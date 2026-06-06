Çiftler 06.06.2026'da Evlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çiftler 06.06.2026'da Evlendi

06.06.2026 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 06.06.2026 tarihine yoğun ilgi, 71 çift nikah masasına oturdu.

ANTALYA'da evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftler, rakamsal simetrisi dolayısıyla dikkati çeken 06.06.2026 tarihinde nikah masasına oturdu. Aylar öncesinden randevu alan çiftler, bu özel günde dünyaevine girerken; Antalya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde yoğunluk yaşandı.

Antalya'da hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, unutulmaz bir tarih olarak gördükleri 06.06.2026'da nikah masasına oturdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde gün boyu süren yoğunluk dolayısıyla nikahların dış nikahlarla birlikte saat 23.00'e kadar süreceği belirtildi.

'TOPLAMDA 71 NİKAH KIYACAĞIZ'

Antalya Büyükşehir Belediyesi nikah memuru Mustafa Pilavcu, özel tarihlere olan ilginin her geçen yıl arttığını söyledi. Pilavcu, "06.06.26 için ocak ayının ilk haftasından itibaren rezervasyonları almaya başlamıştık. Bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak üç ayrı salonda hizmet veriyoruz, yoğun talep sebebiyle. Dış nikahlarla birlikte akşam 23.00'e kadar nikahlarımız devam edecek. Toplamda 71 nikah kıyacağız bugün" dedi.

2027 İÇİN REZERVASYONLAR OCAKTA

2027 yılı için de yoğun talep beklediklerini belirten Pilavcu, "Antalya'nın plakası da olması sebebiyle bu yıl nişanlanan çiftlerimiz ya da gelecek yıl evlenmeyi düşünen çiftlerimiz 07.07 tarihi yoğunluğunu da bize yaşatıyorlar ancak 2027 yılı için rezervasyon alamıyoruz şu an için. Büyük bir ihtimalle bugünden daha büyük bir sayıyla 2027 bizi bekliyor. 2027 için 1 Ocak itibarıyla rezervasyonlarımız açılıyor" diye konuştu. Özel tarihlerde evlenmenin çiftler için anlam taşıdığını ifade eden Pilavcu, "Bazen bazı tarihler takvimde birer hatıra olarak yer alıyor, özel rakamsal simetrisiyle birlikte. Biz böylesine güzel bir tarihte Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak evlendirdiğimiz tüm çiftlere tabii ki tüm yurttaki çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar dileriz" dedi.

'6-7 AYDIR BU TARİHİ ALMAYA ÇALIŞIYORDUK'

Bugün evlenen çiftlerden Mizam Bedel, "6-7 aydır bu tarihi almaya çalışıyorduk. Yeni yıldan hemen sonra bu tarihi aldık. Güzeldi, hava sıcak biraz ama güzel geçti" diye konuştu. Amina Bedel ise "Herkese mutluluklar, bu tarih çok güzel. Bu tarihi istiyorduk, güzel bir anı oldu bizim için" dedi.

'ÖZELLİKLE BU TARİHİ SEÇTİK'

Bugün evlenen çiftlerden Aytekin Başçı, "Uzun zamandır beklediğimiz bir gündü. Özellikle bu tarihi seçtik, bunun için çok önceden randevu aldık. Kısmet bugüneymiş çok mutluyuz" diye konuştu. Rabia Başçı ise "Arkadaşlarıma çok teşekkür ederim bu mutlu günümde yanımda olduğu için. Özel bir tarih bizim için" dedi.

'YILBAŞINDAN BERİ BAYA KOVALADIK'

Özel tarihte evlenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Melike Evci de "Bugün 06.06.2026 ve bugün evlenmenin gururuyla yaşıyoruz. Çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Bu tarihi bayadır bekliyoruz aslında. Nişanlılık dönemimizden beri 06.06.26 istiyorduk. Çok şükür de bulduk tarihi. Yılbaşından beri bayağı kovaladık. İyi ki de bulduk. Çok mutluyuz teşekkür ederiz" diye konuştu.

Haber- Kamera: Aysu DURSUN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Evlilik, Antalya, Magazin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftler 06.06.2026'da Evlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
İrlanda’dan İsrailli iki bakana ambargo: Ülkeye girişleri yasaklandı İrlanda'dan İsrailli iki bakana ambargo: Ülkeye girişleri yasaklandı
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu’nun açılışında konuştu Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu'nun açılışında konuştu
Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı
Dans eden palyaço robot çocuğa tekme attı Dans eden palyaço robot çocuğa tekme attı
Putin, Zelenski’ye kapıları kapadı: Görüşmenin bir anlamı yok Putin, Zelenski'ye kapıları kapadı: Görüşmenin bir anlamı yok
Koca bir mahalleyi keneler istila etti, vatandaşlar cımbızlarla toplamaya başladı Koca bir mahalleyi keneler istila etti, vatandaşlar cımbızlarla toplamaya başladı
Adliye çalışanının vatandaşlarla alay ettiği video tepki çekti Başsavcılık soruşturma başlattı Adliye çalışanının vatandaşlarla alay ettiği video tepki çekti! Başsavcılık soruşturma başlattı
CHP’nin MYK toplantısından ’tasfiye’ sinyali çıktı: Kemal Bey görevden alma yetkisini kullanabilir CHP'nin MYK toplantısından 'tasfiye' sinyali çıktı: Kemal Bey görevden alma yetkisini kullanabilir
Adalar Belediyesi’ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu Adalar Belediyesi'ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu
Top Gun: Mavercik’in oyuncusu evinde bıçaklanarak öldürüldü Top Gun: Mavercik'in oyuncusu evinde bıçaklanarak öldürüldü

17:59
Aziz Yıldırım delegeleri Hakan Safi’nin her cümlesinden sonra aynı tepkiyi verdi
Aziz Yıldırım delegeleri Hakan Safi'nin her cümlesinden sonra aynı tepkiyi verdi
17:30
Hakan Safi, müjdeyi ’’2 yöneticim Londra’da bekliyor’’ diyerek verdi
Hakan Safi, müjdeyi ''2 yöneticim Londra'da bekliyor'' diyerek verdi
17:17
Aziz Yıldırım destekçilerinden Hakan Safi’ye bomba tezahürat
Aziz Yıldırım destekçilerinden Hakan Safi'ye bomba tezahürat
16:45
Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu
Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu
16:38
Rahmi Koç’a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan
Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan
16:35
Gürsel Tekin, CHP’ye geri dönen partililere rozet taktı
Gürsel Tekin, CHP'ye geri dönen partililere rozet taktı
16:14
DEM Parti’den Rahmi Koç hakkında suç duyurusu
DEM Parti'den Rahmi Koç hakkında suç duyurusu
16:06
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye’ye gelin, Türkiye’ye yerleşin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
14:17
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
13:50
Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı
Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer! Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 18:09:27. #7.12#
SON DAKİKA: Çiftler 06.06.2026'da Evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.