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CHP Milletvekili: Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistinin açılmasının sebebi İbrahim Çeçen'in ortaklığı - Son Dakika
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CHP Milletvekili: Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistinin açılmasının sebebi İbrahim Çeçen'in ortaklığı

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistinin tüm eksikliklerine rağmen aceleyle açılmasının sebebinin, havalimanı terminallerini işletme hakkına İbrahim Çeçen'in IC Holding'inin yüzde 50 hisseyle ortak olması olduğunu iddia etti.

CHP Milletvekili: Sabiha Gökçen Havalimanı\'nın 2. pistinin açılmasının sebebi İbrahim Çeçen\'in ortaklığı
26.12.2023 - 17:55,
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CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, " Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistinin 9 yıl süren inşaatının tüm eksikliklerine rağmen aceleyle açılmasının sebebi şimdi daha iyi anlaşıldı. Malezyalıların yüzde 100'üne sahip olduğu havalimanı terminallerini işletme hakkına Erdoğan'ın 'kardeşim' dediği İbrahim Çeçen'in IC Holdingi yüzde 50 hisseyle ortak oldu. Çeçen'i biz Akbelen'den de biliyoruz. AKP ve yandaşları al gülüm ver gülüm rantı paylaşırken olan ülkeye, vatandaşa oluyor" dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistinin tüm eksikliklerine rağmen dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmasının sebebinin havalimanı terminallerini işletme hakkına İbrahim Çeçen'in IC Holding'inin yüzde 50 hisseyle ortak olması olduğunu iddia etti. Karasu'nun bugün X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistinin 9 yıl süren inşaatının tüm eksikliklerine rağmen aceleyle açılmasının sebebi şimdi daha iyi anlaşıldı. Malezyalıların yüzde 100'üne sahip olduğu havalimanı terminallerini işletme hakkına Erdoğan'ın 'kardeşim' dediği İbrahim Çeçen'in IC Holdingi yüzde 50 hisseyle ortak oldu. Çeçen'i biz Akbelen'den de biliyoruz. Bakan Abdülkadir Uraloğlu yeni terminal yapımını da Malezyalılara verileceğini söylemişti. AKP ve yandaşları al gülüm ver gülüm rantı paylaşırken olan ülkeye, vatandaşa oluyor."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: CHP Milletvekili: Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistinin açılmasının sebebi İbrahim Çeçen'in ortaklığı - Son Dakika
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