CHP Milletvekili Cevdet Akay, kamuda tasarruf tedbirlerini eleştirdi

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(TBMM) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu'nda; "Mayıs ayının ortalarında bir tasarruf genelgesi çıktı, bu tasarruf genelgesiyle de kamuda israfın önlenmesine çalışıldı ama lüks araç alımlarında bir tasarruf görmedik. 2024 için 2,2 trilyon liralık bir vergi harcaması var" dedi. Kamuda çoklu maaşı sınırlayan düzenlemenin yeterli olmadığını belirten Akay, "Burada da muallak bir durum var. Türkiye Varlık Fonu şirketlerindeki görev alan bu yöneticiler veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda görev alan bu yöneticiler 3-4 yerde olursa acaba sınırlamaya tabi olacak mı" diye sordu.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu'nda kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 2. bölümü üzerine parti grubu adına söz aldı.

Akay'ın Genel Kurul'da yaptığı açıklamalar şöyle:

"Mayıs ayının ortalarında bir tasarruf genelgesi çıktı, bu tasarruf genelgesiyle de kamuda israfın önlenmesine çalışıldı. Temsil, ağırlama giderleri dahil kamu kurumlarına, bakanlıklara, kamu bankaları da dahil bütün kurumlara alınan, örneğin lüks araç alımlarında da bir tasarruf görmedik. Bununla ilgili de genelge çıktıktan bu yana, bu tip harcamalarla ilgili veya alınan lüks araçlarla ilgili bilgi soruyoruz, cevap alamıyoruz. 2023'te baktık, 1 trilyon 477 milyarlık bir vergi harcaması var, 2024 için de 2,2 trilyon olacak. Burada, muafiyet ve istisnalarla ilgili, maalesef, gerekli tasarrufların yapılmadığını görüyoruz.

"Dolaylı ve dolaysız vergilerle ilgili bu kanun teklifinde olumlu yönde bir değişiklik görmüyoruz"

Gelir dağılımındaki bozukluk bir yana, vergi adaletinin sağlanması açısından da dolaylı ve dolaysız vergilerle ilgili bu kanun teklifinde olumlu yönde bir değişiklik görmüyoruz. Dolaysız vergilerin artırılması gerekirdi, artırılmıyor ve aynı şekliyle uygulanmaya devam ediyor. Kayıt dışının vergilendirilmesiyle ilgili de bir şey görmüyoruz. Gayrisafi yurt içi hasılanın üçte 1'i kadar kayıt dışı ekonomiden bahsediliyor, 300 milyar dolar civarında. Şimdi, bunun düzgün vergilendirilmesi yapıldığında inanın -bizim 2024'teki faiz giderimiz 1 trilyon 254 milyar- burada sadece bu faiz giderini karşılayacak tutarda vergi tahsilatı mümkün olur; bu da mümkün değil, bu tahsilatın da yapılmadığını görüyoruz; bu kanun teklifinde de buraya yönelik de bir düzenleme yapılmamıştır.

29'uncu madde önemli, 'çoklu maaşlar' dediğimiz bir sistem. Şimdi, kamu çalışanlarının, kamu görevlilerinin, memurlarının, yöneticilerinin birden fazla yerde yönetim kurulu üyesi, danışma kurulu üyesi, tasfiye kurulu üyesi gibi görevler alması durumunda bir sınırlama getiriliyor; o da asıl görev yaptığı yer haricinde 98 bin 42 TL'lik bir sınırlama. Burada da muallak bir durum var. Türkiye Varlık Fonu şirketlerindeki görev alan bu yöneticiler veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda görev alan bu yöneticiler 3-4 yerde olursa acaba sınırlamaya tabi olacak mı? Örneğin, ben Karabük Milletvekiliyim, KARDEMİR var. KARDEMİR yönetim kurulu üyeliği yapan bir kişi, hem kamu görevlisi üst düzey yönetici diyelim bir taraftan TELEKOM'da yönetim kurulu üyesi diyelim bir taraftan da KARDEMİR'de. Sadece 1 yerden mi alacak, 2 yerden mi alacak? Bence 3 yerden alacak çünkü yüzde 50'nin altında kamu iştiraki olan yerlerle ilgili bu kanunda açıklık yok. Yani kamu görevlileri kamu kurumunun iştiraki yüzde 50'nin altındaysa bu sistemde devre dışı kalıyor, yine birtakım yöneticiler, bakan yardımcıları da devre dışı kalıyor, Cumhurbaşkanlığı'ndaki başkanlıklar ve ofislerde görev alanlar da devre dışı kalıyor."