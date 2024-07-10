CHP Milletvekili Veli Ağbaba, tasarruf düzenlemelerini eleştirdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Veli Ağbaba, tasarruf düzenlemelerini eleştirdi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM'deki tasarruf düzenlemeleriyle ilgili yapılan görüşmelerde konuştu. Ağbaba, damacana suyunun Meclis'te yasaklanmasının önemli bir adım olduğunu belirterek, bu tür küçük tasarrufların ekonomiyi düzelteceğini ve israfın önüne geçeceğini söyledi. Ağbaba ayrıca, emekli maaşları ve kamu kurumlarının yöneticilerinin gelirleriyle ilgili eleştirilerde bulundu.

10.07.2024 18:40
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(TBMM)- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tasarruf düzenlemelerini öngören kanun teklifinin TBMM'deki görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, "Bu konuda hep söylüyorum yani hakikaten yaptığınız iyi şeyler de var. Örneğin, bu damacana suyu Meclis'te yasaklamanız önemli. Bu küçük şeylerde hem israf olmuyor, bu çok önemli. Damacana suyu yasaklayarak bu ekonomiyi düzelteceğiz ve şatafatın, israfın belini kıracağız inşallah" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba komisyonda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

" Türkiye'nin en önemli gündemi emekli maaşları. 10 bin TL emekli maaşıyla ilgili bir tartışma yok; işte tartışılıyor 11 bin 500 mü olsun, 12 bin mi olsun, 13 bin mi olsun diye. Keşke Plan ve Bütçe Komisyonuna ilk getireceğiniz şey emekli maaşlarıyla ilgili bir artış olsaydı. Türkiye 'de maalesef bir tarafı çok fakir yaşıyor, bir tarafı çok zengin yaşıyor. Şimdi, burada yapılmak istenen bir şey daha var dikkatimizi çeken, 98 bin lira üst limit getiriliyor ve bu yüksek. Hem çift maaş garantiye alınıyor yasayla hem de 98 bin lira gibi ayrıcalıklı bazı bürokratların geliri garantiye alınıyor. Normalde kamu kurumlarının yönetim kurulu üyeleri çok daha az almasına rağmen 98 bin TL'yi kimler alacak? Bunun açıklanması lazım. Yani bir taraftan Mehmet Şimşek açıklama yapıyor, asgari ücretin çok yeterli olduğunu söylüyor, asgari ücretin yüksek olduğunu söylüyor diğer ülkelere göre. Madem yüksek, bürokratlarınıza ya da ayrıcalıklı memurlarınıza ya da yönetim kurulu üyelerinize asgari ücret verin, görelim.

"Damacana suyu Meclis'te yasaklamanız önemli"

Burada Plan ve Bütçe Komisyonu aslında bir düzeltme işi yapıyor. Niye? Bakın, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bir kararname çıkarılıyor, bu kararnameyi Anayasa Mahkemesi iptal ediyor, biz de burada düzeltiyoruz. Sürekli aynı şeyleri yapmakla da biz yorulduk, siz de herhalde yorulmuşsunuzdur. Burada yapılması gereken şey, Anayasa'ya uygun kanunlar çıkarmaktır. Anayasa Mahkemesi iptal ediyor, şimdi aynı kanun teklifini tekrar yapıyoruz. Bu getirdiğimiz Türk Standardları Enstitüsü'ne Hazine yardımı yapılması aslında tam da bununla ilgili bir durum.

Tasarruf denince aklıma bir şey geldi. Bu konuda hep söylüyorum yani hakikaten yaptığınız iyi şeyler de var. Örneğin, bu damacana suyu Meclis'te yasaklamanız önemli. Bu küçük şeylerde hem israf olmuyor, bu çok önemli. Damacana suyu yasaklayarak bu ekonomiyi düzelteceğiz ve şatafatın, israfın belini kıracağız inşallah. Biliyorsunuz Meclisimiz bu konuda çok şey... Bu İsrail'le ilgili ne yapmışlar? Örneğin, burada Nescafe söyleyin belki sayın bakan yardımcıları, belki sayın bürokratlar Nescafe içmek isterler, Nescafe isteyin, Nescafe yok . Niye ' Orada da İsrail'in dizini titrettik. Ne yaptık' Nescafeyi yasaklayarak İsrail'e karşı boykot uyguladık ve İsrail'in dizi titriyor."

Kaynak: ANKA

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