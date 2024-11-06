CHP Milletvekili'nden Hayvancılık Yorumları - Son Dakika
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CHP Milletvekili'nden Hayvancılık Yorumları

İlhami Aygun, tezekle hayvancılık sorunlarını anlattı, kahve fiyatını eleştirerek tepki gösterdi.

06.11.2024 12:18
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Haber: Mehmet Oflaz

(TBMM) - CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, hayvancılığın sorunlarına yanında getirdiği tezek ile dikkati çekti. Aygun elindeki tezeği iktidar milletvekillerinin oturduğu sıralara doğru göstererek, "Bir kahve 120 TL. Adalet mi bu? Çiftçi 1 litre süt yapacak, primiyle beraber 13 lira. Sayın Bakan daha dün primi 1 lira yaptılar. Köylerde artık hayvan kalmadı. Tezek kokusu kalmadı. Hayvancılık bitti. Bunu bulana kadar akla karayı seçtim. Kaç tane yer aradım. Köylerde hayvan kalmadı" diye tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığının bütçesine ilişkin milletvekillerine sunum yaptı.

Bakan Yumaklı sunum yaparken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Ne üretici korunuyor, ne de tüketici korunuyor" diye tepki gösterdi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AK Parti milletvekillerine buğday, arpa fiyatları üzerinden tepki göstererek, "Nerede yaşıyorsunuz" diye sordu.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da elindeki tezeği iktidar partisi milletvekilleri sıralarına doğru göstererek, "Bir kahve 120 TL. Adalet mi bu? Çiftçi 1 litre süt yapacak primiyle beraber 13 lira. Sayın Bakan daha dün primi 1 lira yaptılar. Köylerde artık hayvan kalmadı. Tezek kokusu kalmadı. Hayvancılık bitti. Bunu bulana kadar akla karayı seçtim. Kaç tane yer aradım. Köylerde hayvan kalmadı" tepkisini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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