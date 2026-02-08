CHP'nin Yeni Parti Programı Balıkesir'de Tanıtıldı: Hazır Olun, Bir Devrin Sonuna Geliyoruz

(BALIKESİR) – CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda yenilenen parti programının tanıtımı kapsamında düzenlenen "Şimdi İktidar Zamanı" temalı tanıtım ve bilgilendirme toplantısı, Balıkesir Avlu Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla başladı. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "Hedefimiz iktidar. Hepinizin yüreğiyle bu coşkuyla bu heyecanla sokakları ilmek ilmek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda öreceğiz. Hazır olun, bir devrin sonuna geliyoruz" dedi.

Toplantıya, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP Yurt İçi Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir il ve ilçe yöneticileri, CHP'li ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.

Toplantının açılışında konuşan CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, sözlerinin başında Genel Başkan Özgür Özel'in mesajını okudu. Özel'in mesajında, bu panelin, iktidar yolundaki fikri hazırlığın en somut adımlarından biri olduğunu iletti.

Erden Köybaşı, CHP'nin ikinci yüzyılında, 17 yıl aradan sonra yenilenen parti programını tanıtacaklarını belirterek, "Bu sadece bir program tanıtımı değil, Türkiye'nin ikinci yüzyılında nasıl bir ülke hayal ettiğimizi özgür bireyleri, eşit yurttaşlığı, refahı, adaleti nasıl inşa edeceğimizi konuşacağımız tarihi bir gündür. Partimizin kurucu değerleri olan Atatürk devrimleri ve altı okun ışığında, evrensel, sosyal demokrasi ve Anadolu aydınlanmasıyla beslenen bu vizyon 'güçlü yurttaş, güvenli gelecek, kazanan Türkiye' idealiyle hayat buluyor. Bugün bunları konuşacağız. Programımızda bir avuç yandaşı değil, 85 milyonu zenginleştirecek, tek adam değil, halkı egemen kılacak, kutuplaştırmayacak, kucaklayacak, bir düzen öneriyoruz" diye konuştu.

Sarı: "Erdoğan'ı o koltuktan indirmek üzere bir yola çıkıyoruz"

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ise şunları kaydetti:

"Hedefimiz iktidar. Hepinizin yüreğiyle bu coşkuyla bu heyecanla sokakları ilmek ilmek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda öreceğiz. Hazır olun. Bir devrin sonuna geliyoruz. Bir tiranı devirmek için yolculuğa başlıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ı o koltuktan indirmek üzere bir yola çıkıyoruz. O koltuğa halkın temsilcisi, Cumhuriyetin kurucusu, demokrasinin, hakkın, hukukun, adaletin, timsali olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarında yer alan bir arkadaşımızı oturtmak üzere yola çıkıyoruz. O koltuğa Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu oturtmak üzere yola çıkıyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel'in başlatmış olduğu bu yürüyüşe hep birlikte safları sıklaştırın. O yürüyüş kutsal bir yürüyüş, adalet yürüyüşü. O yürüyüş demokrasi yürüyüşü. O yürüyüş hak mücadelesi yürüyüşü, o yürüyüş emekçinin hakkını, gencin umudunu, kadının güvenliğini, çalışanın emeğinin karşılığını alacağı bir yürüyüş. Bu kutsal ve onurlu yürüyüşte, en önde yürümeye, yumrukları sıkıp, dişlerinizi sıkarak mücadele etmeye hazır mısınız? 'Kurtuluş yok tek başına. ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Akın: "İlk toplantıyı yapmak için Balıkesir'i seçmek çok doğru bir karar"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da iktidar yolunda ilk toplantının Balıkesir'de yapıldığını belirterek, "Kuvayı Milliye'nin başkenti Balıkesir'de Cumhuriyet Halk Partimizin yeni programı konuşmak gerçekten sıradan bir toplantı değil. Bu Balıkesir'imizin tarihle, mücadeleyle ve gelecekle bir bağıdır. Çünkü Balıkesir yalnızca bir şehir değil. Tarihine baktığınız zaman Balıkesir, bu ülkenin bağımsızlık iradesinin ayağa kalktığı tam da yerdir. İlk kurşunun ve son kuruşunun atıldığı topraklardır bu topraklar" dedi.

