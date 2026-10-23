CHP Sözcüsü Sarı, olası İBB seçiminde YENİ Parti ile ortak hareket istiyor

Haber: Feyaz ÇANAK - Kamera: Can KILINÇ

(GAZİANTEP) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, olası İBB Başkanlık seçimlerinde YENİ Parti ile ortak hareket etmek istediklerini belirterek, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu arkadaşlarımız başka partiye geçseler de Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalsalar da Cumhur İttifakı'na ve AKP'ye İBB'nin kaybedilmemesi için gerekli her türlü iş birliği zeminini sürdüreceğiz. İBB'yi AKP'ye kaptırmamak için Cumhuriyet Halk Partisi olarak elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gaziantep'in gündemiyle ülkenin gündeminin bir birinden kopuk olmadığını, ülkedeki sorunların Gaziantep'i doğrudan etkilediğini söyleyen Sarı, bu sorunların başında da fon krizinin geldiğini belirtti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunu ile karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Sarı, fon krizinin göz göre göre geldiğini söyledi. Fon krizinin kurumların çöküşünü de gözler önüne serdiğini belirten Sarı, "krizin çözümü için kamu kaynaklarının kullanılacağını" savunarak, şunları söyledi:

"Bizim burada iki tane kırmızı çizgimiz var. Bir, bu fonların tasfiyesinde asla ve kat'a kamu kaynağı kullanılmasını istemiyoruz. Yani vatandaşın paralarının bütçeden bu vurgun için harcanmasını istemiyoruz. İkincisi bu sürecin içinde olan bütün bu yapıların hem siyasi ayağın hem kurumsal ayağın örgütlü suç kapsamında yargılanmalarını istiyoruz. Bu münferrik bir mesele değil. Burada organize işler var. Organize bir durum var. Dolayısıyla bunun da bu örgütlü suç kapsamında değerlendirmesi Cumhuriyet Halk Partisi açısından kırmızı çizgilerdir ve bu konuyu yakından takip ediyoruz. Şimdi bu fon vurgununun tabii Antep'in sorunlarıyla nasıl ilgisi var derseniz sevgili Antepliler burada kamu kaynağı var. Bir ekonomist olarak söylüyorum ki bu fonların tasfiyesi kamu kaynağı kullanılmadan mümkün olmayacak. Eninde sonunda size aktarılması gereken kaynaklar sizin sanayicinize, sizin çiftçinize, sizin emeklinize, sizin esnafınıza aktarılması gereken kaynaklar bir avuç vurguncunun vurgunu için kullanılacak. Dolayısıyla biz bunu asla istemiyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak."

"TÜRKİYE FAİZE ÇALIŞIYOR"

Merkez Bankası'nın faiz indirme kararına da değinen Sarı, yüksek faizden yana olmadıklarını ancak faiz indirme kararının rasyonel olmadığını söyledi. 2027 yılı bütçesindeki faiz giderlerine dikkat çeken Sarı, şunları kaydetti:

"2027 yılı bütçesi milyar dolar cinsinden Türkiye tarihinin en yüksek faiz ödemelerinin yapıldığı bütçe olacak. Tam 4 trilyon lira. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bir saatte 453 milyon lira faiz ödüyoruz biz. Dakikada 7,5 milyon. Ben bu cümleleri kurarken bile biz 7,5 milyon faiz ödüyoruz. ve faizin doğru olmadığını iddia eden bir hükümet zamanında. Saniyede 126 bin lira. Bir saniyede 126 bin lira faiz ödeyecek Türkiye ekonomisi önümüzdeki sene. Peki bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Biliyorsunuz en düşük emekli maaşı 23 bin lira. Açlık sınırı 37 bin lira. Asgari ücret 28 bin lira. Asgari ücret açlık sınırının altında en düşük emekli maaşı asgari ücretin altında ve birçok emekli maaşı asgari ücretin altında. Şöyle bir hesap yapabiliriz. 23 bin lira en düşük emekli maaşı alan 2 milyon emekliye 14 bin lira zam verip onların maaşını 37 bin liraya çıkarttığımızda yani açlık sınırından kurtardığımızda onları bu faiz ödemeleri kadar sadece para ödememiz gerekecek. Yani bu faiz ödemelerini biz yapmamış olsak tam 2 milyon emekliyi açlık sınırından kurtaracağız. Türkiye faize çalışıyor."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın kentte olacağını ve bir dizi programa katılacağını söyleyen Sarı, Gazianteplileri yapılacak programa davet etti.

