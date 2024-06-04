CHP, TBB Yönetiminde Sandalye Dağılımını Görüşmek İçin Diğer Partilerle Görüştü - Son Dakika
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CHP, TBB Yönetiminde Sandalye Dağılımını Görüşmek İçin Diğer Partilerle Görüştü

CHP, TBB Yönetiminde Sandalye Dağılımını Görüşmek İçin Diğer Partilerle Görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 5 Haziran'da yapılacak Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı seçimleri öncesinde, AK Parti, DEM Parti, MHP ve Yeniden Refah Partisi (YRP) genel başkan yardımcılarıyla birlik yönetimindeki sandalye dağılımı hakkında görüştü.

04.06.2024 07:43  Güncelleme: 07:44
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 5 Haziran'da yapılacak Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı seçimleri öncesinde, AK Parti, DEM Parti, MHP ve Yeniden Refah Partisi (YRP) genel başkan yardımcılarıyla birlik yönetimindeki sandalye dağılımı hakkında görüştü. CHP, TBB yönetiminde 8 üyesinin yanı sıra, AK Parti'nin 3, DEM Parti, MHP ve YRP'nin ise birer üye ile temsil edilmesini öneriyor.

TBB, 5 Haziran Çarşamba günü yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 37,7 oy oranıyla birinci parti olan CHP'nin başkan adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 1 Haziran'da, İstanbul'da İmamoğlu'nun adaylığını açıkladı. Özel şunları söyledi:

"Adayımız Ekrem İmamoğlu'dur"

"Bu görevi Ekrem Başkan'a teklif ettik ama bazı spekülasyonlar çıktı. Mansur Başkan, 'Partimizin verdiği karara hep birlikte uyarız, hep birlikte destekleriz' diyecek olgunlukta biridir. Efendim, 'Mansur Bey de istiyor, aralarında çekişme var, rekabet var.' Böyle bir şey yok. CHP'liler çekişmeyi geçmişte bıraktı. Türkiye Belediyeler Birliği adayımız, Sayın Ekrem İmamoğlu'dur."

"TBB yönetimini oransal olarak paylaşıyoruz"

2 Haziran Pazar günü, çay üreticisinin sorunlarıyla ilgili mitingi için Rize'ye giden CHP Lideri Özel, Pazar Belediyesi ziyareti sırasında, TBB encümeni için üyelerde denge sağlayacaklarını ifade etti. Özel, şöyle konuştu:

"Biz bırakın bir ittifakla, tek başımıza çoğunluğu sağladık. Türkiye'nin yüzde 65 nüfusuna ve bununla oranlı olarak da delegelere sahibiz. Ama çarşamba gününden önce arkadaşlarıma gerekli talimatı verdim. İlgili genel başkan yardımcımız diğer partilerin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarıyla temas ederek TBB yönetimini oransal olarak paylaşıyoruz. Yani 14 yöneticiden sekizini CHP alacak, altısını diğer partilere verecek."

CHP, AK Parti, DEM Parti, MHP ve YRP ile görüştü

Özel'in talimatının ardından CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, dün CHP'nin TBB yönetimini paylaşmak konusunda mutabık kaldığı partilerle görüştü. Zeybek görüşmelerde, AK Parti, DEM Parti, MHP ve YRP'nin ilgili genel başkan yardımcılarına TBB'nin yönetiminde yer almalarıyla ilgili önerilerini anlattı. Partilerin başkanlık seçiminden önce CHP'ye konuyla ilgili dönüş yapması bekleniyor.

CHP'nin önerisi gerçekleşirse encümende CHP'nin 8, AK Parti'nin 3, DEM Parti, MHP ve YRP'nin ise birer üyesi olacak.

Özel, delegelerle bir araya gelecek

TBB Başkanlık seçimi 5 Haziran Çarşamba günü saat 13.00'te Ankara'da yapılacak. Seçimlerde 448'i CHP delegesi olan toplam 868 delege oy kullanacak. CHP Lideri Özel, seçimlerden önce saat 11.00'de CHP Genel Merkezi'nde delegelerle bir araya gelecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP, TBB Yönetiminde Sandalye Dağılımını Görüşmek İçin Diğer Partilerle Görüştü - Son Dakika

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