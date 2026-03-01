CIA'nın Hamaney İzleme Operasyonu - Son Dakika
CIA'nın Hamaney İzleme Operasyonu

01.03.2026 12:25
NYT'ye göre, CIA Hamaney'in konumunu belirleyerek ABD-İsrail saldırısının zamanlamasını değiştirdi.

(ANKARA) - ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, CIA'in aylar süren takipleri sonucu İran Dini Lideri Hamaney'in konumunu netleştirdiğini ve bu istihbarat sayesinde ABD- İsrail'in Tahran'a yönelik operasyonun zamanlamasını değiştirdiğini açıkladı. Saldırıda uzun menzilli füzeler kullanılırken, üst düzey İran yetkilileri yerleşkede bulunuyordu; Hamaney ise yakın bir binadaydı.

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, İran'ın Dini Lideri Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında öldürülmesinin detaylarını ele aldı. NYT, ABD İstihbarat Ajansı CIA'in Hamaney'in konumuna ilişkin daha net istihbarat elde ettiğini belirtti. ABD istihbaratının aylar süren takip faaliyetleri sonucunda Hamaney'in bulunduğu yerler ve hareket alışkanlıklarına dair ayrıntılı bilgiler topladığı aktarıldı. Bu süreçte, üst düzey İranlı yetkililerin dün sabah Tahran merkezindeki bir liderlik kompleksinde toplantı gerçekleştireceği ve Hamaney'in de toplantıya katılmasının beklendiği öğrenildi.

Yeni istihbaratın ardından ABD ve İsrail'in operasyonun zamanlamasını değiştirerek, elde edilen bilgiden azami ölçüde yararlanmayı hedeflediği ifade edildi. Saldırının, İsrail yerel saatiyle yaklaşık 06.00'da savaş uçaklarının üslerinden havalanmasıyla başladığı bildirildi. Operasyonda sınırlı sayıda uçak kullanıldığı, ancak bu uçakların uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli mühimmatla donatıldığı kaydedildi.

Uçakların kalkışından yaklaşık iki saat beş dakika sonra, Tahran saatiyle 09.40 civarında fırlatılan uzun menzilli füzelerin söz konusu yerleşkeye isabet ettiği belirtildi. Saldırı sırasında üst düzey İran ulusal güvenlik yetkililerinin yerleşkedeki bir binada bulunduğu, Hamaney'in ise yakın mesafedeki başka bir yapıda olduğu aktarıldı. Buna göre, ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlatmaya hazırlandığı sırada CIA, Hamaney'in konumunu netleştirdi.

12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
11:10
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
