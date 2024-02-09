CHP, taksici esnafının güvenlik endişelerini araştırmak için önerge verdi

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CHP, taksi şoförü Oğuz Erge cinayetiyle gündeme gelen taksici esnafının sorunlarının tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması ve güvenlik endişelerinin ortadan kaldırılması amacıyla TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Önergede, "Taksici cinayetlerinin dışında son yıllarda hemen her gün birçok taksicinin darp, gasp, taciz ve hakaret ile karşı karşıya kaldıkları basına yansımaktadır. İzmir'de son yaşanan vahim olay ile birlikte toplumun güven duygusu zedelenmiş ve taksici esnafında güvenlik endişesi had safhaya çıkmıştır" denildi.

CHP Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır, taksici esnafının güvenlik endişelerinin ortadan kaldırılması amacıyla TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi.

"TAKSİCİ ESNAFI BU CİNAYETLERİN ÖNLENEBİLMESİ İÇİN BAZI TALEPLERDE BULUNMAKTADIR"

Türkiye'de kayıtlı olarak yaklaşık 100 bin taksici esnafı bulunduğu belirtilen önergede, taksici esnafının sorunlarının başında can ve mal güvenliği bulunduğu kaydedildi. Araştırma önergesinde şu ifadelere yer verildi:

"Son yıllarda birçok taksici cinayetiyle ve taksici esnafına yönelik hak ihlalleriyle karşılaşılmıştır. Taksici esnafı bu cinayetlerin önlenebilmesi için bazı taleplerde bulunmaktadır. Son olarak İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde taksi şoförlüğü yapan Oğuz Erge, 31 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden Delil Aysal'ı 'soğukta üşümemesi' için son derece vicdanı duygularla saldırganı aracına almıştı. Ancak Delil Aysal, varmak istediği yere ulaştığında arka koltuktan tabancayla Oğuz Erge'ye üç el ateş etmiş ve Oğuz Erge ağır yaralanarak, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Daha sonra Oğuz Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyaları alarak kaçan Delil Aysal yakalanmış ve tutuklanmıştı. Ancak bu olaya sadece bireysel bir olay olarak bakılmamalıdır. Çünkü taksi iç kamerasının kamuoyunda yayınlamasıyla birlikte bu olay toplumda bir infial yaratmıştır"

'SON 15 YILDA YAKLAŞIK 200 TAKSİCİ ESNAFIMIZ CİNAYETE KURBAN GİTMİŞTİR"

Önergede, taksici esnafının zor çalışma koşulları altında çalışmalarına ve gasp gibi birçok zorlukla ve hak ihlalleriyle karşılaştıklarına dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Son 15 yılda yaklaşık 200 taksici esnafımız cinayete kurban gitmiştir. Oğuz Erge haricinde, sadece son yıllarda Konya'da Ali Osman Gezginç'in yolcusu tarafından bıçaklanması, İstanbul Fatih'te Aydın Altun'un yolcular tarafından darp edilerek öldürülmesi, Taksici Nihat Genç ve Nihat Elçi'nin tek kurşunla hayatını kaybetmesi ve yine Basri Yalçın'ın öldürülmesi taksici esnafının bir güvenlik zafiyeti içinde bulunduğunu ortaya koymuştur. Taksici cinayetlerinin dışında son yıllarda hemen her gün birçok taksicinin darp, gasp, taciz ve hakaret ile karşı karşıya kaldıkları basına yansımaktadır. İzmir'de son yaşanan vahim olay ile birlikte toplumun güven duygusu zedelenmiş ve taksici esnafında güvenlik endişesi had safhaya çıkmıştır."

"AVRUPA ÜLKELERİNDE UYGULANMAKTA OLAN KURŞUN GEÇİRMEZ KABİN SİSTEMİ ZORUNLU HALE GETİRİLMELİDİR"

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan genelgeyle taksilere, minibüs ve otobüslere kamera uygulaması zorunluluğu getirildiği anımsatılan önergede, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 8.1.2024 tarihli ve E-23635644- 249-66805 sayılı yazısı ile bu zorunluluk maalesef 30.06.2024 tarihine kadar ertelenmiştir. Yaşadığımız bu olaylar, bu ertelemenin yanlışlığını açıkça ortaya koymaktadır. Taksici esnafının can ve mal güvenliği için, Avrupa ülkelerinde uygulanmakta olan kurşun geçirmez kabin sistemi zorunlu hale getirilmelidir. Ayrıca sadece kabin sistemiyle kalınmamalı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sistemine bağlı olan panik butonları zorunlu tutulmalıdır. Bu çerçevede taksici esnafımızın önleyici güvenlik tedbirleri artırılmalıdır. Bu bağlamda birçok sorunla ve hak ihlalleriyle karşılaşan taksici esnafının güvenlik endişelerinin ortadan kaldırılması, taksici esnafının sorunlarının tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasamızın 98'inci TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz."