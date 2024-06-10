CHP Milletvekili Gürsel Erol, Türkiye'deki İsrail asıllı çifte vatandaşların durumunu sordu

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(ANKARA)- CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a " Türkiye'de İsrail asıllı çifte vatandaş olup Türk vatandaşı kimliğini taşıyan gerçek kişi sayısı kaçtır? Bu kişilerden kaçı askerliğini İsrail'de yapmıştır? Çatışmaların başladığı ve seferberlik ilanından bu yana ülkemizden İsrail'e giden kaç vatandaşımız bulunmaktadır, gidenler arasında çifte vatandaş olanların sayısı nedir" diye sordu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türkiye'deki İsrail asıllı çifte vatandaşlığı bulunan kişilerin durumunu Meclis gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Erol, Türkiye'de İsrail asıllı kaç vatandaş bulunduğunu, bu vatandaşların İsrail ordusunda görev alıp almadığını sordu. Bu durumun Türkiye Cumhuriyeti adına güvenlik, diplomatik ve etik sorunların yanı sıra uluslararası arenada Türkiye aleyhine toplumsal algı yaratacağını savunan Erol, bu durumdaki kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini belirtti. Erol, şunları kaydetti:

"Türkiye'den İsrail'in katliam çağrısına bilfiil İsrail ordusuna katılarak cevap veren çifte vatandaş olup Türk vatandaşı kimliğini taşıyan gerçek kişiler, işlenen bu suçların müşterek failleri konumundadır. Bununla beraber terör şebekesi İsrail ordusunun yaptığı katliamlara gerek finansal olarak gerekse de sözlü olarak desteğini açıklayan gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilileri de yine işlenen bu suçlardan sorumludur. Bu sebeplerle; şüpheli olan gerçek kişi veya tüzel kişi şirketleri ve yetkilileri hakkında terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanun gereğince mal varlıklarının dondurulmalıdır."

İlgili suçlara doğrudan veya dolaylı destek olan tüzel kişi şirketlerine kayyum atanması gerektiğini savunan Erol, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a şu soruları yöneltti:

"1- Türkiye'de İsrail asıllı çifte vatandaş olup Türk Vatandaşı kimliğini taşıyan gerçek kişi

sayısı kaçtır? Bu kişilerden kaçı askerliğini İsrail'de yapmıştır?

2- Çatışmaların başladığı ve seferberlik ilanından bu yana ülkemizden İsrail'e giden kaç

vatandaşımız bulunmaktadır, gidenler arasında çifte vatandaş olanların sayısı nedir?

3- Çifte vatandaşlık kapsamında İsrail ordusunda gönüllü olarak aktif görev yapan vatandaşımızın bulunup bulunmadığına dair bakanlığınızın diğer bakanlıklarla birlikte ortak yürüttüğü bir çalışması var mıdır? Var ise bu kişilerin sayısı kaçtır?

4- Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 29. maddesinin C bendi gereğince, İsrail ordusunda aktif

görev yapan bu kişiler Türk vatandaşlığından çıkartılacak mıdır?

5- İsrail ordusunun yaptığı katliamlara gerek finansal olarak gerekse de sözlü olarak desteğini açıklayan gerçek kişi veya tüzel kişilerin tespit edilmesi için bakanlığınızın diğer bakanlıklarla ve emniyet birimleriyle birlikte ortak yürüttüğü bir çalışması var midir? Bahse konu bu suçları işlediği tespit edilen kişilere hukuki bir yaptırım uygulanacak mıdır?

6- İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırıma dönüşen saldırıların başlangıç tarihi olan 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyeti olarak İsrail aleyhine uluslararası yaptırım ve yargılama yollarına somut olarak herhangi bir başvuruda bulunulmuş mudur?"