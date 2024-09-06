CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı'nda Tüzük Değişiklikleri Görüşülecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı'nda Tüzük Değişiklikleri Görüşülecek

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 20. Olağanüstü Kurultayı'nda yapılacak tüzük değişiklikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Değişiklikler arasında ön seçimlerin yaygınlaştırılması, kadın ve gençlik kotalarının artırılması ve katılımcılığın sağlanması yer alıyor.

06.09.2024 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP'nin tüzük değişikliklerinin görüşüleceği 20'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin değerlendirmeler bulunan Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Biz aslında iktidara hazırlanıyoruz. Biz şu an Türkiye'yi değiştirmeye geliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, ANKA Haber Ajansı'na tüzük kurultayı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzun süredir kurultaya hazırlık yaptıklarını kaydeden Gökçen, "İktidar yürüyüşümüzü Sivas'tan Ankara'ya başlattık ve buraya geldik" dedi.

"Tüzükte önemli bazı değişiklikler yapmak istiyoruz" diyen Gökçen, şöyle konuştu:

"Birincisi şimdiye kadar 'ittifak halinde ön seçim yapılmaz' diye bir madde vardı, son tüzük kurultayında bu değişiklik gerçekleşmişti. Bu maddeyi kaldırıyoruz. Bunun yerine örgüt denetiminde ön seçimi yaygın olacak şekilde yapacağımız, aynı zamanda bu sandığı koyacağımız; kadın ve gençlik kotasını ciddi bir şekilde artırdığımız, kadın ve gençlik kollarının yetkilerini ciddi bir şekilde artırdığımız sürece giriyoruz.

Dönem sınırlaması gibi bazı konular gündeme gelmişti. Dijital demokratik katılım sözü vermiştik bunun alt yapısını hazırlamış olduk. Artık üyelerimiz yalnızca kurultaydan kurultaya, kongreden kongreye oy kullanmayacak.

"Katılımcılığı bambaşka bir şekilde hayata geçireceğiz"

İkinci olarak da Program Kurultayı'nın başlangıcı niteliğinde bir çalıştay yapacağız. Aynı zamanda Sosyalist Enternasyonel'in de komite toplantısı burada gerçekleşecek. Delegelerimiz burada dört temada hem Türkiye'deki sorunları ve dünyadaki sorunları tartışacaklar. 'Dünyada Türkiye nerede olmalıdır, CHP iktidarında Türkiye'yi dünyada nereye taşımalıdır?' sorularını ve bunun yöntemlerini tartışacaklar.

CHP olarak biz bir katılımcı süreç tarifliyoruz ve o katılımcı süreçte ilk başta delegelerimizin fikirlerini alarak, devamında sivil toplum örgütlerinin, uzmanların, akademisyenlerin ve halkımızın fikrini alacağız. Bizim için değişim sadece insanlarla ilgili değil demiştik gerçekten de değişimi burada başlatarak, katılımcılığı bambaşka bir şekilde hayata geçireceğiz."

"Yüzde 50 eşit temsil için bir takvim planladık"

"Bundan sonra çalışma yöntemimiz değişecek. Atatürk'ün devrimciliğini ve öngörüsünü örnek alan bir mantıkla dünya bazı şeyleri tartışıyor ve Türkiye bundan geri kalmamalı diyoruz" diyerek CHP'de kurultay sonrası değişecek olan noktalara değinen Gökçen, şunları söyledi:

"Türkiye kendi gündemine sıkışıp kalmamalı. Biz sadece Türkiye'de o günün bize dayatılan gündemini konulur pozisyonunda olamayız. Yüzde 15'lik kontenjanın gençlik ve kadın kollarında kullanılması ve bunun da çoğu seçilecek yerlerde kullanacak. Coğrafi ve meslek dağılım olacak. Biz aslında iktidara hazırlanıyoruz. Biz şu an Türkiye'yi değiştirmeye geliyoruz. TBMM'deki komisyon başkanlarımız bizden, CHP'den olacaklar. Bütün bunları birleştirdiğimiz yerde seçim öncesi aday belirleme günleri geldiğinde olabildiğince fazla sandık kurmak için yapacağız. Yüzde 50 eşit temsil için bir takvim planladık. Bu ilk kez oluyor."

CHP\'nin 20. Olağanüstü Kurultayı\'nda Tüzük Değişiklikleri Görüşülecek
Kaynak: ANKA

Gökçe Gökçen, Partiler, Politika, Gençlik, Güncel, Gökçen, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı'nda Tüzük Değişiklikleri Görüşülecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:36:20. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı'nda Tüzük Değişiklikleri Görüşülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement