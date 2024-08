CHP Milletvekili Göynük\'teki Yangınlar İçin Yardım Çağrısı Yaptı

Güncel

(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu'nun Göynük ilçesinde iki gündür devam eden yangınlarla ilgili "Göynük'te yangın giderek kuvvetleniyor. Yerleşim yerleri tehdit altında. Yangın söndürme uçakları bir an önce Göynük'e yönlendirilmeli" dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türkeş Ateş, Bolu'nun Göynük ilçesinde iki gündür devam eden yangınlara ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin yıllardır günlerce süren yangınlarla mücadele ettiğini vurgulayan Ateş, "Bolu'daki yangın için yangın söndürme uçağı talep ediliyor. Başka yerlerde de yangınlar var denerek talep karşılanmıyor" dedi. Ateş, "Göynük'te yangın giderek kuvvetleniyor. Yerleşim yerleri tehdit altında. Yangın söndürme uçakları bir an önce Göynük'e yönlendirilmeli. Daha büyük bir felaket yaşanmadan en etkili müdahale yapılmalı" ifadesini kullandı.

Her yıl on binlerce hektar ormanın yetersiz önlemler nedeniyle yangınlarla yok olduğunu ifade eden Ateş, şöyle konuştu:

"Göynük ilçemiz Bekirfakılar Köyü mevkiinde çıkan yangın iki gündür sürüyor. Sahadaki ekiplerimiz canla başla yangını söndürmek için mücadele ediyorlar ancak yangın giderek büyüyor. Yangın söndürme uçakları olmadan bu yangının söndürülmesi çok kolay değil. İvedilikle Göynük'teki yangına uçaklar yönlendirilmeli. Kaybedilen her saniye ciğerlerimizi kaybediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nı acilen Bolu'ya uçak göndermeli. Ülkemiz yaz aylarında her sene çok büyük yangınlarla karşı karşıya kalıyor. Biz her sene Tarım Bakanlığı'ndan aynı bahaneleri dinlemekten sıkıldık. Bolu gibi ülkenin akciğerleri olan bir kente, yüzde 65'i orman olan bir kente, Ankara ile İstanbul'un arasındaki bir kente nasıl yangın söndürme uçağı tahsis edilemez. 'Başka yerde de yangınlar var' diye bir gerekçe kabul edilebilir mi? Yangının telafi edilemeyecek zararları ortaya çıkmadan Tarım Bakanı'na uçak gönderilmesi çağrısı yapıyorum"