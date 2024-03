Güncel

HABER: YAĞMUR BERİL VAROL – KAMERA: KERİM UĞUR

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını yaptı. Açılış törenine CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras da katıldı. Açılışta konuşan Aras,"Bizler burada çeşmemizden su akıtamazken ücretsiz olarak santrallere tahsis eden o beşli çeteye karşı Akbelen'de mücadele etmedik mi? Muğla'nın her yerinde bir sorun problem varsa, enerjimiz var, gençliğimiz var, heyecanlıyız, çalışmak istiyoruz "diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci'nin Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, CHP Parti Meclisi Üyeleri Baran Bozoğlu ve Mehmet Alkın Denizaslanı, Muğla Milletvekileri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Deri·ci·, Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, İl Gençlik Kolları, il ve ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ve CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın'dan sonra konuşan Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras 5 yıl boyunca yaptığı projeleri anlatarak başladığı konuşmasında şunları dile getirdi:

"SİZLERİN HİZMETKARI OLMAK İÇİN BÜYÜKŞEHİR ADAYI OLDUM"

"Bu sene kardeşinizi büyükşehir belediye başkanı olarak gördüğünüzde ki ben başkan olmak için değil, devletimde, Bodrum'da her türlü makamı, memnuniyeti gördük. Tamamen sizlere yoldaş olmak için, sizlerin hizmetkarı olmak için oraya gidiyorum. Biz halk çocuğuyuz. Bizler saraylarda doğmadık. Annem, babam çiftçi, esnaf ailesiyiz biz. Dişinden tırnağından arttırdığı paralarla bizleri okuttular. Bileğimizi altın bilezik eğitimi verdiler. Bizler saraylarda doğmadığımız gibi anamız babamız bize gemicik de almadı gemiciklerimizi de yok bizim. Bizler sizlerin evlatlarıyız. Bizlere sahip çıkın.

Bizler burada çeşmemizden su akıtamazken ücretsiz olarak santrallere tahsis eden o beşli çeteyle gidip Akbelen'de mücadele etmedik mi? Muğla'nın her yerinde bir sorun problem varsa, enerjimiz var, gençliğimiz var, heyecanlıyız, çalışmak istiyoruz. Kimseye efendi olmak için, baş olmak için, patron olmak için, bu görevlere talip olmuyoruz. Bizler, tamamen Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları evlatları olarak onun yolundan, onun ışığından memlekete, vatana, millete, bayrağa hizmet etmek için çalışacağız. Sizlerden bunun için destek istiyoruz.

Tamer diyecek ki başkanım benim size ihtiyacım var. Tamer'in parası yoksa parasını ben vereceğim. Ben de diyeceğim ki Tamer'e, Tamer benim şuraya ihtiyacım var. Şu arsayı bana tahsis et. Üzerine kreş yapayım. O da o arsayı bana verecek. Yani birlikte kol kola, omuz omuza çalışacağız. Her türlü desteği vereceğim Tamer Başkan'a. Çünkü beş yılda Bodrum'da yaşadıklarımı ben çok iyi biliyorum. Bunun tecrübesini kazandım. Bundan sonra dediğim gibi her köşesine dokunacağız beraber Tamer başkanla."

"BU CENNET BELDEMİZİN HAK ETTİĞİ HİZMETLERİ ALMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci ise "5 yıldır Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptığım Bodrum Belediyesi'nin Başkan Adayı olarak bugün karşınızdayım. Sizlerin bana olan güveni, halkımızdan aldığım cesaret ve güçle, halkımıza daha iyi hizmet edebilmek için var gücümle çalışıyorum, daha da çok çalışacağım. Allah nasip ederse 1 Nisan'da ben Bodrum'da, Ahmet Başkanımızın Muğla Büyükşehir'den vereceği destekle, omuz omuza vererek bu cennet beldemizin hak ettiği hizmetleri almasını sağlayacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, 31 Mart Yerel Seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, sosyal ve demokrat belediyecilik anlayışımızın damgasını önce Muğla'da ardından memleketimizin her noktasında vuracağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

"SU SORNUNU KISA SÜREDE ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ"

Eşit Adil ve Şeffaf Hizmet anlayışımızla hizmet edeceklerini belirten Tamer Mandalinacı, " Su sorunu en kısa zamanda çözüme kavuşturacağız. Son yıllarda susuzluk ile anılan bir Bodrum'u bu sorundan kalıcı olarak kurtaracağız. Yollarımızı ve kaldırımlarımızı düzelterek başlayacağız işe. Sezon gelmeden peyzaj ve temizlik işlerimize öncelik vereceğiz. Çöp toplama işlerinde sıkı denetim ve düzenlemeler yapacağız. Bodrum'u pırıl pırıl yapmaya söz veriyoruz. Beldemizdeki trafik sorununun çözümü için İstanbul Ticaret Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz projeyi derhal hayata geçireceğiz. Bize oy vermezseniz "size su da gelmez, Yalıkavak yolunuzda yapılmaz, yardım da alamazsınız" diyenlere boyun eğmeyecek, dimdik durarak hakkımız olanı alacağız" diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile omuz omuza çalışacaklarını söyleyen Mandalinacı, konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

"Muğla Büyükşehir belediyesine seçeceğimiz Bodrumlu başkanımız Ahmet Aras ile KİPTAŞ benzeri bir gayrimenkul şirketi kurup bölgemiz yakınlarında kamu arazilerinin üzerine sosyal konutlar yapacağız. Gördüklerimizi görmezlikten gelmeyeceğiz, çözüm odaklı ve çalışkan olacağız. Eğer herhangi bir noktada israf varsa bunu mutlaka engelleyeceğiz. Tasarruf tedbirlerimizi derhal devreye sokacağız. Sorunlarımızı sıraya koyarak değerli meclis üyelerim ve Bodrum Belediyesindeki birbirinden kıymetli çalışma arkadaşlarım ile bu sorunları çözmek için gece gündüz çalışacağız"