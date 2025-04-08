CHP Mitinglerine Hız Veriyor: Erken Seçim İçin Hazırlıklar Başladı

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından partinin bir an önce erken seçim sandığını getirme amaçlı yol haritası çerçevesinde mitingler hafta içi ve hafta sonu olmak üzere hız kesmeden devam edecek. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun çarşamba günü gözaltına alınmış olması nedeniyle her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde gece mitingi yapılacak. Bu kapsamda ilk miting yarın Şişli Belediyesi önünde yapılacak. Hafta sonu mitinglerinin ilki ise Samsun'da yapılacak. Öte yandan 23 Nisan'da da Ankara mitingi yapılacak. Ayrıca Ankara ve İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı ofisi kurulacak. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde ekonomiden sağlığa, adaletten eğitime pek çok alanda CHP'nin iktidar programı şekillendirilecek.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından kurultaya tek aday olarak giren Genel Başkanı Özgür Özel bin 171 oyla yeniden genel başkan seçildi. CHP Lideri Özel'in delegeye sunduğu anahtar liste de tamamen kabul edildi, anahtar liste dışından hiçbir aday listeyi delemedi.

CHP'nin bundan sonraki yol haritasında mitingler hız kesmeden devam edecek. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün olması nedeniyle her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde gece mitingi yapılacak. Bu mitinglerin ilki yarın Şişli Belediyesi önünde saat 20.30'da yapılacak.

Mitinglerde ekonomik sorunlara karşı CHP'nin yol haritası anlatılacak

Bunun yanı sıra her hafta sonu bir şehirde olmak üzere farklı şehirlerde miting yapılacak. Bu mitingin ilki 13 Nisan'da Samsun'da yapılacak. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek miting saat 14.00'da başlayacak. Kurultay gününde Ankara'da gerçekleştirilen mitingin yanı sıra 23 Nisan'da tekrar Ankara'da miting düzenlenecek. 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda da İzmir de miting düzenlenecek. Mitinglerde İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim çağrıları yapılacak. Öte yandan vanataşın temel sorunları üzerinde durulacak, bunların başında hayat pahalılığı, ekonomik sıkıntılar ve CHP'nin bu konulardaki yol haritası anlatılacak.

İmza föyleri evlere götürülecek

Öte yandan İmamoğlu'nun özgürlüğü ve erken seçim talebi için CHP Genel Başkanı Özel'in Trabzon'da başlattığı imza kampayası devam edecek. İmzaların 28 milyona ulaşması bekleniyor. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre imza sayısı 8 milyona ulaştı. İmza atmak isteyen ancak evinden çıkamayanlar için de imza föyü evlere götürülecek.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi kurulacak

Ankara ve İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Ofisi kurulacak. Burada İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ekonomiden sağlığa, adaletten eğitime pek çok alanda CHP'nin iktidar programının şekillendirilecek. CHP'nin gölge kabinesi de çalışmalarıyla ofislere destek verecek. CHP'nin parti programında da kullanılacak yol haritası İmamoğlu'nun kampanya sürecinin omurgasını oluşturacak.

MYK, PM toplantısında şekillenecek

Öte yandan CHP'de MYK'da yeniden oluşturulacak. İlhan Uzgel'den boşalan Dışişleri Bakanlğı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın getirilmesi bekleniyor. Kulislerde İBB Genel Sekreteri olarak görevlendirilmesi beklenen Volkan Demir'in yerine Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na ise uluslararası ticari sözleşmeler ve milletlerarası tahkim konusunda uzmanlığı bilinen Bahadır Erdem'in getirileceği konuşuluyor. MYK'nın 12 Nisan Cumartesi günü yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında şekillenmesi bekleniyor.