Bu nedenle, iktidara giden yolda ilk toplantıyı yapmak için Balıkesir'i seçmenin de çok doğru bir karar olduğunu dile getiren Akın, şunları kaydetti:

"İktidara giden yolun bu anlayışın, bu birlikteliğin, bu kapsayacılığın olması, milli birliğin ve beraberliğin yani Kuvayı Milliye'nin tamda merkezinde başlaması inanın bütün Türkiye'ye örnek bir harekettir. Çünkü bizim Balıkesir'imizde ancak birlik olur. Beraberlik olur. Ayrımcılık olmaz, kapsayıcılık olur. Ötekileştirmek olmaz, kucaklamak olur."

"Pusulamız net; ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşımak"

İlk toplantının kentte yapılmasının büyük onur ve gurur olduğunu da vurgulayan Akın, Balıkesirliler adına CHP Genel Merkezi'ne teşekkür etti. Akın, şöyle konuştu:

"Dünü bugünle buluşturmak inanın ne kadar kıymetliyse bugünü yarına taşımak da en az o kadar önemli ve kıymetlidir. Bu topraklar adaleti, eşitliği, huzuru ve demokrasiyi çok fazla hak ediyor. Kuvayı Milliye'nin filizlendiği bu topraklar ayrımcılığı, kutuplaşmayı değil, birliği, beraberliği hak ediyor. Biz bu anlayışla 31 Mart 2024'te Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı tüm Balıkesirlilerle birlikte kazandık. İlk günden beri eşit hizmet, sıfır ayrımcılık ve temiz siyaseti. 500 sonra bu topraklarda Kuvayı Milliye ittifakını ve aynı birlikteliği birlikteliğin ruhunu ülkemize ve milletimize olan inancımızla yeniden yaşatmanın da gururunu yaşıyoruz. Burada Cumhuriyet Halk Partililerin yanı sıra çok farklı siyasi partilerle hemşehrilerimizin de desteğini alarak birliktelik kurduk. Çünkü Balıkesir birleştireni sever, Balıkesir adaleti tanır, samimiyeti ayırt eder. Şimdi önümüzde de yeni bir görev var. Bu ittifakı büyütmek, Balıkesir'den Türkiye'ye umut olan bu yolu da hep birlikte güçlendirmek. Pusulamız net; bu memleketin tek bir insanını dahi geride bırakmadan ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşımak ve milletimizin hak ettiği refaha, hak ettiği yaşam standartlarına kavuşturmaktır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin tarihini geleceğiyle buluşturan, toplumsal dönüşümün öncüsü olan bir partidir. ve buna ve bunu başaracak, inanan, birikime sahip kadroları da mevcuttur. Bugün dünyada giderek tırmanan krizlerin, bölgemizdeki ateş hattının içinde Türkiye Cumhuriyeti olarak ihtiyacımız yegane pusulamız da ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleri olarak hepimizin görevi kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyetimizi büyütmek, kent yoksulluğunu yenmek, Balıkesir'i ve Türkiye'nin tüm kentlerini yaşanabilirliğini çok daha üzerine çıkarmaktır. Biz biliyoruz ki zengin topraklarda yoksulluk kader değildir. Bu topraklar yoksulluğu da yoksunluğu da reddeden topraklardır. Balıkesir'de bunun için çalışıyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından İl Başkanı Köybaşı, CHP'nin İkinci Yüzyıl Parti Programı'na ilişkin sunum yaptı.

Program, gazeteci-yazar Necdet Saraç moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Kurultay Sonrası CHP: Şimdi İktidar Zamanı" başlıklı panelle devam ediyor.