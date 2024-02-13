CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, İliç'teki maden sahasına giderek önlem çağrısı yaptı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, İliç'teki maden sahasına giderek önlem çağrısı yaptı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması olayının yaşandığı maden sahasına giderek önlem alınması çağrısında bulundu. Sarıgül, maden sahasının bölge, Türkiye ve dünya için büyük risklere yol açabileceğini belirtti ve ihmali olanların hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Önceliğin göçük altında kalan emekçilerin sağ salim ailelerine kavuşması olduğunu söyledi.

13.02.2024 19:17  Güncelleme: 19:19
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İliç'teki toprak kayması yaşanan maden sahasına gitti. Sarıgül, "Bu maden sahasının bölge için Türkiye için ve hatta dünya için büyük risklere yol açabileceğini hep söyledik. CHP Milletvekili arkadaşlarımla önlem alınması için çağrı yaptık. Bu olayda ihmali olanlarda hesap vermelidir. Önceliğimiz göçük altında kalan emekçilerimiz ve onların sağ salim ailelerine kavuşmalarıdır" dedi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan, Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kaymasının ardından CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, olayın yaşandığı maden sahasına gitti. Sarıgül, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Haberi alır almaz bölgeye geldim. Erzincan İliç'teki altın madeni şirketinin sürekli olarak böyle haberlerle gündeme gelmesi burada bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. ya uygulanan yöntemleri yanlış ya kapasiteyi zorluyorlar belli ki bir yanlışlık var. Bu maden sahasının bölge için Türkiye için ve hatta dünya için büyük risklere yol açabileceğini hep söyledik. CHP Milletvekili arkadaşlarımla önlem alınması için çağrı yaptık. Bu olayda ihmali olanlarda hesap vermelidir. Önceliğimiz göçük altında kalan emekçilerimiz ve onların sağ salim ailelerine kavuşmalarıdır. Süreci yakından takip ediyorum. İnşallah can kaybımız olmaz. Hiçbir şey insan hayatından değerli değildir."

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, İliç\'teki maden sahasına giderek önlem çağrısı yaptı
Kaynak: ANKA

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