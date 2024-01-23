CHP\'nin emeklilerin sorunları ve maaş zamlarına ilişkin Meclis araştırma önerisi reddedildi

CHP'nin, emeklilerin sorunları ve maaş zamlarına ilişkin verdiği Meclis araştırma önergesinin bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi için getirdiği grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önerinin gerekçesini açıklayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer; "Kaynak yok safsatası inandırıcı değildir. Emeklilerin daha iyi yaşam koşullarına erdirilmesi için Meclisimizin bu konuda kapsamlı bir araştırma yapması, Cumhurbaşkanına da bu bağlamda yol gösterici olması gerekir. Emeklilik yılı kuru kuruya 'emekli yılı oldu' demekle olmuyor. Emekliler bu yılı kara bir yıl olarak değerlendiriyorlar. Yaşamının son aşamasında olsun emekli yaşamayı hak ediyor" dedi.

CHP, bugün TBMM Genel Kurulu'nda emeklilere yapılan maaş zamları ve emeklilerin sorunlarının araştırılması ve çözüm önerilerinin getirilmesi için verdiği Meclis araştırma önergesinin gündemin ön sıralarına alınarak bugün görüşülmesi için grup önerisi getirdi.

Önerinin gerekçesini açıklayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şunları dile getirdi:

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRETE ÇEKİLMELİDİR"

"Cumhurbaşkanı 2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etti. 7 bin 500 lira emekli maaşını da 10 bin liraya çıkardıklarını açıkladı, bununla ilgili kanun düzenlemesi Meclis'te bugün görüşülecek ama emeklinin içindeki durumdan Cumhurbaşkanı'nın haberdar olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu ücret büyük kentlerde emeklilerin ev kirasını dahi karşılamayacak bir ücrettir, emekli mağdurdur. Emeklilerin durumunun kapsamlı olarak Meclis tarafından ele alınması ve bu düzenlemelerin de sağlanıp emeklilerin mağduriyetinin giderilmesi gerekir. AKP iktidarları döneminde özellikle 2008 yılında yapılan düzenleme ile emekli aylığı güncelleme kat sayısı, aylık bağlama oranı ve alt sınıra ilişkin yapılan düzenlemeler emeklilerin mağduriyetine yol açmıştır. TÜİK de bunun üstüne tuz biber ekmiş ve enflasyonu düşük göstererek emeklilerin bu anlamda haklarını gasp etmiştir. Zam ve vergi artışları her kesimin boğazını sıkmaktadır, zamlar mutlaka durdurulmalı vergiler aşağı çekilmelidir. En düşük emekli aylığı asgari ücrete çekilmelidir, bu tutar emeklilerin kök aylığı kabul edilmelidir. Diğer aylıklarda da aynı oranda artış sağlanmalıdır.

"EMEKLİLER BU YILI KARA BİR YIL OLARAK DEĞERLENDİRİYORLAR. YAŞAMININ SON AŞAMASINDA OLSUN EMEKLİ YAŞAMAYI HAK EDİYOR"

Emekliler arasında dengesizliği gidermek için acilen intibak düzenlemesi yapılmalıdır, aylık bağlama oranı katsayısı bir an önce yükseltilmelidir. Bayram ikramiyeleri emekli olan her kesime verilerek asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. Emeklilikte adalete takılanların çığlığı duyulmalı, emeklilikte yaş konusunda adalet ve denge sağlanmalıdır. Bir gün bir ay bir yıl geç sigorta ile 15 yıl emeklilik yaşı beklenmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Çırak ve staj mağdurlarının hakkı verilmelidir. Emekliler ile dul, yetim aylıkları belirlenirken söz ve karar sahibi olmalarının yolu açılmalıdır. Emeklilerde ilaç katkı payı kaldırılmalıdır, kirada oturup ev sahibi olmayanlara kira desteği verilmelidir. Emeklinin de insanca yaşama hakkı vardır. Tüm emekli maaşlarında iyileştirme yapılmalı, açlık sınırı altında emekli maaşı olmamalıdır. Ete, süte ve ondan mamul ürünlere emekli erişemediği gibi artık emekli evinden çıkıp kahveye gitmeye korkar durumuna gelmiştir çünkü çaya ayıracağı para emeklinin gıdasında keseceği, bütçesinden daralmasına yol açacak noktaya gelmiştir. Kaynak yok safsatası inandırıcı değildir. Emeklilerin daha iyi yaşam koşullarına erdirilmesi için Meclisimizin bu konuda kapsamlı bir araştırma yapması, Cumhurbaşkanı'na da bu bağlamda yol gösterici olması gerekir. Emeklilik yılı kuru kuruya 'emekli yılı oldu' demekle olmuyor. Emekliler bu yılı kara bir yıl olarak değerlendiriyorlar. Yaşamının son aşamasında olsun emekli yaşamayı hak ediyor."

