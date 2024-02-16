CHP Milletvekili Asu Kaya, faizsiz evlilik kredisini eleştirdi

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Aile ve Gençlik Fonu çerçevesinde açılan faizsiz evlilik kredisini Meclis gündemine taşıdı. Kaya, TBMM Genel Kurulunda, konuya dair yaptığı açıklamada, "İlk etapta sadece deprem bölgesinde evlilik hazırlığı yapanlara '150 bin TL vereceğiz' dediniz. Ama burada bile adaletsiz davranmaya devam ediyorsunuz. Biliyoruz ki, Temmuz 2023'teki düzenleme ile sadece 4 il ve 2 ilçeyi "mücbir sebep hali ilan edilen iller" arasında bırakıp Osmaniye dahil 6 ili üvey evlat ilan ettiniz" dedi.
CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Aile ve Gençlik Fonu çerçevesinde açılan faizsiz evlilik kredisini Meclis gündemine taşıdı. Kaya, TBMM Genel Kurulunda, konuya dair yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde yer alan illerin krediye başvuru dışında tutulmasını eleştirdi. Kaya şunları söyledi:
"GENÇLER, BU DEVLET BİZİM DE DEVLETİMİZ DEĞİL Mİ?' DİYE SORUYOR"
"Bir Aile ve Gençlik Fonu kurdunuz. Aylardır reklamını yapıyorsunuz. İlk etapta sadece deprem bölgesinde evlilik hazırlığı yapanlara "150 bin TL vereceğiz" dediniz. Ama burada bile adaletsiz davranmaya devam ediyorsunuz. Biliyoruz ki, Temmuz 2023'teki düzenleme ile sadece 4 il ve 2 ilçeyi "mücbir sebep hali ilan edilen iller" arasında bırakıp Osmaniye dahil 6 ili üvey evlat ilan ettiniz. 7 aydır deprem illerinden faturaları, vergileri, ilaç katkı paylarını aldığınız yetmiyor gibi şimdi sıra faizsiz evlilik kredisini kullandırmamaya geldi. E-devleti açınca, Osmaniyeli bekarlar 'Bu hizmete, 18-29 yaş aralığındaki Adıyaman, Hatay, Maraş ve Malatya illeriyle Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ikamet eden bekar kişilerin başvurabileceği' ibaresini görüyor. Osmaniyeli gençler soruyor: 'Biz sahipsiz miyiz? Bu devlet bizim de devletimiz değil mi?' diye. Ben de Osmaniyeli gençler adına soruyorum: Bu ayrımcılık, bu adaletsizlik ne zaman bitecek? Osmaniyeli gençler evlenemeyecek mi?
"DEPREM OLMAMIŞ GİBİ DIŞLANAN, AYRIŞTIRILAN KENTLERİMİZ YOKSULLAŞMAYA İTİLDİ"
Temmuz 2023'te yapılan düzenleme ile Osmaniye dahil 6 kentimiz mücbir sebep hali ilan edilen kentler listesinden çıkarıldı. Osmaniyeli depremzede esnaflarımız, ticaret yapan insanlarımız sanki deprem yaşanmamış gibi, dükkanlarını, işyerlerini kaybetmemişler gibi vergi, BAĞKUR borçlarını ödemek zorunda bırakıldı. 5 ay içerisinde öncelikle sağlığa dair pek çok sıkıntı yaşayan, maddi ve manevi pek çok zarara uğrayan yurttaşlarımız ilaç katkı paylarını ödemeye başladılar. Deprem olmamış gibi dışlanan, ayrıştırılan kentlerimiz yoksullaşmaya itildi. Bu kez de sıra gençlerimize geldi. Depremden sonra umutla hayata yeniden sarılmaya çalışan gençlerimiz, kendilerine devlet elinin uzanmasını beklerken hayal kırıklığına uğradılar. Soruyorum, Osmaniye'de deprem olmadı mı?"
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