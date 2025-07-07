CHP Sözcüsü Yücel, basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Yücel, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Sözcüsü Yücel, basın toplantısı düzenledi Açıklaması
07.07.2025 15:08
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderinin, son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanının ülkenin geleceğine dair kaygıları dile getirmesinin, sandık çağrısı yapmasının, demokrasiye, seçme ve seçilme hakkına...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, " Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderinin, son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanının ülkenin geleceğine dair kaygıları dile getirmesinin, sandık çağrısı yapmasının, demokrasiye, seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmasının neresinden suç çıkardınız?" dedi.

Yücel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen 12 Mehmetçiğe Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Gazeteci Hikmet Çetinkaya'nın vefatını da üzüntüyle öğrendiğini belirten Yücel, Çetinkaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Cumhuriyet gazetesine ve basın camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Yücel, CHP'li üç belediye başkanının gözaltına alındığına işaret ederek, cumartesi günü Merkez Yönetim Kurulu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandığını, ardından da dün Parti Meclisi'ni topladıklarını anımsattı.

Bugün de önce İl Başkanları toplantısı, ardından milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yapacaklarını aktaran Yücel, hafta ortasında da tüm belediye başkanları ile Ankara'da toplanacaklarını söyledi.

"Kimse bu yaşananlara karşı sessiz kalmamızı beklemesin. Kimse bu yaşananları normalleştirmemizi beklemesin." diyen Yücel, şöyle devam etti:

" Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmak, yerel yönetimlerdeki gücümüzü zayıflatmak, iktidar yürüyüşümüzü sekteye uğratmak için akla hayale gelmeyecek kötülükler bir bir devreye sokuluyor. Bu saldırıların, bu soruşturmaların, bu tutuklamaların neden yapıldığını biliyoruz."

Haktan, hukuktan, halkın iradesinden başka yol bilmediklerini dile getiren Yücel, şöyle konuştu:

"Biz kumpas bilmeyiz, yolsuzluk bilmeyiz, hırsızlık bilmeyiz, halkın gönlünü kırmayız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e soruşturma açanlara ve açtıranlara sesleniyorum; Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderinin, son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisinin Genel Başkanının ülkenin geleceğine dair kaygıları dile getirmesinin, sandık çağrısı yapmasının, demokrasiye, seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmasının neresinden suç çıkardınız? Haksız, hukuksuz, tamamen siyasi sebeplerle belediye başkanlarımıza yönelen gözaltı ve tutuklama süreçlerine tepki göstermenin neresinden suç çıkardınız? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı kriminalize etmeye çalışmanın kimseye faydası yoktur. Soruşturma açacağınıza, yüreğiniz yetiyorsa 2 Kasım'da getirin sandığı. Bizi, soruşturmalarla korkutamayacağınızı hala anlamadınız mı? 110 gündür direniyoruz ve hiç yorulmadık."

Yücel, "Haklılığımızdan aldığımız mücadele gücümüz, 86 milyonun geçim mücadelesine de geleceğin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlük mücadelesine de İstanbul, İzmir, Adana, Antalya ve Adıyaman'daki mücadelelerine de yeter kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Deniz Yücel, parti olarak geçen hafta asgari ücretin 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere 30 bin 205 lira olması, emekli aylığı veya gelirlerinin en az asgari ücret seviyesine çekilmesi hususunda iki ayrı kanun teklifini Meclis'e sunduklarına değinerek, bu tekliflerin Meclis gündemine alınması ve hızla kanunlaştırılması konusunda AK Parti'ye çağrıda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Sözcüsü Yücel, basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

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