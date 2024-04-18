CHP TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın Ölümü Kapalı Grup Toplantısında Anıldı - Son Dakika
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CHP TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın Ölümü Kapalı Grup Toplantısında Anıldı

CHP TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar\'ın Ölümü Kapalı Grup Toplantısında Anıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de düzenlenen kapalı grup toplantısında, yaşamını yitiren TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar'ı anarak başkanlık etti. Bayraktar, uzun yıllar CHP Grubu'nda Grup Müdürü olarak görev yapmıştı.

18.04.2024 17:54
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(ANKARA) CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de düzenlenen kapalı grup toplantısına başkanlık etti. Toplantıda, yaşamını yitiren TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar anıldı.

Bir süredir rahatsızlığı bulunan CHP TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar, hayatını kaybetti. Bayraktar, CHP lideri Özgür Özel'in TBMM'de düzenlediği kapalı grup toplantısında anıldı.

LEVENT BAYRAKTAR KİMDİR?

Levent Bayraktar 1965 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Bayraktar, Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde (TODAİE) yüksek lisans eğitimi de aldı. İçişleri Bakanlığı'nda Araştırma ve Planlama Koordinasyon (APK) uzman yardımcısı olarak göreve başlayan Bayraktar, aynı kurumda uzun yıllar APK uzmanı olarak da çalıştı. Levent Bayraktar; 2002 yılında Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grubu'nda Grup Danışmanı olarak görev yapmaya başladı. Bayraktar, 2010 yılından bugüne kadar da Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'nda Grup Müdürü olarak görevini sürdürüyordu. Levent Bayraktar evli ve bir çocuk babasıydı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın Ölümü Kapalı Grup Toplantısında Anıldı - Son Dakika

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