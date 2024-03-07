CHP Milletvekili Aşkın Genç, Milli Savunma Üniversitesi sınavında yabancı uyrukluların alındığı iddiasını gündeme taşıdı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Aşkın Genç, Milli Savunma Üniversitesi sınavında yabancı uyrukluların alındığı iddiasını gündeme taşıdı

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Milli Savunma Üniversitesi sınavına yabancı uyrukluların alındığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Genç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e konuyla ilgili sorular yöneltti. ÖSYM'nin sınav görevlilerine gönderdiği mesajın ardından çıkan karışıklık ve çelişkilerin çözülmesi için açıklama yapılması gerektiği belirtildi.

07.03.2024 14:00
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CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Milli Savunma Üniversitesi sınavına yabancı uyrukluların alındığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Genç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e; "Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Milli Savunma Üniversitesi'nin giriş sınavına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar alınmış mıdır? Yabancı uyruklular ülkemizde ÖSYM'nin düzenlediği başka hangi sınavlara girebiliyor? Bu sınavlarda başarı gösteren ve yerleştirmesi yapılan yabancı uyruklu kişiler var mı" diye sordu.

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) 3 Mart'ta yapılan giriş sınavı öncesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sınav görevlilerine attığı "Sayın Görevlimiz, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen İkamet İzni Belgesi'nin arka yüzünde ikamet izni türü olarak 'insani' ya da 'uzun dönem' yazan adaylar uyruğuna bakılmaksızın sınava girebilecektir. Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz" mesajı üzerine sosyal medya üzerinden gelen tepkilere ÖSYM tarafından 2 Mart tarihinde açıklama yapmıştı.

Mesajın sehven atıldığı belirtilen açıklamada; "Milli Savunma Üniversitesi sınavına girebilmek için sınava başvuru kılavuzunda da belirtildiği üzere adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların MSÜ sınavına başvuru yapma hakları bulunmamaktadır. Söz konusu mesaj, tüm sınavlarımızda görevlilere gönderilen bilgi mesajları arasında yer aldığından söz konusu sınavda sehven gönderilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar MSÜ sınavına alınmayacaklardır" denilmişti.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Genç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Genç önergesinde, "3 Mart 2024 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavı yapıldı. Sınav gününden önce Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav görevlilerine gönderilen "'Sayın Görevlimiz, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen İkamet İzni Belgesi'nin arka yüzünde ikamet izni türü olarak 'insani' ya da 'uzun dönem' yazan adaylar uyruğuna bakılmaksızın sınava girebilecektir. Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz' mesajı büyük tepki çekmiş ve ÖSYM tarafından yapılan açıklamada mesajın sehven gönderildiği, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların MSÜ sınavına alınmayacaklardır duyurulmuştu. Ancak ÖSYM'nin sınav günü yazısında yer alan 'T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen ve belgenin arka yüzünde ikamet izni türü olarak 'insani' ya da 'uzun dönem' yazan ve pasaportunu ibraz edemeyenlerin ikamet izni kartları sınava girişlerde geçerli belge olarak kabul edilecektir' maddesi önceki açıklamayla çelişki doğurmuş ve vatandaşlarımızın tepkisini çekmiştir. Oluşan bu karışıklığın çözülmesi için konuya açıklık getirilmesi gerekmektedir" değerlendirmesini yaptı.

Genç, Bakan Yaşar Güler ve Yusuf Tekin'e şu soruları yöneltti:

"-Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Milli Savunma Üniversitesi'nin giriş sınavına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar alınmış mıdır?

-Milli Savunma Üniversitesi sınavına kaç kişi girmiştir? Sınava girenlerden ne kadarı yabancı uyrukludur?

-Sehven gönderildiği açıklanan mesajın ardından sınav günü 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların' sınava girebileceği yazılmasının sebebi nedir? Halkı yanıltıcı bilgi veren kurum hangisidir? Konu hakkında inceleme başlatılacak mıdır?

-Yabancı uyruklular ülkemizde ÖSYM'nin düzenlediği başka hangi sınavlara girebiliyor?

-Son 5 yılda kamu kurumlarının düzenlediği sınavlara katılan yabancı uyruklu kişi sayısı kaçtır?

-Bu sınavlarda başarı gösteren ve yerleştirmesi yapılan yabancı uyruklu kişiler var mı? Varsa sayısı kaçtır ve hangi kurumlara yerleştirilmiştir?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Aşkın Genç, Milli Savunma Üniversitesi sınavında yabancı uyrukluların alındığı iddiasını gündeme taşıdı - Son Dakika

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