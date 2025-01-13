CHP MYK Toplandı, Rıza Akpolat Gözaltına Alındı - Son Dakika
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CHP MYK Toplandı, Rıza Akpolat Gözaltına Alındı

CHP MYK Toplandı, Rıza Akpolat Gözaltına Alındı

CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanarak Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması hakkında görüş alışverişinde bulundu. Akpolat, suç örgütü üyeliği ve diğer suçlamalarla gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. CHP, bu akşam saat 20.00'de Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama yapacak.

13.01.2025 18:28  Güncelleme: 18:30
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(ANKARA) - CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. MYK'nın gündeminde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması vardı. MYK'dan çıkan karar sonucunda, CHP Lideri Özel İstanbul'a gitti. Özel, bu akşam saat 20.00'de Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama yapacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediyesi'ne, "suç örgütü üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma" ve "mal bildirimiyle ilgili yasanın ihlali" suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Akpolat, sabaha karşı Balıkesir'deki evinden gözaltına alınarak polis eşliğinde İstanbul'a getirildi.

Bugün saat 14.00'te yapılması planlanan CHP MYK toplantısı, bir buçuk saat gecikmeyle saat 15.30'da CHP Lideri Özel  başkanlığında parti genel merkezinde başladı. Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci, Gökan Zeybek, Sevgi Kılıç ve Zeliha Aksaz Şahbaz ile Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul'da olmaları dolayısıyla MYK toplantısına katılmadı.

Yaklaşık bir saat süren MYK toplantısında alınan karara göre, CHP Lideri Özel, toplantının ardından İstanbul'a gitti. CHP, üyelerini ve tüm yurttaşları saat 19.30'da Beşiktaş Belediyesi önüne davet etti. Özel, saat 20.00'de Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama yapacak.

Kaynak: ANKA

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