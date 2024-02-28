CHP Milletvekili Tanrıkulu, 8. Yargı Paketi'ni eleştirdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Tanrıkulu, 8. Yargı Paketi'ni eleştirdi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 8. Yargı Paketi'nin Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını karşılamadığını ve yurttaşların temel haklarını ortadan kaldırdığını belirterek, düzenlemenin geçmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, OHAL döneminde görev alan personele getirilen cezasızlık halinin yeni düzenlemeyle devam ettiğini ve bu durumun tamamen hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

28.02.2024 13:52
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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "8. Yargı Paketi bugün parlamentoda, Genel Kurul'da görüşülecek. Geçtiğimiz hafta salı ve çarşamba günü komisyonda görüşülmüştü ve geldiği gibi geçti. Önemli düzenlemeler var, binlerce yurttaşımızın mağdur olduğu, 'Örgüt üyesi olmamakla beraber, örgüt üyesi gibi cezalandırılır' düzenlemesi de paketin içerisinde. Bugüne kadar on binlerce yurttaşımız bu maddeden ceza aldı. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği bir iptal kararı var ve o iptal kararı 8 Nisan'da yürürlüğe girecek. O nedenle parlamento, bu düzenlemeyi 8 Nisan'a kadar yapmak zorunda ve gündeme geldi. Fakat düzenleme AYM'nin iptal gerekçelerini karşılamıyor. Düzenlemeyi aynı biçimde yeniden yapmışlar. 20 yıl önce bu düzenleme TCK ile geldiği zaman karşı çıkmıştık, yanlıştır demiştik, 20 yıl sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve ardından AYM bunun yanlış olduğunu ifade etti ve bir karar verildi. Şimdi görüşülecek ve aynı yanlışı bir daha yapacaklar. Dolayısıyla tamamen hukuka aykırı olan, yurttaşlarımızın temel haklarını kökten ortadan kaldıran bu düzenlemenin geçmemesi lazım. Bir kez de buradan ifade ediyorum, yurttaşlarımızın gözünün parlamentoda olması lazım" dedi.

Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, konuya ilişkin açıklama yaptı. Tanrıkulu, şunları söyledi:

"DÜZENLEME AYM'NİN İPTAL GEREKÇELERİNİ KARŞILAMIYOR"

"8. Yargı Paketi bugün parlamentoda, Genel Kurul'da görüşülecek. Geçtiğimiz hafta salı ve çarşamba günü komisyonda görüşülmüştü ve geldiği gibi geçti. Önemli düzenlemeler var, binlerce yurttaşımızın mağdur olduğu, 'Örgüt üyesi olmamakla beraber, örgüt üyesi gibi cezalandırılır' düzenlemesi de paketin içerisinde. Bugüne kadar on binlerce yurttaşımız bu maddeden ceza aldı. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği bir iptal kararı var ve o iptal kararı 8 Nisan'da yürürlüğe girecek. O nedenle parlamento, bu düzenlemeyi 8 Nisan'a kadar yapmak zorunda ve gündeme geldi. Fakat düzenleme AYM'nin iptal gerekçelerini karşılamıyor. Düzenlemeyi aynı biçimde yeniden yapmışlar. 20 yıl önce bu düzenleme TCK ile geldiği zaman karşı çıkmıştık, yanlıştır demiştik, 20 yıl sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve ardından AYM bunun yanlış olduğunu ifade etti ve bir karar verildi. Şimdi görüşülecek ve aynı yanlışı bir daha yapacaklar. Dolayısıyla tamamen hukuka aykırı olan, yurttaşlarımızın temel haklarını kökten ortadan kaldıran bu düzenlemenin geçmemesi lazım. Bir kez de buradan ifade ediyorum, yurttaşlarımızın gözünün parlamentoda olması lazım.

"BU DÜZENLEME İLERİDE YAPILACAK ÇÖKME OPERASYONLARININ GÜVENCESİ OLARAK BURAYA KONULMUŞ"

İkinci önemli konu da hayret verici bir biçimde 2016 Darbe Girişimi'nden sonra olağanüstü halin (OHAL) ilanıyla ilgili olarak görev alan personele getirilen cezasızlık halinin yeni düzenlemeyle konulmuş olmasıdır. Nedir bu? Müsadereye ilişkin hükümlerde yargıçlar kayyum atayacaklar, bu kayyumun TMSF'den olması ilkesi getiriliyor ve mal varlığını idare etmek amacıyla atanacak kayyumlara da adli, idari ve cezai konularda bağışıklık getiriliyor. Yani yargılanmayacaklar. Bu tamamen ama tamamen hukuka aykırıdır. Sonuçta herhangi bir hazırlık soruşturmasında daha mahkum olmayan bir yurttaşın, belki bir holdingin, bir şirketin mal varlığına el konulacak ve dolayısıyla bunu yönetecek olan TMSF'den memur hiçbir cezai, hukuki ve adli soruşturmaya tabi olmayacak. Bunu kabul edilemez buluyoruz. Daha önce de getirmişlerdi ama geri çekmek zorunda kalmışlardı. Şimdi çok gizli bir biçimde, bir maddenin içine bunu gizlemişler bu düzenlemeyi, ben bir kez daha buradan hükümeti uyarıyorum: Bu düzenleme ileride yapılacak çökme operasyonlarının güvencesi olarak buraya konulmuş ve bu düzenlemenin bu paketten mutlaka çıkarılması lazım."

CHP Milletvekili Tanrıkulu, 8. Yargı Paketi\'ni eleştirdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Tanrıkulu, 8. Yargı Paketi'ni eleştirdi - Son Dakika

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