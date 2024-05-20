CHP, Suruç katliamının davasını izlemek için heyet oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP, Suruç katliamının davasını izlemek için heyet oluşturdu

CHP, Suruç katliamının davasını izlemek için heyet oluşturdu

CHP, Suruç katliamının davasını izlemek için İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan oluşan bir heyet oluşturdu. Erdan Kılıç, 'Karanlıklar aydınlatılana kadar Suruç için adalet talebimizi sürdüreceğiz' açıklamasını yaptı. Suruç katliamında 33 genç hayatını kaybetmişti ve ana davada tek sanık ceza almıştı. Firari sanıkların davası ise yarın Şanlıurfa'da görülecek.

20.05.2024 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP, 33 gencin hayatını kaybettiği Suruç katliamının davasını izlemek için İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan oluşan bir heyet oluşturdu. Erdan Kılıç, "Karanlıklar aydınlatılana kadar Suruç için adalet talebimizi sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

20 Temmuz 2015 tarihinde, Kobani'ye yardım eşyası götürmek için Suruç'ta bir araya gelen 33 genç, İŞİD'in patlattığı canlı bomba sonucu hayatını kaybetmişti. Suruç katliamı ile ilgili görülen ana davada tek sanık ceza alırken; firari sanıklar için görülen davanın ise duruşması yarın Şanlıurfa'da görülecek.

CHP, davayı izlemek için heyet görevlendirdi. Heyette, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yer aldı.

Suruç davası öncesinde adaletin sağlanması çağrısında bulunan Sevda Erdan Kılıç, firari sanıkların yakalanması için gereken adımların hızla atılmasını istedi. Erdan Kılıç, şunları dile getirdi:

"Suruç zincirin ilk halkası"

"20 Temmuz 2015 tarihinde Kobane'deki çocuklara yardım eşyası götürmek üzere Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan gençler Suruç'ta bir araya geldi. Amara Kültür Merkezinde basın açıklaması yaptıkları sırada IŞİD'li bir teröristin üzerindeki bombayı patlatması sonucu 33 kişi hayatını kaybetmiş 100'den fazla vatandaşımız yaralanmıştı.

Dava devam ediyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi adına milletvekili arkadaşlarımız Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal ile birlikte yarınki duruşmayı takip etmek, Suruç'ta adalet arayanlarla dayanışmak için Şanlıurfa'ya gidiyoruz.

Suruç katliamı, İŞİD'in düzenlediği saldırı zincirinin ilk halkasıydı. 3 ay sonra Ankara Gar Katliamı yaşandı. Bu saldırıyı yapan kişi de Suruç katliamcısının kardeşiydi.

"Evlatlarımız ölürken, sanıklar ellerini kollarını sallaya sallaya gezdi"

Bu ülkenin evlatları özgürlük, barış, kardeşlik isteyip bir bir öldürülürken, Suruç katliamının firari sanıklarından olan ve aynı zamanda İnterpol tarafından kırmızı bültenle de aranan İlhami Balı'nın ise elini kolunu sallayarak ülkemizde gezdiği ve bir de hastanelerimizde tedavi olduğu dava dosyasına girdi.

Bu da soruşturmadaki ihmaller zincirini gözler önüne seriyor. Suruç katliamı ile ilgili başlatılan dava kapsamında, sadece bir sanık ceza alırken, diğer sanıklar bulunamadı.

"Sanık sandalyesi 9 yıldır boş"

Tam 9 yıldır süren Suruç katliamı davalarında sanık sandalyesine bir kişi dahi oturmadı. Kaçak faillerin Suriye'de olduğu tespit edilmiş ancak kılını kıpırdatan yok. 33 evladımızın aileleri ise 9 yıldır göz yaşı döküyor.

Her duruşma bir hançer gibi yüreklerine saplanıyor. Reddedilen her talepleri canlarından can alıyor ancak mücadele etmeye devam ediyorlar. Biz de bu karanlıklar aydınlanana kadar Suruç için adalet talebimizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Sevda Erdan Kılıç, Mahmut Tanal, Milletvekili, Diyarbakır, Şanlıurfa, İzmir, Suruç, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP, Suruç katliamının davasını izlemek için heyet oluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:14 Tüm bunlar tesadüf mü Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz
15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
17:32 Türk futbolunda kazan kaynıyor Fenerbahçe’den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım Türk futbolunda kazan kaynıyor! Fenerbahçe'den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım
16:31 Dursun Özbek: Ali Koç 4’ü silahlı 70 kişiyle stada geldi Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi
16:25 Müge Anlı’da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum Müge Anlı'da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti! Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:32 “Başım ağrıyor“ diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu "Başım ağrıyor" diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu
15:03 Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın’ı kadro dışı bıraktı Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
14:54 İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu
14:52 Kongo’daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler Kongo'daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler! Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 17:58:55. #1.11#
SON DAKİKA: CHP, Suruç katliamının davasını izlemek için heyet oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement