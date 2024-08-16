CHP'nin Eğitim Buluşmaları Yalova'da Devam Ediyor - Son Dakika
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CHP'nin Eğitim Buluşmaları Yalova'da Devam Ediyor

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Yalova'da düzenlenen halk buluşmasında eğitim ve ekonomi alanındaki sorunlara dikkat çekti. Heyet, Yalova'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi ve akşam halk buluşması düzenlendi. Katılımcılar, eğitimdeki ideolojik yaklaşımları ve alan seçimindeki sınırlamaları eleştirdi.

16.08.2024 03:29  Güncelleme: 03:34
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(YALOVA) - CHP'nin eğitim alanındaki sorunlara dikkati çekmek için farklı illerde düzenlediği "Eğitim Buluşmaları" devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Yalova'da düzenlenen halk buluşmasında; "Eğitim, Türkiye'nin ana konusu ve şu an itibarıyla ekonomiyle beraber en önemli sorunu. Tabi ekonomi çözülür. Örneğin bir siyasi partinin lideri 'ben ekonomistim' deyip ekonomi biliminin tersi işler yapmazsa ekonomide sorun yaşanmaz. Doğru işler yapılırsa ekonomi çözülür ama eğitimde yapılan yanlışlar on yılları etkiler. Türkiye'nin geleceği açısından eğitimle ilgili doğru adımlar atmalıyız" dedi.

CHP'nin "Eğitim Maratonu" programı kapsamında farklı illerde düzenlediği "Eğitim Buluşmaları" devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın başkanlığındaki heyet, Yalova'yı ziyaret etti. Heyet, gündüz eğitimcilerle bir araya geldikten sonra Yalova Valisi Hülya Kaya'yı, CHP İl Başkanlığı'nı, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel'i, Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Senay Yürür Karslıoğlu'nu ziyaret etti. Akşam ise halk buluşması gerçekleştirildi.

Eğitim ve ekonomi alanındaki problemlere değinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Eğitim, Türkiye'nin ana konusu ve şu an itibarıyla ekonomiyle beraber en önemli sorunu. Tabi ekonomi çözülür. Örneğin bir siyasi partinin lideri 'ben ekonomistim' deyip ekonomi biliminin tersi işler yapmazsa ekonomide sorun yaşanmaz. Doğru işler yapılırsa ekonomi çözülür ama eğitimde yapılan yanlışlar on yılları etkiler. Türkiye'nin geleceği açısından eğitimle ilgili doğru adımlar atmalıyız. Maalesef Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve arkadaşları eğitim meselesini çok ideolojik bir perspektiften ele alıyorlar. Laik, bilimsel, demokratik, katılımcı, kamusal, parasız ve eşitlikçi bir eğitim anlayışına ihtiyacımız var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu kurmaya çalışıyoruz" dedi.

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ise, "Eğitim en önemli konumuz. Yaşadığımız her durum zamanında eğitimde yapılmış doğru veya yanlış hamlelerden kaynaklı. Ülkemizin her alandaki başarısı veya başarısızlığı tamamen eğitimle alakalı. O yüzden bu çalışmayı çok kıymetli buluyorum. Bizler okullarımızın tamir ve tadilatı konusunda, okul öncesi çocuklarımızın eğitimiyle ilgili destek konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerin sınavlara hazırlanmalarıyla ilgili bazı destek programları planlıyoruz" diye konuştu.

Çocukların camilerden soğutulduğunu söyleyen bir katılımcı, "Camileri okul, okulları cami yapmaya çalışıyorlar. Yazın Kur'an-ı Kerim kurslarında çocuklar camide top oynuyor, bisiklet ve bilgisayar dağıtılıyor çünkü çocuklar camiye gelsin diye. Çünkü çocukları camilerden kendileri soğuttular" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin alan seçiminde hukuk ve tıp gibi alanlara zorlandığını belirten bir katılımcı ise, "Belli bir kalıp var; tıp oku, hukuk oku. Ancak insanların ne istediği, yeteneklerinin neye yönelik olduğunu umursayan yok. Öğrenciler resim bölümüne gitmek istediğinde, şarkıcı olmak istediğinde öğretmenler işsiz kalacaklarını ve başka bölüm seçmeleri gerektiğini söylüyor" diye konuştu.

CHP\'nin Eğitim Buluşmaları Yalova\'da Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

Suat Özçağdaş, Ekonomi, Yalova, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin Eğitim Buluşmaları Yalova'da Devam Ediyor - Son Dakika

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