"AKP FON GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR"

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarı, muhalefet belediyelerine yönelik operasyonlara ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"Operasyonların son dönemlerde yoğunlaştığını da görüyoruz. ya bir çırpıda sayarsanız bile son 10 günde en az 12 -13 tane belediyeye operasyon yapıldığını görürsünüz. Bunların yoğunlaşmasının en büyük nedenlerinden biri her yerde söylüyorum. Burada da söyleyeceğim. Bu fon yolsuzluğunu gölgelemektir. Çünkü fon yolsuzluğu bir çeşit AKP'ye, AKP'nin bakanlarına, onların çocuklarına doğru gitmeye başladıkça üst üste bir takım operasyonlarla biraz gündem değiştirmeye çalışıyor AKP. Bunu görmek lazım. Şehrin seçilmiş belediye başkanlarının gerek maddi delillere baktığımızda gerekse hukukun genel prensiplerine baktığımızda tutuklanmadan yargılanmaları gerekirken tutukluluğun bir ceza yöntemi haline dönüştüğünde görüyoruz. Bu belediye başkanlarının hiçbirisinin tutuklanmasına gerek yoktur. Tutuksuz da yargılanabilir. Fonla ilgili birçok insan tutuksuz yargılanırken kentin belediye başkanının tutuklu yargılanıyor olmasının aynı zamanda kentte hizmet etmek zorunda olan bu belediye başkanları bakımından kentte oy veren insanlar açısından da onları bir cezalandırma yöntemi olduğunu düşünüyoruz.

"MİLAS BELEDİYE BAŞKANIMIZIN SUÇ DUYURUSU VAR"

İki belediyemizlee ilgili bir süreç yaşandı. En son bunlardan biri Adana Çukurova dün Emrah Kozay belediye başkanı tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyelerimiz var. Orada da bir siyasal ayrışma oldu. Milas Belediyesi'nde bildiğiniz üzere bugün bir değerlendirme yapacak savcı karşısına çıkacak belediye başkanı. Biz Milas Belediye Başkanımızın oradaki avukatlar aracılığıyla süreci takip ediyoruz. ve adli kontrolle serbest kalacağını bekliyoruz. Sebebi şu: Soruşturmaya esas teşkil eden dosya üzerinde doğrudan doğruya Milas Belediye Başkanımızın kendisinin suç duyurusu var. Yani kendi çalışanlarıyla ilgili kendisinin suç duyurusu var. Dolayısıyla ya burada böyle bir şey var kardeşim deyip suç duyurusunda bulunmuş bir belediye başkanının tutuklanmayacağını değerlendiriyoruz. Normal hukuk sistemi içerisinde böyle bir şeyin olmayacağını değerlendiriyoruz ama orayı da yakından takip ediyoruz.Ben buradan sonra Sayın Genel Başkan'ın programından sonra da Adana'ya gideceğim. Orada bir seçim olacak muhtemelen. Salı günü gibi görünüyor. ve o seçimi beraber yönetmeye çalışacağız arkadaşlarımızla beraber."

