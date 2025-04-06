CHP Olağanüstü Kurultayı: 'Milletin Umudunu Tutuklayamazsınız' - Son Dakika
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CHP Olağanüstü Kurultayı: 'Milletin Umudunu Tutuklayamazsınız'

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CHP üyesi Bahadır Erdem, partisinin olağanüstü kurultayında yaptığı konuşmada, toplumun umudunu, adalet arayışını ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını eleştirerek AK Parti iktidarını hedef aldı. Erdem, halkın desteğinin güçlü olduğunu vurguladı.

06.04.2025 15:54  Güncelleme: 16:02
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Haber: İleyda Özmen - Kamera: Uğur Demirci

(ANKARA) - CHP üyesi, hukukçu Bahadır Erdem, "Türkiye için hem çok üzgünüz hem çok kızgınız ama aynı zamanda da ümitlerimizin şaha kalktığı bir dönemdeyiz. Çünkü bütün milletin bizimle olduğunu, bütün milletin Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte olduğunu, CHP ile birlikte olduğunu, Genel Başkanımızla birlikte olduğunu biliyoruz. İnsanları belki fiziken içeri atabilirsiniz ama açtıkları yolu, verdikleri ümidi ve vadettikleri eşitliği, adaleti hapse atamazsınız. Vatandaşın ümidini, Sayın Ekrem İmamoğlu'nu hapse atamazsınız" dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılıyor. CHP üyesi, hukukçu Erdem, kurultayı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Erdem şöyle konuştu:

"Bu olağanüstü bir kurultay, çünkü Türkiye'yi 23 senelik iktidar maalesef ki hiç normal, adil, vatandaşın kendini huzurlu, güvenli hissettiği günlerden geçirmiyor. Son derece adaletsiz, eşitliksiz, herkesin yüzünün asık olduğu; çocuklarının, milletin çocuklarının şu anda hapiste tutulduğu, dört kere seçilmiş 16 milyon İstanbullunun oy verdiği, 15,5 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının en ufak bir zorunluluğu yokken, gönülden 24 saat içinde gidip Cumhurbaşkanı adayı olarak seçtiği Sayın Ekrem İmamoğlu'nun hapiste tutulduğu çok olağanüstü; Atatürk'ün kurduğu 100 yılı aşkın Türkiye'nin kurucu partisinin kayyum atanma tehlikesiyle karşılaştığı ve iktidarın buna bile tenezzül edebildiği, bu kadar kendini küçültebildiği, halktan korktuğu için, bir daha seçim kazanamayacağını bildiği için; halka verecek hiçbir ümidi, hiçbir umudu, hiçbir güzelliği, halkın çoluğu için çocuğu için halkın gelecekteki ümitleri için verebilecek en ufak olumlu, mutlu bir haberi olmadığı için halkın oyunu gasp etmek uğruna maalesef ki olağanüstü, son derece adaletsiz günlerden geçildiği bugünlerde CHP Olağanüstü Kurultay yapmak zorunda kaldı.

"Milletin umudunu tutuklayamazsınız"

Bu Olağanüstü Kurultay'da Sayın Genel Başkanımızın ne kadar bütün Türkiye'yi kucakladığını, aynı zamanda AK Parti iktidarı ve ortaklarına nasıl adalet, hak, hukuk adına rest çektiğini ve kurultayın içerisindeki bütün delegelerin nasıl büyük bir birlik ve beraberlik içinde Sayın Genel Başkanımızı desteklediğini bütün Türkiye gördü, hep birlikte bunu izledik. Türkiye için hem çok üzgünüz hem çok kızgınız ama aynı zamanda da ümitlerimizin şaha kalktığı bir dönemdeyiz. Çünkü bütün milletin bizimle olduğunu, bütün milletin Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte olduğunu, CHP ile birlikte olduğunu, Genel Başkanımızla birlikte olduğunu biliyoruz. İnsanları belki fiziken içeri atabilirsiniz ama açtıkları yolu, verdikleri ümidi ve vadettikleri eşitliği, adaleti hapse atamazsınız. Vatandaşın ümidini, Sayın Ekrem İmamoğlu'nu hapse atamazsınız. Ümidi hapse atamazsınız. Milletin umudunu tutuklayamazsınız. Siz ancak ve ancak bu düzende belki yargıyı sopa olarak kullanırsınız ve Ekrem İmamoğlu'nu belli bir süre için içeri alırsınız.

"AK Parti siyasetin karanlık yüzü"

Uzun zamanlardan beri AK Parti siyasetin karanlık yüzüdür. AK Parti millete sadece ve sadece umutsuzluğu, ümitsizliği, sofrasında AŞ bulamamanın korkusunu yaşatan, aynı zamanda da maalesef adaletsizliği, hukuksuzluğu yaşatan bir partidir. Bunun tam karşısında da CHP var, CHP'nin adayı Sayın Ekrem İmamoğlu var. Aydınlığı, ümidi, yarınları temsil ediyor. Her zaman ama her zaman umuda, ümide ve Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz sözleriyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet güçlü bir şekilde, laik bir şekilde, eşit vatandaşlık ilkesi çerçevesinde yaşayacağını kendisini inandırdığını insanın peşinden gider. Yani, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, Sayın Özgür Özel'in ve CHP ve kadrolarının emekçilerinin peşinden gideceğine ben yürekten inanıyorum.

"Bu haksızlığı, hukuksuzluğu milletçe her dakika iktidarın yüzüne haykıracağız"

Zannediyor ki AKP, unutturabilir. Ama milletin eğer iradesini gasbederse, Anayasa'daki seçme ve seçilme hakkına karışırsa bu millet bunu unutmaz ve onun için de içeride tutulan ümidini, umudunu, Cumhurbaşkanı adayını ve bu haksızlığı, hukuksuzluğu milletçe her dakika, her gün hep beraber iktidarın yüzüne haykıracağız. Bir an evvel bu günlerin bitmesi için, adaletin gelmesi için çalışıyoruz. Bu nedenle Sayın Genel Başkanımızın açıkladığı gibi her hafta sonu bir şehirde mitingimiz olacak. Her çarşamba akşamı belediye başkanları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şu anda hapiste tutulduğu İstanbul'un, Türkiye'nin göz bebeğinin ilçelerinde olacağız. Vatandaşlarımızla kucaklaşmayı AK Parti iktidarının gözüne, görmeyen gözlere, duymayan kulaklara ve kapalı yüreklere duyuracağız."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Bahadır Erdem, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Olağanüstü Kurultayı: 'Milletin Umudunu Tutuklayamazsınız' - Son Dakika

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