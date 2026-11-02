CHP Sözcüsü Sarı, Topuz\'un eşini ziyaret etti, tahliye beklediklerini söyledi

(MUĞLA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, tutuklu Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un eşi Nurhayat Topuz'u ziyaret etti. Sarı, "Belediye başkanının tutukluluğunu gerektirecek hiçbir hukuki durum söz konusu değil. Başkanımızın iddianame süreci tamamlanmadan tahliye edileceğini ve kısa bir süre sonra da göreve iade edileceğini bekliyoruz" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, tutuklanan ve tedbiren görevinden uzaklaştırılan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un tutukluluk sürecine ilişkin temaslarda bulunmak üzere Milas'a geldi.

Sarı, Topuz'un eşi Nurhayat Topuz'u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Sarı, Fevzi Topuz'un 13 gündür ailesinden ayrı olduğunu belirtti.

Müslim Sarı, eşi Nurhayat Topuz'un yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyleyerek, "Nurhayat abla çok üzgün. Hak etmediklerini düşünüyor. Dünyada bu tür durumlarda suçlanacak son kişi varsa o da Fevzi Başkan'dır diyor. Çok üzüldüm gerçekten. İnsanların psikolojisi bu dönemde çok yıprandı" diye konuştu.

Topuz'un Burdur'daki cezaevine sevk edilmesine tepki gösteren ve Milas'a yaklaşık 350 kilometre uzaklıktaki cezaevinde tutulduğunu ifade eden Sarı, "Özellikle hafta sonu nakli yapıldı. Biliyorsunuz cumartesi, pazar ihtiyaçların karşılanması konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Tecrit koşullarında iki gün geçirdi" dedi.

"TUTUKLULUĞUNU GEREKTİRECEK HUKUKİ DURUM YOK"

Fevzi Topuz hakkındaki dosyayı değerlendiren Sarı, dosyanın CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında en zayıf dosyalardan biri olduğunu savundu. Dosyada gizlilik kararı bulunduğu için tüm ayrıntılara erişemediklerini belirten Sarı, şöyle konuştu:

"Ancak özellikle ifadelere baktığımızda ve hakim olabildiğimiz kadarıyla belediye başkanının tutukluluğunu gerektirecek hiçbir hukuki durum söz konusu değil. Üstelik bu operasyon, bizzat başkanın kendisinin mart ayında şikayetçi olduğu, gidip ihbar ettiği konular üzerine gerçekleşmiş bir operasyon. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda da tam bir trajikomik durum söz konusu."

"KISA SÜRE SONRA GÖREVE İADE EDİLECEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Topuz'un iddianame hazırlanmadan tahliye edileceğini düşündüklerini dile getiren Sarı, belediye yönetiminin CHP'li bir belediye başkan vekili tarafından sürdürülmesini beklediklerini söyledi.

Yarın yapılacak belediye başkan vekilliği seçimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sarı, tüm siyasi grupların Topuz'un iradesine uygun hareket etmesini beklediklerini belirterek, "Biz başkanımızın iddianame süreci tamamlanmadan tahliye edileceğini ve kısa bir süre sonra da göreve iade edileceğini bekliyoruz. Bu süre zarfında da Milas Belediyesi'nin yine Cumhuriyet Halk Partili bir meclis başkan vekili tarafından yönetileceğini umuyoruz. Yarın da bütün Milaslı belediye meclis üyelerinin, hem Yeni Parti'ye gitmiş arkadaşlarımızın hem de Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyelerinin başkanın iradesine uygun biçimde irade göstereceklerini ve seçimde Cumhuriyet Halk Partili, yine başkanın çok güvendiği bir başkan vekilinin seçileceğine inanıyoruz" diye konuştu.