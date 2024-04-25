CHP Milletvekili, mülakat uygulamasının kaldırılmamasını Meclis gündemine taşıdı

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(ANKARA) - CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri öncesi verdiği 'mülakatların kaldırılacağı' sözünün tutulmamasını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Halıcı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "22 yıldır kamu sınavlarında birinci olanlar dahi bu mülakatlarda elenmiş, liyakat yerine biat tercih edilmiş ve iş bilmez torpilliler haksız şekilde kamu kurumlarına yerleştirilmiştir. Liyakatli öğretmenler ise mülakatlarda elenmiş, bu nedenle de ülkenin geleceği tehlikeye atılmıştır. Torpillileri iş sahibi yapmak, Türkiye'nin ve çocukların geleceğinden daha mı önemlidir" diye sordu.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırılacağı açıklanmasına karşın herhangi bir adım atılmayan kamuda mülakat uygulamasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Halıcı, dönemin Milli Eğitim Bakanı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer'in açıklamalarını anımsatarak Halıcı "Önceki Bakan da öğretmen atamalarının yalnızca KPSS puanıyla yapılacağını dile getirmiş ve tek kriter KPSS olacak demişti" ifadelerini kullandı. Halıcı, şunları kaydetti:

"TÜRKİYE'NİN İSTİKBALİYLE OYNANMAMALI"

"22 yıldır kamu sınavlarında birinci olanlar dahi bu mülakatlarda elenmiş, liyakat yerine biat tercih edilmiş ve iş bilmez torpilliler haksız şekilde kamu kurumlarına yerleştirilmiştir. Liyakatli öğretmenler ise mülakatlarda elenmiş, bu nedenle de ülkenin geleceği tehlikeye atılmıştır. Eğitimde torpil yapmak ülkenin geleceğine dinamit koymaktır. Liyakatli eğitimcileri eleyerek, yandaşlık arayarak, partizanlık yaparak bu ülkenin çocuklarına en büyük kötülük yapılmaktadır. Bu yanlış ve hatalı mülakat kararından dönülmelidir. Çocuklarımızın geleceğiyle ve Türkiye'nin istikbaliyle oynanmamalıdır'.'

"TORPİLLİLERİ İŞ SAHİBİ YAPMAK, TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNDEN DAHA MI ÖNEMLİ?"

Halıcı, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidarın seçimler öncesinde mülakatların kaldırılacağına dair vaatler neden yerine getirilmemektedir? Mülakatın kaldırılarak hak eden öğretmenlerin atanması için ne zaman adım atılacaktır? Uzun yıllardır liyakat yerine mülakat denildiği ve eğitim sistemi bozulduğu için UNICEF ve PISA raporlarında her sene daha da geriye gittiği ortada olan Türkiye'de mülakat ısrarının gerekçeleri nedir? Torpillileri iş sahibi yapmak, Türkiye'nin ve çocukların geleceğinden daha mı önemlidir? Adayların, yeterli eğitimleri, dört sene sonra alınan formasyonları, KPSS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav puanları belliyken mülakata alınmalarını doğru buluyor musunuz? Mülakat heyetleri kimler tarafından nasıl şartlarda oluşturulmaktadır? Tüm adaylara aynı sorular mı yöneltilmektedir? Bugüne kadar görüntülü ve sesli kayıt tutulan mülakat bulunmakta mıdır?"