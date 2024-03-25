CHP Milletvekili Gamze Taşcıer: Emeklinin değeri AKP için sadece söylemde var

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul mitingleri öncesinde emekli aylıklarıyla ilgili "Bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim" dediğini hatırlatarak, "Dinledik ve emeklinin 'e'sinin bile geçmediğini duymuş olduk. Aynı Akbaşoğlu 'bugün yarından' ümit kesilince topu Haziran'a atıyor. Milleti kandırmaya çalışmaktan, emeklinin geçim derdiyle alay etmekten başka bir şey bildikleri yok" dedi.
CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, 31 Mart seçimlerine damgayı Emekli İttifakı'nın vuracağını ifade ederek emeklinin iktidarın gözündeki değerini çoktan fark ettiğini belirtti.
Taşcıer'in açıklamaları şöyle:
"AKP YÖNETİMİNDE EMEKLİ AYLIĞI BİR SOSYAL YARDIMA DÖNÜŞTÜ"
"31 Mart Seçimleri yaklaşırken ekonomik kriz de günden güne yakıcı hale geliyor. Türkiye'de 16 milyon emekli ve dul yetim aylığı alan vatandaşımız olağanüstü zorluklarla yaşam mücadelesi veriyor. Bu nedenle de seçimin kaderini Emekli İttifakı belirleyecek diyoruz. Emekli yurttaşlarımızı, kendilerini görmezden gelen ve seslerine kulaklarını tıkayanlara oy vermemeye, milyonları yoksulluk ve açlığa mahküm edenlere en net mesajı vermek için sandıklara davet ediyoruz. Emekliler yılı olacak dediler, enflasyona ezdirmiyoruz dediler, ama daha iki ayda en düşük emekli aylığı olan 10 bin liranın alım gücü bin 100 lira eridi. AKP yönetiminde emekli aylığı bir sosyal yardıma dönüştü, bu böyle gitmez, gidemez. Erdoğan geçtiğimiz hafta vatandaşı birbirine kırdırmak için emekli aylıklarını artırırsak memura m aaş ödeyemeyiz demişti. Şimdi de çok sıkıştıkları için yollar arıyorlar ama nafile. Emekli bu iktidarın gözündeki değerini çoktan fark etti.
"İKTİDAR ACZİYET İÇERİSİNDE"
CHP olarak en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesi asgari ücret tutarına yükselsin dedik, dinlemediler. Şimdi kalkmış bankaların ödeyeceği promosyonu müjde olarak anlatmaya çalışıyorlar. Aslında bu iktidarın ne denli bir acziyet içerisinde olduğunu da gösteriyor. AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul mitingleri öncesinde emekli aylıklarıyla ilgili 'müjde' işareti verip 'Bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim' demişti. Dinledik ve emeklinin 'e'sinin bile geçmediğini duymuş olduk. Aynı Akbaşoğlu 'bugün yarından' ümit kesilince topu Haziran'a atıyor.
"31 MART, EMEKLİLERİN AKP'YE VERECEĞİ CEVAP OLACAK"
Milleti kandırmaya çalışmaktan, emeklinin geçim derdiyle alay etmekten başka bir şey bildikleri yok. Bu iktidara sağlam bir sarı kart gösterilmezse 1 Nisan'dan sonra, batırdıkları ekonominin faturasını çok daha ağır bir şekilde vatandaşın sırtına yükleyecekler. Bugün zam yağmuru olan, seçimden sonra can yakacak şekilde zam dolusuna çevirecek. İşaret ettikleri Haziran geldiğinde de, topu bu sefer 2026'ya atacaklar. O yüzden diyoruz ki 31 Mart, emeklilerin AKP'ye vereceği cevap olacak."
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