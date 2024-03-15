CHP Milletvekili Salıcı: Emeklilere seçim hesaplarıyla eziyet ediliyor - Son Dakika
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CHP Milletvekili Salıcı: Emeklilere seçim hesaplarıyla eziyet ediliyor

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CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, emeklilere yönelik bir video paylaşarak Türkiye'de emeklilerin ekonomik açıdan zorluklar yaşadığını dile getirdi. Salıcı, emeklilere yapılan zam tartışmalarının bile oyalandığını ve seçim hesaplarıyla memur ve işçi emeklilerine eziyet edildiğini belirtti. Ayrıca, emekli vatandaşların et ve ekmek kuyruklarına girdiğini ve Emekliler Yılı ilan edilen 2024'te bu durumun nasıl yaşandığını sorguladı. Salıcı, emeklilerin lüks talepleri olmadığını, sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak ve biraz da keyif yapmak istediklerini vurgulayarak, emeklilere yaşama hakkı tanınmasını istedi.

15.03.2024 16:23  Güncelleme: 16:27
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CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, emeklilere yönelik bir video paylaştı. Türkiye'de emeklilerin ekonomik açıdan rahat yaşayamadığını dile getiren Salıcı, "Memur emeklisine de işçi emeklisine de seçim hesaplarıyla resmen eziyet ediliyor. Hani 2024, Emekliler Yılı'ydı" dedi.

Paylaştığı videoda, emekli vatanaşların et, ekmek kuyruklarına girdiğini belirten Salıcı, "Bunun nesi Emekliler Yılı" dedi. Salıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Emekliye seyyanen zam haftalardır tartışılıyor. Ailelerin 1 haftalık mutfak masrafı etmeyecek zamlar konuşuluyor… Bu artış bile oyalanıyor. Memur emeklisine de işçi emeklisine de seçim hesaplarıyla resmen eziyet ediliyor. Hani 2024, Emekliler Yılı'ydı?

Bakın bir örnek vereyim. Önceki gün İstanbul'da Halk Ekmek büfesinin önünde uzunca bir kuyruk gördüm. Yaş ortalamasına bakınca benim vicdanım sızladı. Yaklaşık 75-80 civarıydı. Yazık değil mi? Maalesef her yerde ucuz et, ucuz ekmek kuyrukları oluştu. Bunun nesi Emekliler Yılı? Bir diğer örnek bayram ikramiyesi. Bu yıl 3 bin lira verilecek. 2018 yılında bin lira verilmişti. O bin lirayla 400 tane Ramazan pidesi alabilirdiniz, üstelik 350 gram. Bu yıl verilen ikramiyeyle, 166 tane Ramazan pidesi alabiliyorsunuz, o da 300 gram. Bu mu Emekliler Yılı?

"BIRAKIN EMEKLİLER YAŞASIN"

Emeklilerin gözü lüks yatlarda, lüks katlarda, lüks yazlıklarda falan değil… Bırakın insanlar kasaptan yarım kilo kıyma alsın. Olur ya… Evde su borusu patlarsa tesisatçıya para öderken zorlanmasın. Borçlarını kapatsın. Torunun isteklerini yerine getirsin. Haftada 1-2 defa kahvehaneye çıkabilsin. Arada bir üstüne başına kazak alsın. 3-4 gün seyahate çıksın, dünya gözüyle, dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin eşsiz köşelerini görsün. Hepsi bu. Bırakın, emekliler yaşasın."

CHP Milletvekili Salıcı: Emeklilere seçim hesaplarıyla eziyet ediliyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Salıcı: Emeklilere seçim hesaplarıyla eziyet ediliyor - Son Dakika

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