CHP Milletvekili Devlet Olanaklarıyla Seçim Kampanyasını Eleştirdi

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CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, iktidarın devlet olanaklarıyla seçim kampanyası yürütmesini eleştirerek, " İstanbul'da, Ankara'da ve ülkenin her yerinde 17 bakan geziyor. AKP ve MHP adaylarına oy istiyorlar. Bakın daha dün Almanya'da PKK'lılar Türk Konsolosluğuna ve oradaki Türk esnaflara saldırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan nerede? İstanbul ve Ankara'da AKP'li adaylara oy istiyor" dedi.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı yaptığı yazılı açıklamada, seçim çalışmalarında devlet imkanlarını kullanan iktidarı eleştirdi. Bakanların görevlerini yapmak yerine, Cumhur İttifakı adayları için oy istediğini belirten Halıcı, şunları söyledi:

"İstanbul'da, Ankara'da ve ülkenin her yerinde 17 bakan geziyor. AKP ve MHP adaylarına oy istiyorlar. Bakın daha dün Almanya'da PKK'lılar Türk Konsolosluğu'na ve oradaki Türk esnaflara saldırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan nerede? İstanbul ve Ankara'da AKP'li adaylara oy istiyor. Karabük'te, Denizli'de para karşılığı yabancı öğrencilerin yerleştirildiği ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanı nerede? Kendi adayına oy istiyor. Rusya'daki büyük terör saldırısındaki teröristlerden birisinin Türkiye'de okuduğu ve Moskova'ya buradan geçtiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanı nerede? Kendi adayına oy istemekle meşgul. 70 milyon insan yoksulluk, 20 milyon insan açlık sınırı altında yaşamaya çalışıyor ama Maliye Bakan'ı buna çareler bulacağına ne yapıyor? Belediyelerine oy istiyor. AKP'li, MHP'li, CHP'li, İYİ Partili vatandaşlar başta olmak üzere tüm yurttaşlarımıza soruyorum? Böyle devlet yönetilir mi? Ülke tarihinde hiç böyle bir şey gördünüz mü? Bu anlayışla yönetilen ülke çökmüş ve çürümüş demektir, kimse güvende değil demektir."

Halıcı, pazar günü yapılacak yerel seçimlerin sadece partiler arasında olmadığını halkın rantçıları ya da halkçıları seçeceği bir referandum da olduğunu söyledi. Halıcı "Burada sadece aday seçmiyoruz. Bir anlayışı da tercih edeceğiz. Kentleri yok eden, kamu malını yağmalayan, sadece yandaşlarına hizmet götüren, belediyeyi müteahhit ofislerinden yöneten, vatandaş açken şatafatlı etkinlikler düzenleyen rantçılar mı; yoksa gençlere sağlıklı alanlar açan, kadınlara güvenli kentler yaratan, okullarda gıda yardımı yapan, altyapı hizmeti sunan, sosyal belediyeciliği herkesin hizmetine sunan halkçılar mı kazanacak? Bu pazar aynı zamanda bunun referandumudur. Tüm vatandaşlarımızdan ayrımsız şekilde bunu düşünmelerini ve buna göre sandığa gitmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.