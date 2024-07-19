CHP ve İYİ Parti liderleri normalleşme ve ittifak konularında açıklama yaptı - Son Dakika
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CHP ve İYİ Parti liderleri normalleşme ve ittifak konularında açıklama yaptı

CHP ve İYİ Parti liderleri normalleşme ve ittifak konularında açıklama yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin resepsiyonunda ortak açıklama yaparak normalleşme ve ittifak konularına değindiler. İki lider, normalleşmeyi gerektirecek bir durumun olmadığını belirtirken, ittifak konusunda ise seçimlere kadar geçecek zamanı işaret ettiler.

19.07.2024 22:51
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin resepsiyonunda ortak açıklama yaptı. Gazetecilerin normalleşme sorusuna cevap veren liderler CHP ve İYİ Parti arasında normalleşmeyi gerektirecek bir durumun olmadığını belirtti. İttifak sorusuna ise iki lider seçimlere kadar geçecek zamanı işaret ederek cevap verdi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin resepsiyonunda bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ortak açıklama yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti ve CHP arasında normalleşme sorusunu yanıtlayan İYİ Parli Lideri Dervişoğlu, "Bizim aramızda hiç anormalleşme olmadı" diyerek şöyle konuştu:

"Dervişoğlu: 50. yıl, böyle bir zamanda burada olmak hepimiz için bir şeref. Bu şerefi bize bahşedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kıbrıs'ın milli mücadelesinde emeği olanları rahmetle minnetle anıyorum. CHP'nin o dönemde çıkarma kararı alırken göstermiş olduğu dirayet tarihe altın harflerle yazılacak özelliklere haiz. Milli övünçlerimizi müştereken kutlayacağız, milli hüzünlerimizi müştereken yaşayacağız. Bundan 50 sene önce Kıbrıs'a çıkarma yapma kararı veren o dönemin başbakanı Sayın Bülent Ecevit'i rahmetle anıyorum. Bizim aramızda hiç anormalleşme olmadı, normalleşme arayanların genellikle lafım Özgür Beye değil, sistemi anormalleştiren, süreci anormalleştiren insanların böyle bir anlayışı oldu. Biz CHP ve iktidar partisiyle TBMM'de normal standartlarda çalıştık ama toplumu gererek bundan siyaten nemalanmaya çalışan o gerginliği kutuplaştırmaya dönüştüren, bundan siyasi fayda temin edenlerin aslında rutin bir birliktelik olan bu görüşmelerin normalleşme talebi gibi sunmalarını ben yadırgıyorum. Bizim her zaman ilişkilerimiz normaldi. TMBB'nin doğru, hızlı ve yerinde işlemesine katkı sağlayan muhalefet partilerinin grup başkanvekilleriydik. Karşı durduğumuz şey süreci anormalleştirenlerdi. CHP'nin AK Parti ile AK Parti'nin İyi Parti ile normalleşmeye ihtiyacı olabilir. Bizim CHP ile ilişilerimiz hiç anormal olmadı."

CHP lideri Özel ise en kısa zamanda güçlü bir parlamentonun oluşması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Biz millet yeni bir görev verene kadar ana muhalefet partisiyiz, muhalefet partileriyiz. Türkiye'nin dışına çıktık mı Türkiye'nin partisiyiz. İki muhalefet partisinde lider değişimi oldu, ikisi de grup başkanvelliğinden geliyor. Güçlü meclis grubumuz boşuna değilmiş. CHP güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkında ne diyor diye soruyorlar altına imza attığımız gün ne dediysek bugün aynısını söylüyoruz. En kısa zamanda güçlü bir parlamentoya kavuşması lazım. Muhalefet partilerindeki lider değişimlerinin dahi grup başkanvekilleri üzerinden yürüyor olması muhalefetin bir bütün olarak hep sahip çıktığı TBMM'nin, milletin gönlünde de partilerin gönlünde de gerçekten farklı bir yeri olduğunu gösteriyor."

İttifak sorusunda iki lider de zamanı işaret etti

Gazetecilerden gelen ittifak sorusunu yanıtlayan İYİ Parti Lideri Dervişoğlu " Seçimleri geçeli bir yıldan fazla oldu. Önümüzdeki seçimlere yaklaşık 4 yıl var, genel seçime de şayet zamanında yapılırsa uzunca bir zaman var. Şimdiden o günlere ilişkin bir şey söylemek mümkün değil" dedi.

CHP Lider Özel ise, "Her partinin kendini halka en doğru anlatması en doğru muhalefeti yapması, kendisini iktidara hazırlaması zamanı. Eskiden seçimi tek başına kazanamazsan seçimden sonra 40 gün koalisyon görüşmeleri olurdu. Şimdi de seçimler yaklaşırken böyle bir ihtiyaç görülürse makul bir süre önce her şey konuşulur. Ülkenin menfaati ne ise gerektiğinde orada birleşiriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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