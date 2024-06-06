CHP Milletvekili Kara, gözaltına alınan dört kişinin serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Kara, gözaltına alınan dört kişinin serbest bırakılmasını istedi

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CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'da rezerv alanına karşı yapılan eylemde gözaltına alınan dört kişinin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Kara, deprem yaşamış bir memlekette polisin müdahalesini kabul etmeyeceklerini belirterek, yetkililere daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

06.06.2024 14:23
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(TBMM)- CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'da rezerv alanına karşı yapılan eylemde gözaltına alınan dört kişinin serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Kara, "Deprem yaşamış bir memlekette, topraklarda polisin müdahalesini asla kabul etmiyoruz. Kolluk ve Antakya'daki mülki idari amirler ve kamu görevlileri daha dikkatli olmak zorunda. Bir coğrafyaya bunu yapmanız büyük bir haksızlık" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da evleri hasarsız ve az hasarlı olarak tespit edilen Antakya ilçesine bağlı Aksaray, Saraykent ve Akasya Mahallesi sakinleri, mahallelerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan kapsamına alınmasına karşı tepkilerini sürdürüyor. Hatay'ın Aksaray, Saraykent, Akasya mahallelerinde yaşayan depremzedelerin rezerv alanına karşı yaptıkları eyleme polis müdahale etti, dört kişi gözaltına alındı.

"Deprem yaşamış bir memlekette polisin müdahalesi kabul edilemez"

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara konuya ilişkin ANKA'ya yaptığı açıklamada, eylemd gözaltına alınan vatandaşların serbest bırakılmasını istedi.

Kara şunları söyledi:

"Pazartesi günü Antakya ilçemize bağlı Saraykent ve Aksaray mahallemizde basın açıklaması yaptık. Bir toplantı yaptık. Özellikle rezerv alan statüsü içerisinde kalan yurttaşlarımızın itirazları yükseldi. O gün Çevre ve Şehircilik İl Müdürü gelip beş kişilik bir heyetle yurttaşlarımızı dinledi. Bugün ancak sorunlar devam ediyor ki hala bir polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldık. Deprem yaşamış bir memlekette, topraklarda polisin müdahalesini asla kabul etmiyoruz. Kolluk ve Antakya'daki mülki idari amirler ve kamu görevlileri daha dikkatli olmak zorunda. Dört kişinin gözaltına alınma görüntüleri  o kadar kötü ki, deprem yaşamış bir coğrafyada bunu yapmanız büyük bir haksızlık ve ne vicdani ne de ahlakidir. Yurttaşlarımızı dinlemenizi istiyoruz. Pazartesi gününden bugüne kadar demek ki sağlıklı bir zemine oturamamış, bu yurttaşlar tekrar aynı şeyi istiyorlar, bir çerçeve istiyorlar. Bunu yapmıyorsanız, buradan valiye buradan çağrı yapıyorum, bu tansiyonu düşürün. Buradan kaymakamlara, Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerine, Bakanlığa çağrı yapıyorum. Bu tansiyonu düşürün.

Hatay'da yaşanan bu olaylar başka mahallelere referans olur geri dönülmez sonuçlara sebebiyet verir. Mahalle kültürümüzü, dayanışma kültürümüzü zedeleyen olaylar oluyor. Gözaltına alınan dört yurttaşı serbest bırakın."

Kaynak: ANKA

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