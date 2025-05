CHP'nin "Gözüm Arkada Kalmasın İstiyorum" Temalı Otizm Sempozyumu...: Nazlıaka: "Otizm Bir Eksiklik Değil, Farklılıktır"

(AYDIN) - CHP'nin 15-16 Mayıs tarihlerinde düzenlenen "Gözüm Arkada Kalmasın İstiyorum" temalı Otizm Sempozyumu'nun ikinci günü Aydın'ın Kuşadası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla devam etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "Otizm bir eksiklik değil, farklılıktır. Ancak bu farklılık, sosyal adalet sağlanmazsa eşitsizlik haline gelir. Biz bu eşitsizliği gidermekle yükümlüyüz. Bu bir vicdan değil, bir hak ve demokrasi testidir" dedi.

Akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ailelerin katılımıyla otizmle ilgili yapısal sorunların masaya yatırıldığı sempozyumun ikinci gün programı İzmir Otizm Orkestrası'nın (İZOT) konseriyle başladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "Bugün burada, görmezden gelinen bir gerçeği görünür kılmak için, yıllardır mücadele veren ailelerin sesini Türkiye'nin ortak vicdanına taşımak için toplandıklarını" belirterek, "Otizm, yalnızca bir nörogelişimsel farklılık değil, aynı zamanda bir sistem sınavıdır. ve ne yazık ki, AKP bu sınavda sınıfta kaldı" dedi. Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Önceki dönem milletvekilimiz Çetin Arık bir rapor hazırladı, bir komisyon kuruldu, rapor hazırlandı ama meclisin tozlu raflarına kaldırıldı. Bir eylem planı hazırlandı, harekete geçilmedi. İkinci otizm ulusal eylem planı hazırlandı. Yine eylemsizlik ve eylem planı o dosyalar masaların üzerinde bekliyor şu anda. Hatta AKP engelli hakları konusunda o kadar samimiyetsiz ki 10-16 Mayıs Engelli rahatsız sebebiyle mecliste engellilerin haklarının araştırılmasına yönelik olarak bir komisyon Kurulması önergesi verildi. Bu önerge esnasında da önerge konuşulmasın diye meclisteki genel kurul salonunu terk ettiler. Biz ise aynı saatlerde genel başkanımızın önderliğinde yereldeki erişebilirlik sorununu konuşan ve aynı zamanda genel belediyelerimizde bu konudaki standardizasyonu sağlayıp iyi örnekleri ön plana çıkartan Kırmızı Bayrak projemizin tanıtım toplantısındaydık. İşte aradaki fark bu. Biz çalışıyoruz, onlarsa sadece konuşuyorlar."

"AKP ölçmüyor, yönetemiyor, çözüm üretemiyor"

Nazlıaka, "AKP döneminde verisizliğe alıştırılmaya çalışılıyoruz. Hiçbir veri yok, ayrıştırılmış veriden vazgeçtik. Resmi verilere ulaşmakta çok büyük bir sorun yaşıyoruz. Otizm dünyada 1960'larda 10 binde bir görülürken, 1980'lerde 2 bin 500'de bir görülürken bugün 31'de bir oranında görünüyor. Ölçmediğinizi yönetemezsiniz. AKP ölçmüyor, yönetemiyor, çözüm üretemiyor ve bizi de veriden yoksun kılmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Otizm bir eksiklik değil, farklılıktır"

Nazlıaka, "Otizm bir eksiklik değil, farklılıktır. Ancak bu farklılık, sosyal adalet sağlanmazsa eşitsizlik haline gelir. Biz bu eşitsizliği gidermekle yükümlüyüz. Bu bir vicdan değil, bir hak ve demokrasi testidir" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da otizmli bir çocuk annesi olduğunu belirterek otizmli ailelerin yaşadığı sorunları kendisinin de yaşadığını söyledi. Konuşmasında duygulanan Çerçioğlu, çocuğuna otizm tanısı konduğunda kendini yalnız hissettiğini belirterek "Çok üzüldüm. Ne kadar yalnız olduğumu hissettim. Belediyede bir arkadaşımın çocuğu otizmli. Onu aradım. Dedim ki ne yapmam gerekiyor? Ne yapmalıyım? ve o bütün süreçleri bana anlattı. Ama ben aynı zamanda belediye başkanı bir anneydim. Hepsini ben de yaşadım. Ne yapmam lazım? Otizmli ailelerin yalnız olmadığını bilmeleri gerekiyordu. ve Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak hepimiz kolları sıvadık. Şu anda altı tane otizm merkezimiz var" dedi ve Büyükşehir Belediyesi'nin bu alandaki çalışmalarını aktardı.

