e yanıt verdi
Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Maliye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Aşkın Genç, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e yanıt verdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 17:54:23. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Aşkın Genç, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e yanıt verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement