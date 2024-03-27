CHP Milletvekili Gürer: Yem fiyatlarındaki artış hayvancılığı nasıl etkileyecek?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Gübre fabrikası satılırken karşı çıktık, yem fabrikası satılırken karşı çıktık. Bu ülkede tükettiğiniz yemin yarısı ithal geliyor. Döviz fiyatları artınca yem fiyatı artıyor. 50 kiloluk süt yemi olmuş 550-600 lira. Bu durumda siz nasıl hayvancılık yapacaksınız? Biz açık ve net; kırsal kalkınmadan ülkenin kalkınacağına inanmıyoruz. 'Planlama olmadan üretim olmaz' diyoruz" dedi.
CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Kiledere kasabasında vatandaşlarla bir araya geldi. Gürer, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"TAVUKLARI KÖYLERDEN YOK ETTİLER. ŞİMDİ TAVUK ŞEHİRDEN KÖYE GELİR OLDU"
"Bir kilo süt 13 lira. Büyükşehirlerde bir bardak çay 30 lira. Şu kadarcık bardağın içindeki çay 30 lira bizim çiftçimizin bir litre sütü 13 lira. Peki, hiç hesapladınız mı? Tavuğun fiyatıyla dananın fiyatı et olarak hangisi daha ucuz? Tavuk ucuz sanıyorsunuz değil mi? Bir tavuk 40 günde yetişir, 50 günde kesime gelir. Bir dana en az bir buçuk yıl yem yer. Ahır gideri, bakımı, aşısı, veterineri masrafları... Baktığınız zaman, dana şu an tavuktan ucuz. Yani sizin el emeğiniz, çabanız, çalışmanız, çocuğunuzun, çoluğunuzun, kendinizin verdiği emek boşa gidiyor. Cumartesi yok, pazar yok, tatil yok, gezisi yok. Sürekli o hayvanla ilgilenmek zorundasınız. Niye böyle oldu? Hatırlıyor musunuz; tavukları köylerden nasıl yok ettiler de büyük şirketlerin eline geçti? Onların eline geçince tavuk şimdi şehirden köye gelir oldu. Yumurtanın fiyatı kaç lirayı buldu? İşte yapmak istedikleri zihniyet hayvancılıkta da bu. Küçük aile tipi işletmeleri bitiriyorlar. '10-20 hayvanı olanlar çekilsin, bu iş büyük şirketlere kalsın, birilerinin cebi dolsun' diyorlar.
"AÇIK VE NET; KIRSAL KALKINMADAN ÜLKENİN KALKINACAĞINA İNANMIYORUZ"
Biz bu anlayışa karşıyız. Gübre fabrikası satılırken karşı çıktık, yem fabrikası satılırken karşı çıktık. Bu ülkede tükettiğiniz yemin yarısı ithal geliyor. Döviz fiyatları artınca yem fiyatı artıyor. 50 kiloluk süt yemi olmuş 550-600 lira. Bu durumda siz nasıl hayvancılık yapacaksınız? Gübre ithal, İran'dan, Mısır'dan geliyor. Döviz fiyatı artıyor, gübre fiyatı artıyor. Biz açık ve net; kırsal kalkınmadan ülkenin kalkınacağına inanmıyoruz. Yeniden kırsalı kalkındırmak için de çok sayıda projeyle önünüze geliyoruz, Meclis'te söylüyoruz, televizyonda söylüyoruz. 'Mazottan ÖTV'yi, KDV'yi hemen kaldırın. Çiftçiye bir can suyu verin. Kredi faizlerini silin. Ziraat Bankası'nı çiftçi kuruluşu yapın. Bir yıl önceden taban fiyat belli olsun, patates üreticisi de buğday üreticisi de cebine ne girecek ne girmeyecek, hangi işi yapacak doğru planlayın. Planlama olmadan üretim olmaz' diyoruz. Bunları çok çeşitli kere Meclis'te de dile getiriyoruz. 'Emeklinin maaşı, asgari ücret olsun' diye kanun teklifi verdim. Meclis'te reddedildi. 'Bayram ikramiyesi asgari ücret olsun' dedim, reddedildi."
Son Dakika › Güncel › CHP Milletvekili Gürer: Yem fiyatlarındaki artış hayvancılığı nasıl etkileyecek? - Son Dakika
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