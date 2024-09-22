CHP Milletvekili Ün'ün Cipinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Ün'ün Cipinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

CHP Milletvekili Ün\'ün Cipinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün'e ait cipe yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı ürün bulundu.

22.09.2024 00:24
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EDİRNE'de CHP Milletvekili Ediz Ün'e ait cipte polisin yaptığı aramada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatları ele geçirildi. Milletvekili Ün, araçtaki kaçak ürünlerden haberinin olmadığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunun Edirne gişelerinde siren bulunan F.A.'nın kullandığı 34 EKE 86 plakalı cipi durdurdu. Yapılan incelemede cipin CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu belirlendi. Sürücünün rızasıyla cipte yapılan aramada gümrük kaçağı 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidi bulundu. Gözaltına alınan F.A. ile Ç.R.Ç.'ye 'gümrük kaçakçılığı' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Kaçak ürünlere ise el konuldu.

ÜN'DEN AÇIKLAMA

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, aracında kaçak ürünlerin bulunmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ün, "Hakkımda bazı yayın organlarında çıkan yalan ve yanlış haberler üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur' başlığındaki açıklamada şöyle dedi:

"Edirne Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında gerek ülkemizin gerekse de Edirne'nin sorunları ile ilgilenmekte, çözümleri için mesai harcamaktayım. Ülkemiz ve şehrimiz için; halkımızın sorunları, işçinin, emekçinin, üreticinin ve çiftçinin sorunlarını gündeme getirmek, kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda ülkemizin tamamında ve şehrimiz Edirne'de çalışmalarımı sürdürmekteyim. Bu çalışmalarımı sürdürmek için birden fazla araç kullanmakta ve bu araçlar ile sık sık seyahat etmekteyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına ara vermesi sebebiyle Edirne bölgesinde çalışmalarıma devam etmekte ve adıma kayıtlı bulunan 34 EKE 86 plakalı aracı bu dönemde yoğun olarak kullanmaktayım. Her Milletvekili gibi benim de bu çalışmalarda yanımda olan resmi ve gayriresmi yardımcılarım, danışmanlarım, asistanlarım, şoförlerim bulunmaktadır. Büyük oranda adıma kayıtlı arabaları bu kişiler kullanmakta, tamir, bakım, temizlik gibi işleri ile uğraşmakta, günlük işlerimi takip etmekte, seyahatlerimi programlayıp gerektiğinde ulaşımımı sağlamaktadır."

Kaçak ürünlerin ele geçirildiği 34 EKE 86 plakalı aracın adına kayıtlı olduğunu belirten Ün, "Aracı zaman zaman Fatih Anıl isimli kişinin kullandığını kaydetti. Ün, "Şoförlerimden birinin bir cahilliği sonucu böyle bir olay yaşanmıştır. En büyük üzüntüm CHP'nin adının böyle bir olayda kullanılıyor olmasıdır. Güvenerek ve iyi niyetli bir şekilde teslim ettiğim aracımı alan Fatih Anıl, Çağatay Rahman Çetin isimli kişi ile buluşarak araca gümrük kaçağı olduğu iddia edilen ve soruşturmaya konu edilen elektronik sigara kiti ve benzeri malzemeleri yükleyerek İstanbul iline sevk etmek istemişlerdir. Bu olay tamamen bilgim dışında gerçekleşmiş olup konuyu kolluk birimlerinin bana ulaşmaları sonucunda öğrenmiş bulunmaktayım. Bu şahıslar durdurulduğunda aracın TBMM'ye kayıtlı olması sebebiyle benim rızam olmadan aranması imkansızdır. Aracın aranması ve suça konu bir eşya varsa gereğinin yapılmasını bizzat talep etmiş ve bu konuda gerekli muvafakat tarafımdan verilmiştir. Kolluk görevlileri de bu sebeple tarafıma teşekkür etmiş ve desteklerim adli sürecin kısalmasına ve suç eşyası ile şüphelilerin tespitine katkı sağlamıştır. Bu konuda adli süreç devam ettiği için daha fazla bilgi vermem doğru olmayacaktır. Edirne Emniyet Müdürlüğü ve yargı organları gerekli soruşturma ve kovuşturmayı yapmaktadır. Bahsedilen şahıslar, Edirne Milletvekili olmam, aracın plakasının bana tahsisli olması, trafikte geçiş üstünlüğü olması gibi tarafıma tanınan bu ayrıcalıkları bilgim ve iradem dışında suç işlemek amacı ile kullanmak istemişlerdir. Araçta arama yapılmasına muvafakat etmiş, araç içerisinde suça konu eşya olup olmadığının tespit edilmesini ve aracın milletvekili sıfatı ile şahsıma kayıtlı olması sebebiyle herhangi bir iltimas gösterilmemesini talep ederek şüpheliler hakkında gerekli tüm adli işlemlerin yapılmasını ve hiçbir ayrıcalığa tabi tutulmamalarını bizzat rica ettim ve sürecin takipçisi oldum. Yine olayın ertesi günü 21.09.2024 tarihinde bu şahıslardan şikayetçi olduğuma dair dilekçeyi de avukatım ile birlikte bizzat adliyeye giderek nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunmuş bulunmaktayım" dedi.

Kaynak: DHA

Milletvekili, Edirne, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Ün'ün Cipinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

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