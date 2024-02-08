CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Fransa ziyaretinde Alevi topluluklarının çağrılmamasını eleştirdi

DİLAN KUTLU
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu'nda, komisyon üyelerinin Fransa ziyaretinde Türk topluluklarıyla yaptığı görüşmeye Alevi toplulukları ve cemevi yöneticilerinin çağrılmamasını eleştirdi. MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, "Hepimizin bildiği gibi, terör örgütünün en yoğun olduğu yerlerden bir tanesi de Fransa. Ben büyükelçilikte bunu dile getirdiğimde şunu söylediler; 'Cemevi altında -tabii burada cemevlerini, derneklerini dışarıda bırakıyorum- çok fazla gruplaşmalar var veya o çatı altında toplanıyorlar. Ondan dolayı seçmemiz, ayırt etmemiz çok zor'" dedi.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu, bugün AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım başkanlığında toplandı. Komisyonun çalışmalarını anlatan Yıldırım, komisyon üyelerinin 14 Temmuz 2023'te Fransa'ya yaptıkları ziyaret hakkında bilgi verdi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ise komisyon üyelerinin Fransa'daki Türk sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi sundu.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak, bir sefer, vatandaşlar arasındaki bu tür toplantılara veya çağrılacak yerlere ayrımın yapılmaması lazım. Oraya başta Alevi topluluğundan cemevi yöneticisi arkadaşlarımızın hiçbiri çağrılmamıştı" eleştirisinde bulundu.
MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez ise Tanal'ın eleştirileri üzerine söz alarak şunları söyledi:
"Orada belki sohbette de veya seyahatimizde de dile getirmedim, ama siz söyleyince cemevleriyle ilgili veya dernekleriyle ilgili... Hepimizin bildiği gibi, terör örgütünün en yoğun olduğu yerlerden bir tanesi de Fransa. Almanya, Fransa; bunlar, en yoğun gruplaştıkları veya derneklerin olduğu yer. Ben büyükelçilikte bunu dile getirdiğimde şunu söylediler; 'Cemevi altında -tabii burada cemevlerini, derneklerini dışarıda bırakıyorum- çok fazla gruplaşmalar var veya o çatı altında toplanıyorlar. Ondan dolayı seçmemiz, ayırt etmemiz çok zor.'"
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