İBB MECLİS ÜYELERİNİN İSTİFASI

Sarı; CHP MYK'sında iki İBB Meclisi üyesinin ihraç edilmesi yönünde çıkan kararın ardından bazı meclis üyelerinin istifa ederek YENİ Parti'ye katılmasının, İBB başkanlık seçimlerini etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soru üzerine, şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak her ne kadar siyaseten ayrıştığımız arkadaşlarımız olmuş olsa bile özellikle Cumhur İttifakı'na karşı bu operasyonlardan sonra ortaya çıkacak seçimlerde birlikte hareket etmenin önemini vurgu yapıyoruz. İş birliği yapmanın, birlikte hareket etmenin bir ortak zeminde buluşmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü öyle ya da böyle Cumhur İttifakı'nın karşısında bir siyasal pozisyonumuz var bizim ve buralar Cumhur İttifakı'na geçmesin istiyoruz. Bununla ilgili İstanbul'da birçok belediye seçimleri oldu. Orada işbirlikleri yaptık. Kazanamadığımız yerler oldu. Sonuç aldığımız yerler oldu. Sonuç alamadığımız yerler oldu. En son biliyorsunuz Belediyeler Birliği seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük bir özveri de bulundu. Yani YENİ Partili arkadaşlarımızın iki katı kadar delegemiz olduğu halde YENİ Partili Ayşe Ünlüce'yi destekledik. Ama desteğini sunduğumuz arkadaşlarımız bizim bu desteğimizin önemini yeterince kavrayamıyorlar. Bizim de bu işbirliği zeminine rağmen tabii ki sabrımızın bir sınırı var. Kimse bizim sabrımızın da sınırını zorlamasın.

Benzer bir durumu İstanbul'da yaşayacağız, yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere biz İstanbul'da bir siyasal ayrışmanın tarafı olmak istemiyorduk. Olası bir İstanbul seçiminde ki kamuoyunda kulislerde çok konuşuluyor. Sayın İmamoğlu bir ceza alırsa eğer önümüzdeki süreçte bir İstanbul'da bir başkanlık seçimi olabilir. Bu başkanlık seçiminde de belediye meclisleri arasındaki fark ciddi şekilde azalmıştır. Dolayısıyla biz ayrışmanın tarafı olmayalım. Birlikte hareket edelim. Büyük zorluklarla kazandığımız İBB'yi Cumhur İttifakı'nı AKP'ye kaptırmayalım. Burası yine muhalefette kalsın diye maksimum özveride bulunuyoruz. Biz maksimum özeni gösterdiğimiz halde arkadaşlarımız bu konuda gerekli özeni göstermediler.

"BİZİM DE SABRIMIZIN BİR SINIRI VAR"

En son biliyorsunuz geçen son MYK toplantısında iki büyükşehir meclis üyemizi biz ihrac etmek zorunda kaldık. Bu meclis üyelerimizin siyasal aidiyeti Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil. Ama biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup sözcüsü, biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanvekili. Dolayısıyla bizim bunu sürdürmemiz mümkün değil. Bizim de sabrımızın bir sınırı var. Bunu daha önce de ifade etmiştim. Şimdi bundan sonra İstanbul'da arkadaşlarımızın siyasal aidiyetlerini sorguladıkları bir süreç başladı. Biz de izliyoruz. Bazı arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partili belediye meclisiyle arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek başka bir siyasal partiye doğru siyasal yolculuğa çıktılar. Ruhlarının olduğu yerlerle bedenlerini kavuşturmak istediler arkadaşlar. Dolayısıyla bence herkes nerede siyaset yapmak istiyorsa, nerede siyaseten yer almak istiyorsa orada siyaset yapmak istemelerinde de bir hayır vardır diye düşünüyorum.

Bu siyasal ayrışma İstanbul'da yapılacak bir seçimde bizi zora sokar mı? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu arkadaşlarımız başka partiye geçseler de Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalsalar da Cumhur İttifakı'na ve AKP'ye İBB'nin kaybedilmemesi için gerekli her türlü iş birliği zeminini sürdüreceğiz. Bu arkadaşlarımız bizden ayrılıp gitmiş olsalar bile ve onlar da bizimle birlikte AKP'ye karşı siyasal mücadele yapmak istiyorlarsa biz hazırız. Ama arkadaşlarımız hayır biz sizinle birlikte hareket etmeyeceğiz. 'Kendi kafamıza göre takılacağız' diyorlarsa bunun siyasal bedelini de öderler. Yani bu yönde atacakları adamların siyasal sonuçları da kendilerine aittir. Biz iş birliği zemini içinde ayrışmış olsalar bile İBB'yi AKP'ye kaptırmamak için Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz."