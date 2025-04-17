CHP'ye "kayyum Atanacağı" İddiaları...Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner: "Kayyum İhtimali Görmüyorum"

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, basın mensuplarıyla bir araya gelerek Çankaya Belediyesi'nin 2024 yılı faaliyetlerini anlattı. Güner, CHP'ye "kayyum atanacağı" iddialarına ilişkin, "Bir kayyum ihtimalini görmüyorum zaten tedbiren bunun atanmasıyla ilgili de kararlarını vermişti mahkeme reddetmişti. Maalesef birisi taş atıyor sonra hep beraber bunu çıkartmaya çalışıyoruz. Pek çok açıdan belediye başkanları ya da bürokratlar soruşturulabilir ama doğru usul işlenip de sonucunda bir karar tesis edilirse halk inanır. Yargıya olan güven sarsılmaz. Tersten başlayarak tutuklama tedbiriyle ilerlediğimiz noktalarda da biraz işte herkesin 'Acaba bugün ne olacak' diye güne uyandığı üzücü olan bir tablo ortaya çıkıyor" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, gazetecilerle bir araya gelerek, Çankaya Belediyesi'nin 2024 yılı faaliyetlerini anlattı. Kent Lokantaları, Gece Kreşleri, Çankaya Kafeleri, Gençlik Merkezleri ve sosyal yardımlar gibi bir yıl içerisinde yapılan faaliyetlerin anlatan Güner, önümüzdeki dönemde yapacakları projelere ilişkin bilgi verdi. Güner, özetle şunları söyledi:

"Özellikle Atatürk Kültür Merkezi hepinizin yıllardır gözünün önünde olan bu kente çok büyük değer katacağına inandığımız ve bizim de bir an önce tamamlamak için elimizden gelen tüm gayreti sarf ettiğimiz bir projeydi. İki salondan oluşuyor. Birisi 500 kişilik bir küçük salonu. Bin kişinin üzerinde koltuk kapasitesiyle de ikinci bir salonu büyük salon dediğimiz salonu var. Türkiye'nin en iyi tesisleriyle eşdeğer olacak. Bugüne kadar yaklaşık 50 milyon lira kadar bir biz görevi devraldığımızda ödeme yapılmıştı. Bir yıllık sürede 200 milyon liranın üzerinde bir ödemeyi biz yaptık. Hala devam eden ödemeleri de var. Onları da bu ay içerisinde gerçekleştireceğiz ve şu anda küçük salonu tamamen bitmiş durumda. Büyük salonunun sahnesi, duvar kaplamaları bitmiş durumda. Koltuklar ve halı sistemi döşenecek. Bu ay içerisinde hemen hemen tamamıyla orası bitmiş olacak. Ufak tefek rötuşlar kaldı. Onlarla beraber de mayıs ayı sonunda, haziran ayının başında teslim almayı planlıyoruz. Dolayısıyla çok önemli bir proje olarak gördüğümüz Atatürk Kültür Merkezi'ni tamamlayarak da Çankayalıların uzun süredir beklediği bir konuyu nihayete erdirmiş olacağız.

"Kiralama yöntemiyle de bir kadın sığınma evini bu yıl içerisinde yaşama geçirmiş olacağız"

Üç yeni emekli lokalinin projelerini tamamladık. Yer tespitleri tamamlandı ve yaklaşık bir ay içerisinde çalışmalarına başlanarak çok uzun bir vadede değil bu yaz içerisinde Dikmen İlker arası, Bahçelievler ve Yaşamkent öncelikli olmak üzere bu üç bölgeden başlayarak emekli lokallerimizi açacağız. Çünkü emekli yurttaşlarımızın çok ciddi beklentisi var. Özellikle sosyal yaşamdan koptukları emekli maaşlarının yetmediği ve kendilerinin eve hapsoldukları bunun neticesinde özellikle de yaş almışların, hastalıklara da maruz kalma durumunun giderek arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu nedenle talep de çok fazla. Bu bayramda da yine emekli yurttaşlarımıza sosyal yardım kapsamında olanlara sizin ekranda gördüğünüz 53 milyon lira haricinde bin 500 TL bayram desteği sunduk. Bunun yanı sıra bir Alzheimer Demans Merkezi projemiz hazırlandı, yerle ilgili işlemler tamamlandı. Yine bir ay içerisinde temeli atılabilecek konuma geldi. Bu projemize başlayacağız. Bir öğrenci yurdunu şu anda yaklaşık 90 kapasiteli olacak yer itibarıyla ama bir öğrenci yurdunu bu yıl içerisinde hizmete açacağız. Sokullu bölgesinde. Bbir öğrenci yurduyla ilgili de ilerleyen günlerde somutlaştığında sizlerle bilgisini daha detaylı paylaşırız. Bir sivil toplum kuruluşumuzla iş birliği içerisinde yeni temel atarak, yeni projeye de ayrıca başlayacağız. İki yeni kreşimizin projesini ve yer tespitini gerçekleştirdik. Bu yıl içerisinde hem temelini atıp hem de açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Biraz önce Çankafe ve Kent Lokantası olarak diğer önceliklerimizi söylemiştim. Kadın sığınma evi konusunda yeni kadın sığınma evi sözümüz vardı. Hem yeni kadın sığınma için projeyi ve yer tespitini tamamladık. Projemize başlayacağız. Ama bu arada aynı zamanda kiralama yöntemiyle de bir kadın sığınma evini bu yıl içerisinde yaşama geçirmiş olacağız."

