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CHP, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Mücadeleyi Büyütüyor - Son Dakika
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CHP, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Mücadeleyi Büyütüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akım haline gelmesi için çalıştıklarını ve dünyadaki ve Türkiye'deki kadın hareketiyle sıkı bir şekilde kenetlenerek mücadeleyi büyüttüklerini bildirdi. Nazlıaka, ayrıca Suudi Arabistan'da yaşanan Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi yaşanan olayları da kınadı ve Atatürk'e düşmanlık yapma hadsizliği gösterenleri lanetledi. CHP'nin kadına yönelik şiddetle mücadele projesi olan 'YaşamHak' ile 20 binden fazla şiddet mağduru kadının hayatına dokunduğunu da belirtti.

CHP, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Mücadeleyi Büyütüyor
30.12.2023 - 13:56,
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, parti olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akım haline gelmesi için çalıştıklarını, bu amaçla dünyadaki ve Türkiye'deki kadın hareketiyle sımsıkı kenetlenerek mücadeleyi büyüttüklerini bildirdi.

Nazlıaka, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısına, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün oynanması planlanan ancak ertelenen Fenerbahçe- Galatasaray maçı öncesi yaşananları hatırlatarak başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e düşmanlık yapma hadsizliği gösterenleri lanetleyen Nazlıaka, "Riyad'da dün oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray maçına saatler kala, bir rezaletle karşı karşıya kaldık. Süper Kupa maçına kulüplerimizin Atatürk tişörtüyle çıkmasına izin verilmedi. Bu izin almamız gereken bir durum değildir. Biz zaten onu yüreğimize yazmışız. Ama bize bu utancı yaşatanları asla ve asla affetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İki kulüp yöneticilerinin onurlu bir duruş sergileyerek maça çıkmama kararı verdiğini anımsatan Nazlıaka, kulüplerin bu tavrıyla Atatürk üzerinden bir pazarlık yapılamayacağını gösterdiklerini söyledi.

"YaşamHak projesiyle 20 binden fazla şiddet mağduru kadının hayatına dokunduk"

Nazlıaka, Türkiye'de bu yıl cinsiyet eşitsizliğiyle ilgili yaşanan olayları hatırlatarak, haksızlık karşısında susmayacaklarının altını çizdi.

Yerel yönetimler kanalıyla hayata geçirdikleri eşitlikçi politikaları 2024'deki yerel seçimlerle daha da yaygınlaştıracaklarını belirten Nazlıaka, partisinin kadına yönelik şiddetle mücadele projesi olan "YaşamHak" ile 20 binden fazla şiddet mağduru kadının hayatına dokunduklarını anlattı.

Nazlıaka, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması için çalışıyoruz. Bu amaçla dünyadaki ve Türkiye'deki kadın hareketiyle sımsıkı kenetlenmiş durumdayız ve onlarla birlikte mücadeleyi büyütüyoruz. Diliyoruz ki 2024 yılı herkesin eşit, herkesin tok, herkesin özgürce, herkesin adalet içinde yaşadığı, şiddetsiz, savaşsız, sömürüsüz bir yıl olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA
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