Gürer'in konuşmasının ardından Meclis'te grubu bulunan partilerin temsilcileri öneri üzerine söz aldı. CHP Grubu'nun önerisi ile ilgili Saadet Partisi Grubu adına Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ da şöyle konuştu:

"NASIL Kİ EMEKLİ SANDIĞI'NDAN EMEKLİ OLANLARA YÜZDE 49 ZAM VERDİYSENİZ BUNLARA DA 49 VERİN VE TÜİK'E İNANMAYIN"

"2024 yılını emekliler yılı ilan etmişsiniz, doğru emeklilerin mezar yılı, ölüm yılı, çile yılı, sürünme ve zulüm yılı olarak takdim edebilirsiniz. Bir hafta, 10 gün sonrasını göremiyorsunuz. Cumhurbaşkanı 'yüzde 5 daha zam yapıyoruz' dedi SGK ve Bağ-Kur'dan emekli olanlarla ilgili. 37 oldu 42 ve birileri dedi ki zam yaptık. Parlamentodan geçmeyen bir şey zam olarak kabul edilebilir mi siz yasamayı yok mu sayıyorsunuz. 2024 yılı emekliler yılı olacaksa nasıl ki Emekli Sandığı'ndan emekli olanlara yüzde 49 zam verdiyseniz bunlara da 49 verin ve TÜİK'e inanmayın."

İYİ Parti Grubu adına Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşioğlu da şunları ifade etti:

"EMEKLİ NE YAŞIYAMIYORSA DA YİNE BİZATİHİ BİLGİSİ VE ONAYI DAHİLİNDE YAŞAYAMIYORDUR"

"Sadece son 6-7 yılın sistemsel arızalarının değil 20 küsur yıllık bir iktidar aymazlığının neticesidir emeklinin çilesi. Emekli ne yaşıyorsa her şeyin tek sorumlusu olarak bizatihi Cumhurbaşkanının bilgisi ve onayı dahilinde yaşıyorsa, emekli ne yaşayamıyorsa da yine bizatihi bilgisi ve onayı dahilinde yaşayamıyordur. Ödemeyen kiranın, alınamayan etin, hatta ekmeğin, giyilemeyen paltonun verdiği mahcubiyeti yük edinmeye davet ediyorum. Yaşlılarımıza açlık sınırının altında yaşatma hürmetsizliğini reva görmeyelim ki kendi yaşlılığımızda bu vebalin ıstırabı yerine hürmet görebilelim."

DEM Parti Grubu adına İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu da şunları belirti:

"AKP İKTİDARI EMEKLİLERİ EKMEĞE BİLE MUHTAÇ ETMİŞ DURUMDA"

"Emeklilerimize sadece belirtiği şey, 'Açlık içerisinde yaşayın, hayat mücadelesine devam edin, evinizdeki ekonomi bakanlığını açlık bakanlığına çevirin' diyor. 16 milyon emekli var bu ülkede ve çoğunluğu ikinci işini yapıyor, AKP iktidarının yanlıları olanlar gibi çift maaş, 3-4 maaş almıyor. AKP iktidarı emeklileri ekmeğe bile muhtaç etmiş durumda. AKP iktidarı, kiranın 12 bin lira olduğunu fark etmiyor ama sarayın günlük masrafına baktığımızda 35 milyon lira yani 3 bin 500 tane emeklinin maaşı kadar günlük harcama yapıyor saray. Emeklilere ilişkin adil bir intibak yasası çıkarılmasını, sağlık tedavilerinde alınan kesintilerin iptal edilmesini, insanın onuruna yakışacak maaş ve yılda 4 kez asgari ücret düzeyinde bayram ikramiyesinin verilmesini ve sendika örgütlenmesinin önünün açılmasını istiyoruz."

Öneri, konuşmaların tamamlanmasının ardından yapılan oylamada AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.