"Kayyum ihtimali görmüyorum"

Güner, daha sonra gazetecilerin sorularınıyanıtladı. Güner, "CHP'ye ve belediyelere kayyum atanacağı iddiaları dolaştı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Gece yarısı Valilikte açıklama yapmak durumunda kaldı sosyal medya üzerinden böyle bir şey yok diye. Devamında Adalet, İçişleri Bakanlıklarının, İletişim Başkanlığı'nın hepsinin birden bir açıklama yapmak durumunda kalacağı kadar ülkenin sosyal medyadan çıkan iki-üç tweetle insanların bu noktaya gelmesi ya da insanların en azından bu kadar kendini güvensiz hissetmesi bence içler acısı. Böyle bir şey olmasıyla ilgili, partiyle ilgili de zaten bir hukukçu olarak da öyle bir beklentim, öngörüm yok. Hukuken normalde de o davaların sonucunda herhangi bir şey çıkmaz. Ancak yapılan kurultaydan sonra da özellikle bugün görülecek duruşmada mahkeme ya konusuz kaldığından aslında davanın reddine karar verebilir. Bunu ileriki aşamada da verebilir ama bu aşamada yapacağı iş ön inceleme duruşmasıdır. Dolayısıyla taraflara delillerini sunması için süre verecek. Bir savcılık soruşturması var. Oradan gelecek sonuç ne kadar etkilesin yada etkilemesin diye düşünsek bile o dosyayı isteyecek. O dosyada hala 80 kişinin ifadesini alınacağını söylendiği için bugüne 80 kişinin yetişmeyeceği veya dosyanın herhangi bir neticeye bağlanmayacağı belli. Ön incelemeyi tamamlayıp yeni bir duruşma günü verip varsa tanık dinler. Devam etmek istiyorsa. Belki o aşamada savcılık takipsizlik kararı verirse zaten durum netleşir ama vermeyip bir dava açılırsa onun sonucunu beklemek durumunda kalabilir. Bir kayyum ihtimalini görmüyorum zaten tedbiren bunun atanmasıyla ilgili de kararlarını vermişti mahkeme reddetmişti. Ama maalesef birisi taş atıyor sonra hep beraber bunu çıkartmaya çalışıyoruz.

Belediyeler için de aynı şey ifade edildi. Belediye başkanı dokunulmazlık sahibi değil. Bununla ilgili kimsenin itirazı yok. Kimi vatandaşımız köpek ısırıyor bizi şikayet ediyor. Kimisinin evi yıkılıyor bizi şikayet ediyor. Pek çok açıdan belediye başkanları ya da bürokratlar soruşturulabilir, ama doğru usul işlenip de sonucunda bir karar tesis edilirse halk inanır. Yargıya olan güven sarsılmaz. Tersten başlayarak tutuklama tedbiriyle ilerlediğimiz noktalarda da biraz işte herkesin acaba bugün ne olacak diye güne uyandığı bence de üzücü olan bir tablo ortaya çıkıyor. Umuyorum ki en azından bundan sonra olmaz hem de yetkililerin de gelinen bu noktayı görmesi özellikle sosyal medyada bazı cadı avına çıkmış isimler açısından işlem yapması için bir vesile olmasını diliyorum."

"Çankaya'da bizden memmuniyet yüzde 75"

Güner, bir soru üzerine yapılan anketlere dikkati çekerek, "Vatandaşın memnun musun sorusuna verdiği cevap doğrudan Büyükşehir Belediyesi bizden 3-4 puan Mansur Bey önde olmak kaydıyla en az. Bizim Mart ayı itibarıyla yaptırdığımız kendimizin yaptırdığı 5 bin kişiyle yüz yüze görüşülürek yapılmış çok kapsamlı ve projeleri de sorduğumuz mahallelerden de tek tek dönüş olupta anket yapılıyor diye geri dönüş aldığımız sağlamasını doğrudan yaptığımız anketlerde de özellikle yüzde 75'e varan oranda Çankaya'da bizden menmuniyet. Asla memnun olmadığını söyleyen kitlede yüzde 11-12 civarında. Büyükşehir Belediyesi açısından bu oran yine burada 3-4 puan öndeydi" diye konuştu.

"Biz de şu ana kadar herhangi bir maaş aksaması olmadı"

Hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın adının yaşaması için projelerin olduğunu da belirten Güner, "Çankaya Belediyesi'ndeki işçilerle yaşanan sorun ne oldu, bu son birkaç gündür çöple ilgili yaşandı?" sorusuna, "Hafta sonu oldu, birkaç noktada sıkıntı oldu. Aslında böyle ciddi bir sorundan ziyade bir iletişim ya da yol kazası diyebileceğimiz bir konuydu. Biz de şu ana kadar herhangi bir maaş aksaması olmadı. İkramiye ile ilgili ufak bir gecikme olmuştu ama bugün itibarıyla hiçbir arkadaşımızın hiçbir alacağı belediyemizde yok. Biraz iletişimden dolayı bazı arkadaşların kendi sendika içinde galiba girişimleriyle olmuş bir şey. Tüm ilçe genelinde olmuş bir konu değil. Onada hızlıca müdahale ettik. Şu an itibarıyla zaten herhangi bir sorun yok" dedi.