Günel: "Otizm bir eksiklik değil, bir farklılıktır"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de otizmli ailelere seslenerek, "Bugün burada çok önemli bir amaç için bir aradayız. Otizm konuşmak, anlamak ve daha kapsayıcı bir toplum için birlikte çözüm üretmek üzere Kuşadası'nda bir araya gelmiş olmaktan büyük onur duyuyorum. Otizm bir eksiklik değil, bir farklılıktır. Biz bu farklılığı anlamak, kabul etmek ve desteklemek zorundayız. Çünkü her yüreğin eşit haklarla yaşadığı bir toplum ancak o zaman gerçekten adil ve özgür olabilir. Yerel yönetimler olarak bizler sadece alt yapı hizmetleriyle değil, sosyal politikalardan da sorumluyuz. Bugün burada bilim insanları, uzmanlar, aileler ve yerel yöneticiler olarak birlikte düşüneceğiz. Birlikte yol alacağız. Bu sempozyum yalnızca fikir üretme değil aynı zamanda vicdani ve insani sorumluluğumuzu yerine getirme fırsatıdır. Elde edeceğimiz her bilgi, alacağımız her öneri Kuşadası Belediyesi olarak bizim için de bir yol haritası olacaktır. Amacımız otizmli bireylerin eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda daha güçlü şekilde var olmalarını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Güngör: "Son 25 yılda yüzde 384 artış gösterdi"

Otizm Konfederasyonu Başkanı Ergin Güngör, son 27 yılda otizmliler için onca çabaya rağmen hedeflenen ilerlemenin sağlamadığını ancak otizmli birey sayısının yüzde 384 artış gösterdiğini söyledi. Güngör, "Ama hizmetlerde maalesef artış yok. Üstelik geriye gittiğini söyleyebileceğimiz alanlar var. Özellikle milli eğitimin uygulamalarında. Halbuki fırsatlar sunan bir engelliyiz biz. Çünkü otizm stabil bir durum değil. Yani bıraktığınız yerde asla durmuyor. Yani ilk tanı konduğu seviyede durmuyor. ya giderliği otizm çocukla birlikte büyüyor ya da çocuk büyürken otizmi küçültebiliyoruz" dedi. Güngör, "Umudu tekrar 27 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'deki ilk siyasi partinin ilk sempozyumunda öylesi bir umudu hissediyor olmak beni tekrar gençleştirdi. Tekrar tekrar umutlarımızı yeşertti ve sizlerle büyük yollar alabileceğimizi hissettik. Umarım gelecekte ülkemizin bütün politikalarını etkileyecek insanların ilk ağızdan otizmi dinliyor olması çok kıymetli. Inşallah o günleri hem otizmliler hem Cumhuriyet Halk Partisi hem ülkemiz görür" diye konuştu.

Otizmli çoçuk annesi Karaçatı: "Çocuklarımıza her zaman destek olalım"

Otizmli çoçuk annesi Sevinç Gülşah Karaçatı ise "Bu çocuklar bizim gerçeğimiz. Hepimizin bunu kabul etmesi gerekiyor" diyerek yaşadığı zorlukları anlattı. Karaçatı, "Biz sosyalleşemiyoruz. Kendimize çok fazla vakit ayıramıyoruz. Yalnız kalıyoruz. Yetersizlik duygusunu çok fazla yaşıyoruz. Yaşadığımız bu süreçte beni en çok zorlayan şey yalnızlık oldu. Tek başına olmak oldu. Benim gibi bu durumu yaşayan birçok aile, hatta neredeyse tamamımız aynı şekilde yalnızız ve yalnız şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Biz mola evleri istiyoruz. Yaşam merkezleri istiyoruz. Çocuklarımız için, kendimiz için, kendimize vakit ayırmak için bunları istiyoruz. En çok da yalnız olmadığımızı hissetmek istiyoruz. Sadece özel günlerde değil, her zaman çocuklarımıza sahip çıkalım, onları destekleyelim. Çok güzel bir yürekleri var gerçekten. Sevgi dolu. Kucak açıyorlar onlar bize" dedi.

Programda CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek de birer konuşma yaptı. Program fotoğraf çekimiyle sona erdi.