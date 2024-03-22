CHP Milletvekili Bingöl: Emeklilere promosyon yaklaşımı alay etmekten öte değil

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CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'emeklilere promosyon' açıklamasıyla ilgili "Şapkadan çıka çıka banka promosyonu çıktı. Banka promosyonları bir sefere mahsus, 3 yılda bir veriliyor. Yakın zamanda banka promosyonu alan emekli ne yapacak? O parayı aldığı bankaya iade edip yeni bir bankaya dönüş yapacak ya da o bankada devam edip yeni promosyondan yararlanamayacak. Bu sadece ve sadece emekli ile alay etmenin ötesinde bir yaklaşım değildir. Emeklilerimiz bu seçimde üzerlerine düşeni yapacaklar. Büyük bir telaş içinde iktidar mensupları" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı emeklilere promosyon düzenlemesine tepki gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bingöl, şunları söyledi:

"16 MİLYON EMEKLİ, 10 BİN LİRAYA MAHKUM EDİLMİŞ DURUMDA"

" AK Parti'nin bu ülkede kurduğu bozuk düzen bütün hızıyla sürüyor. Bu bozuk düzenin çarkları arasında AK Parti yandaşlarının dışında tüm vatandaşlarımız eziliyor. İşçisi, emekçisi, emeklisi, köylüsü, memuru… Kısacası her kim varsa, bu bozuk düzen içerisinde yaşam mücadelesi veriyor. Ama bir kesim var ki, son dönemlerde en büyük sıkıntıyı çekenlerin başında geliyor. onlar da bildiğiniz gibi emekliler. Emekli 16 milyon vatandaşımız, 10 bin liraya mahkum edilmiş durumda. Son açıklanan açlık sınırı 17 bin lira iken 10 bin lira ile geçinmeye zorlanan emeklilerimiz ciddi anlamda bir büyük sıkıntı içerisinde boğuşuyorlar.

"EMEKLİYLE ALAY ETMENİN ÖTESİNDE BİR YAKLAŞIM DEĞİL"

Geçen hafta emeklilerle ilgili bir düzenleme yapılacak diye bir algı oluşturulmaya çalışıldı ama maalesef her seferinde olduğu gibi dağ fare doğurdu. ne çıktı? Şapkadan çıka çıka banka promosyonu çıktı. Banka promosyonları bir sefere mahsus, 3 yılda bir veriliyor. Önceki yıllarda emekliler maaşlarını aldıkları bankalardan o promosyonları 3 yıl karşılığında almışlardı. Şimdi bir banka promosyonu vaat ediliyor ama yakın zamanda banka promosyonu alan emekli ne yapacak? O parayı aldığı bankaya iade edip yeni bir bankaya dönüş yapacak ya da o bankada devam edip yeni promosyondan yararlanamayacak. Bu sadece ve sadece emekli ile alay etmenin ötesinde bir yaklaşım değildir.

"PROMOSYON BÜTÜN EMEKLİLERE VERİLSE DAHİ DERMAN OLMAYACAK"

Banka promosyonu, resmi bankalarla sınırlı şu anda. Özel bankalar da banka promosyonu versin diye zorlanacak ama bunlar emeklinin derdine asla derman olmayacak. Ramazan ayındayız. Ramazan ayındaki harcamalardan zaten birçok gıda maddesine zam yapıldı. Verilecek olan promosyon bütün emeklilere verilse dahi hiçbir emeklinin derdine derman olmayacak. Anlamsız açıklamalarla emekliler oyalanmaya çalışılıyor.

"DÜĞÜMÜ EMEKLİLER ÇÖZECEK"

Sahada şunu görüyoruz. Emeklilerimiz bu seçimde üzerlerine düşeni yapacaklar. Sokakta, gittiğimiz her toplantıda en çok sözü alıp kendi içlerinde bulundukları durumu anlatan emekliler, gereğini yapacaklarını da söylüyorlar. Büyük bir telaş içinde iktidar mensupları. Cumhur İttifakı'nın bütün kadroları devletin bütün olanakları ile birlikte seçimleri almaya çalışıyorlar. Bu kadar saldırgan bir tutum sergilemelerinin sebebi ise seçimleri kaybediyor olmalarının çok net bir şekilde görünüyor olması. Aksi takdirde, seçimleri kazanıyor olsalardı sahada bu kadar yoğun çalışmazlardı. Bu kadar büyük bir kirlilikle seçimleri ters yüz etmeye çalışmazlardı. Kaybediyorlar, kaybetmenin hezeyanı içinde, telaşı içinde kirli siyaseti sürdürmeye devam ediyorlar. Ama bu düğümü çözecek olan tıpkı 2019 seçimlerinde olduğu gibi başta emekliler olacak."