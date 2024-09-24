CHP, Sağlık Politikasını Geliştirmek İçin Çalıştay Düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP, Sağlık Politikasını Geliştirmek İçin Çalıştay Düzenliyor

CHP, Sağlık Politikasını Geliştirmek İçin Çalıştay Düzenliyor

CHP, 30 Eylül'de Ankara'da 'Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı' düzenleyecek. Çalıştayda sağlık politikaları tartışılacak, katılımcılar raporlar oluşturacak.

24.09.2024 11:52  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - CHP, 30 Eylül Pazartesi günü Ankara'da "Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı" düzenleyecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kasım 2025'teki erken seçim çağrısının ardından CHP'nin gölge kabinesi parti programı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz başkanlığında yapılacak sağlık çalıştayı yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla 30 Eylül Pazartesi günü Ankara'da düzenlenecek "Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı"nda, akademisyenler, uzmanlar ve siyasetçiler bir araya gelerek CHP'nin sağlık politikalarına ilişkin yol haritasını tartışacak.

Tüm gün sürecek olan çalıştay, saat 10.00'da Aksaz Şahbaz'ın açış konuşmasıyla başlayacak. Çalıştayda, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Eczacıları Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği başkanlarının konuşmaları ardından CHP Lideri Özel konuşacak.

Programın devamında, Bursa Milletvekili ve Halk Sağlığı Profesörü Dr. Kayıhan Pala, "CHP Birinci Basamağa Nasıl Bakıyor" başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Pala'nın ardından Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinde yerel yönetimler konusunda açıklama yapacak.

Saat 14.00-16.00'da grup çalışmaları ve raporların hazırlanması bölümüne geçilecek. Katılımcıların bilgisine sunulacak raporlar üzerinde değerlendirmeler yapılacak.

Kaynak: ANKA

Politika, Etkinlik, Ankara, Sağlık, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP, Sağlık Politikasını Geliştirmek İçin Çalıştay Düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:27 iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı
11:04 Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek “Maaşta kesinti“ iddiası Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek "Maaşta kesinti" iddiası
10:31 İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
10:30 İran Cumhurbaşkanı’ndan ’’Erdoğan’la görüşmeniz nasıldı’’ sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap
10:04 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
16:40 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor
16:36 Tabanca ile otobüsün arkasından koştular Kocaelispor’a silahlı saldırı girişimi Tabanca ile otobüsün arkasından koştular! Kocaelispor'a silahlı saldırı girişimi
16:17 Koskoca Mourinho ne hallere geldi Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe’ye hoca öneriyor Koskoca Mourinho ne hallere geldi! Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe'ye hoca öneriyor
16:10 Kick boksçu, dedesi yaşındaki adamı defalarca yumruklayarak öldürdü Kick boksçu, dedesi yaşındaki adamı defalarca yumruklayarak öldürdü
16:07 Bu kadarına da pes Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu Bu kadarına da pes! Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu
16:03 Eski Sakaryaspor Başkanının tokatlandığı anları kayda alan kişi de hak ettiği yere gitti Eski Sakaryaspor Başkanının tokatlandığı anları kayda alan kişi de hak ettiği yere gitti
16:01 Brezilya’da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü Brezilya'da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü
15:58 Yaptıkları bardağı taşırdı Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi
15:38 Çin, İsrail’deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi Çin, İsrail'deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 12:47:14. #1.12#
SON DAKİKA: CHP, Sağlık Politikasını Geliştirmek İçin Çalıştay Düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement