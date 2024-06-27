CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Asgari Ücrete Zam Yapılmamasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Asgari Ücrete Zam Yapılmamasına Tepki Gösterdi

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Asgari Ücrete Zam Yapılmamasına Tepki Gösterdi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücrete zam yapılmayacağı açıklamasına tepki gösterdi. Ağbaba, enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda sadece bir kez asgari ücret açıklamanın vicdansızlık olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'deki enflasyonun dünya ortalamasının üzerinde olduğunu ve asgari ücretin yetersiz olduğunu vurguladı.

27.06.2024 12:58
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(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "asgari ücrete ara zam yapılmayacak" açıklamasına cevap verdi. TÜİK'in 6 aylık resmi enflasyonuna göre asgari ücretin en az 21 bin 422 TL olması gerektiğini belirten Ağbaba "Böyle enflasyonist bir ortamda 1 kez asgari ücret açıklamak vicdansızlıktır" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmayacağı açıklamasına yazılı olarak tepki gösterdi. Ağbaba, "eğer AKP bu inadından vazgeçmezse, CHP olarak çok net tepki vereceğiz" ifadelerini kullandı. Ağbaba'nın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bakan Vedat Işıkhan "Temmuz'da zam yapmayacağız" dedi. 2013'te 2 kez, 2015'te 2 kez, 2022'de 2 kez ve 2023'te 2 kez asgari ücret belirlenirken, 2024'te hele de böyle enflasyonist bir ortamda 1 kez asgari ücret açıklamak vicdansızlıktır. Avrupa'nın 1 dünyanın en yüksek 3. enflasyonuna sahip bir ülkede asgari ücreti 1 kez değerlendirmek milyonlarca emekçiye 'ölün' demektir. Eğer AKP bu inadından vazgeçmezse, CHP olarak çok net tepki vereceğiz. Hem insanları açlığa mahrum et, hem enflasyon altında ezilmesini izle hem de haklı taleplerine kulaklarını tıka. Kusura bakmasınlar, ara zam yoksa sokak var."

Türkiye'de artan enflasyonu dünya ile kıyaslayan değerlendiren Ağbaba, sadece Türkiye ve Arjantin'de enflasyonun yükseldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Birçok ülkede enflasyon düşerken, en yüksek enflasyona sahip ülkelerin başında Arjantin ve Türkiye gelmek. Arjantin'de enflasyon oranı Nisan 2024'te yüzde 289,40 iken, Türkiye'de Mayıs 2024 verilerine göre yüzde 75,45 oldu. Arjantin ve Suriye'den sonra yüksek enflasyonda dünya 3. sıradayız! OECD ülkelerinin ortalamasında ise yıllık enflasyon Mayıs 2024'te yüzde 5,74 seviyesinde genel olarak sabit kalırken, Türkiye OECD ülkeleri içinde de en yüksek enflasyona sahip ülke."

"Enflasyonun sebebi asgari ücret değil"

Türkiye'de asgari ücretlinin 24 kg alabilirken, Fransa'daki asgari ücretlinin 147 kg et aldığını belirten Ağbaba, şu görüşleri dile getirdi:

"Türkiye yüksek enflasyonda ve enflasyonunda tüm Avrupa ülkeleri arasında birinciliği kimseye kaptırmazken, hükümet sanki enflasyonun sebebini ücretlerdeki artış yaratıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışmaktadır. Asgari ücrete Temmuz ayında artış yapılmamasına gerekçe de bunu göstermektedirler. Dünya ülkelerine baktığımızda asgari ücretleri bizden çok yüksek olmasına rağmen, enflasyonları bizle kıyaslanmayacak kadar düşüktür. Tüm dünyada ülkelerin yıllık enflasyonları bizim aylık enflasyonumuzdan daha düşük çıkmaktadır. Türkiye'de bir işçi, asgari ücreti ile sadece 24 kg et alabiliyor. Buna karşılık, Fransa'da bir asgari ücretli en az 147 kg, Almanya'da en az 82,5 kg, Belçika'da en az 129 kg et alabiliyor. Bize benzer ekonomik yapıya sahip Yunanistan'da bir asgari ücretli en az 68 kg ve Arjantin'de ise 60 kg et alabiliyor."

Yılın ilk 6 ayındaki enflasyonun değerlendiren Ağbaba, asgari ücretin en az 21 bin 422 TL olması gerektiğini vurgulayarak,  sözlerin şöyle tamamladı:

"Ocak-Mayıs döneminde TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık resmi enflasyon artışı yüzde 22,72 olarak açıklanmıştır. Haziran enflasyonunun yine yüzde 3 civarında açıklanacağı beklenmektedir. Ocak-Haziran 2024 döneminde 6 aylık enflasyon yüzde 26 seviyelerinde gerçekleşecektir. Asgari ücrete sadece 6 aylık resmi enflasyon kaybı eklendiğinde, net asgari ücretin en az 21.422 TL olması gerekmektedir. ENAG'ın açıkladığı Ocak-Mayıs enflasyon verilerine göre ise yüzde 27,59 enflasyon gerçekleşmiştir. Haziran sonunda ise yüzde 5'lik bir artışla yılın ilk 6 aylık enflasyonun en az yüzde 33 civarında olacağı düşünülmektedir. ENAG verilerine göre yüzde 33 artış hesaplandığında ise net asgari ücretin en az 22 bin 612 TL olması gerekmektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Asgari Ücrete Zam Yapılmamasına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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