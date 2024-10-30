CHP TBMM Grubu Yasama Yılı Kampı Antalya\'da Yapılacak

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GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - CHP TBMM Grubu'nun her yıl düzenlediği yasama yılı kampı bu yıl, 1-3 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapılacak. Kamp, 1 Kasım Cuma günü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği kapalı grup toplantısıyla başlayacak. CHP milletvekilleri, toplantıda 31 Mart yerel seçimlerinden sonraki süreci değerlendirecek. 2 Kasım Cumartesi günü, CHP Lideri Özel'in sunuşuyla basına açılacak olan kamp, 3 Kasım Pazar günü yapılacak olan MYK toplantısıyla sona erecek.

CHP Grubu'nun her yasama yılının başında yaptığı milletvekili kampı, bu yıl ikinci kez Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanıyor. CHP'nin kampı, 1-2-3 Kasım'da Antalya'nın Belek ilçesindeki bir otelde yapılacak. CHP Lideri Özel ve milletvekilleri, 31 Ekim Perşembe akşamı, Antalya'ya giderek kampın yapılacağı otele yerleşecek. Program 1 Kasım Cuma günü, saat 11.00'de divanın oluşturulmasıyla başlayacak. Kampta toplantıyı yönetecek divanın seçilmesinin ardından milletvekilleri kapalı grup toplantısına başlayacak ve 31 Mart yerel seçimlerinden sonraki siyasi sürecin değerlendirilmesi yapılacak.

Kampın gündemi parti içi bütünleşme

Parti kurmayları, kampın ana gündeminin parti içi bütünleşme olacağını aktardı. Bunun yanında toplantıda, yerel seçimlerin ardından konuşulmaya başlanan normalleşme adımları, CHP'nin anketlerdeki durumu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti Eş Genel Başkanları ile tokalaşmasıyla başlayan yeni çözüm süreci iddiaları, Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı, 2025 yılı bütçe teklifi konularının gündeme gelmesi bekleniyor.

Milletvekilleri, saat 19.00'da akşam yemeğinde bir araya gelecek. Kampın ilk günü "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin özel gösteriminin ardından tamamlanacak.

Dış politika konuşulacak

Kampın 2 Kasım Cumartesi günkü ikinci gününde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sunuş konuşması yapacak. Özel'in konuşması basına açık olacak. Ardından kamp tekrar basına kapanacak. Kapalı süren toplantıda CHP Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, " Dış Politika, Orta Doğu'daki Gelişmeler ve Türkiye'ye Yansımaları" başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Uzgel'in sunumunun ardından kamp gündem değerlendirmesiyle devam edecek.

İmamoğlu'nun hukuki süreci değerlendirilecek

Milletvekili kampının son günü olan 3 Kasım Pazar günü ise toplantının gündemi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında işleyen siyasi süreç olacak. Partililer, İmamoğlu'nun "ahmak davası" neticesinde istinafta bekleyen siyasi yasak kararını konuşacak. Bu kapsamda CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ile Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "Yargı Süreçleri Karşısında Partimizin Tutumu" başlıklı sunumlarını gerçekleştirecek. Gün içerisinde program kapsamında, bugün gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in hukuki sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor.

MYK, Antalya'da toplanacak

Kamp, sunumların ardından gündem değerlendirmesiyle devam edecek. Saat 16.30'da, CHP Lideri Özel, MYK toplantısına başkanlık edecek. CHP'nin 2024 yılı TBMM Grubu Kampı, akşam yemeğiyle kapanacak.